Google выпустит 64 миллиона комаров. Почему ученые в восторге от этой идеи.

Google хочет выпустить 64 миллиона комаров в Калифорнии и Флориде, и учёные эту идею не просто одобряют, а ждут с энтузиазмом. Воображение рисует ужасающие картины, но на самом деле это хитроумный способ уменьшить число опасных кровопийц без всякой химии и генной инженерии. При этом сами комары давно интересуют учёных не только как переносчики болезней: например, уже известно, почему одних людей кусают чаще, чем других. Главный секрет нового проекта — бактерия, которая живёт внутри этих комаров.

Зачем выпускать комаров, чтобы избавиться от комаров

Кажется нелогичным: чтобы стало меньше комаров, нужно выпустить ещё больше комаров. Но фокус в деталях. Выпускать будут только самцов, а они людей не кусают вообще. Кровь нужна самкам — белок и питательные вещества из неё идут на производство яиц. Самцы же питаются исключительно нектаром и соком фруктов, так что для человека они абсолютно безвредны.

Идея в том, чтобы наводнить местность безобидными самцами, которые будут спариваться с дикими самками. Вот только потомства после этих свиданий не появится. И всё благодаря бактерии, которой эти самцы заражены.

Как бактерия Wolbachia мешает комарам размножаться

Главный герой истории — бактерия Wolbachia, естественный обитатель множества насекомых. Она не заражает людей и других животных, живёт себе тихо внутри комаров и многих других букашек. Но у неё есть любопытное свойство, которое и решили использовать: Wolbachia умеет менять насекомых так, что это напрямую влияет на их размножение.

Если заражённый Wolbachia самец спаривается с обычной, незаражённой самкой, её яйца просто не вылупляются — эмбрионы погибают. Бактерия как бы делает сперму несовместимой с «чистой» яйцеклеткой.

Заражённый самец + обычная самка — потомства не будет

Заражённая самка + любой самец — потомство будет, и тоже с бактерией

Если выпустить миллионы таких самцов, дикие самки массово спариваются с ними впустую. Откладывают яйца, а из них никто не вылупляется. Популяция комаров идёт на спад сама собой, без единой капли инсектицида.

Почему этот метод безопаснее химии и ГМО

Главный плюс в том, что Wolbachia — не генная инженерия. Это обычная природная бактерия, которая и без человека живёт в куче насекомых. Никаких новых токсинов в окружающую среду не попадает, и метод бьёт точно по одному виду комаров, не задевая других. Это особенно важно, потому что привычные средства против комаров далеко не всегда работают так избирательно.

Есть и ещё одна большая проблема, которую такой подход обходит. Комары всё хуже реагируют на химические инсектициды — у них вырабатывается устойчивость, как у бактерий к антибиотикам. Биологический метод эту гонку вооружений просто пропускает. А чтобы выпускать только самцов и ни одной самки, Google строит автоматические фермы, где насекомых выращивают миллионами, а потом сортируют по полу с помощью датчиков и алгоритмов.

Что за комары-переносчики болезней и чем они опасны для людей

Цель проекта — южный домашний комар, переносчик вируса Западного Нила (Culex quinquefasciatus). Именно этот вирус — главная причина болезней, передающихся через укусы комаров. Лихорадка Западного Нила уже давно перестала быть чем-то далёким и экзотическим: каждый год его диагностируют примерно у двух тысяч человек, и это только официальные случаи.

Чаще всего заражение проходит без симптомов или как лёгкая простуда. Но в тяжёлых случаях болезнь приводит к серьёзным осложнениям и даже смерти. Только в Калифорнии с 2003 года зафиксировали больше 8000 случаев и свыше 400 смертей. А в Азии родственные комары разносят японский энцефалит — болезнь, у которой смертность доходит до 30%.

Интересно, что подобный подход уже проверяли в Сингапуре, правда на других комарах — Aedes aegypti — переносчиках лихорадки денге. Там удалось сократить популяцию опасных комаров на 90%, а риск заболеть денге — на 70%. Похожую идею используют и в Бразилии, где тоже заражённые комары борются с денге уже на уровне большой государственной программы. Так что метод не на пустом месте: он уже доказал себя на практике.

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Не навредит ли выпуск 64 миллионов комаров с Wolbachia природе

Резонный вопрос: если резко выбить целый вид комаров, не начнут ли голодать те, кто ими питается? Учёные считают, что серьёзных проблем не будет. Большинство животных, которые едят комаров, — не привереды и охотятся на самых разных насекомых. Например, летучие мыши истребляют комаров, но не зависят только от одного вида добычи. Лишившись одного «продукта питания», они просто переключатся на другой.

Хотя один нюанс всё же есть: на освободившееся место может прийти другой вид комаров. Поэтому за результатами обещают внимательно следить. Природа — штука сложная и порой непредсказуемая. Но в целом учёные сходятся в одном: пользы для здоровья людей тут явно больше, чем рисков для экосистемы.

Пока проект ждёт окончательного разрешения от американского регулятора. Если его дадут, Google за два года выпустит до 32 миллионов комаров в Калифорнии и ещё столько же во Флориде. И если всё пройдёт как в Сингапуре, опасных кровопийц станет ощутимо меньше, при этом без яда, без ГМО и без вреда для всех остальных.