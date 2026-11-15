Где зимуют комары и почему появляются уже в марте?

На улице лежит снег, до настоящей весны далеко, а в квартире вдруг раздаётся знакомый писк. Комар! Откуда он взялся, если за окном мороз? Мы рассказывали, где насекомые прячутся зимой, но у комаров есть сразу несколько хитростей. Одни пережидают холода в укрытиях, другие — в виде яиц, а некоторые умудряются размножаться даже зимой.

Комары переживают зиму тремя разными способами

Большинство привычных нам комаров-пискунов никуда не улетает. Осенью оплодотворённые самки находят укромные места: подвалы, погреба, пещеры, дупла деревьев. Там они впадают в диапаузу — состояние, похожее на глубокий зимний сон. Обмен веществ сильно замедляется, и комар может месяцами обходиться без еды.

Причём зимуют именно самки, заранее накопившие жировые запасы. Самцы комаров-пискунов обычно погибают ещё осенью. Как отмечают специалисты, для успешной зимовки самкам нужны защищённые от сильных морозов убежища.

Но есть и другие стратегии. У многих комаров-кусак зиму переживают яйца, оставленные в местах будущего затопления. У некоторых видов зимуют личинки в водоёмах. Поэтому даже суровые морозы не способны полностью избавить нас от комаров.

Первые самки просыпаются раньше нового поколения

С приходом тепла и увеличением светового дня зимовавшие комары постепенно возвращаются к активности. В южных регионах и во время ранних оттепелей отдельные особи могут появляться уже в марте. А вот в средней полосе России обычный сезон активности начинается преимущественно в апреле–мае.

И вот что самое интересное: первый весенний комар вполне может быть прошлогодним. Он не вырос за несколько тёплых дней, а просто проснулся после нескольких месяцев неподвижности.

Перезимовавшие самки начинают искать пищу, необходимую для развития яиц. Именно поэтому они способны кусать уже ранней весной. Кстати, мы подробно разбирали, зачем комарам нужна кровь и почему самцы прекрасно обходятся без неё.

Над мартовским снегом летают и безобидные двойники

Не каждый «комар», замеченный ранней весной, действительно кровосос. Иногда над сугробами можно увидеть целые стайки длинноногих насекомых. Это могут быть зимние комары — трихоцериды.

Несмотря на название, к настоящим кровососущим комарам они не относятся. Эти насекомые способны летать даже в холодное время года, особенно в солнечные дни. Как объясняют энтомологи, они собираются в небольшие рои для поиска партнёров.

Зимние комары не кусают людей и не питаются кровью. Поэтому встреча с таким насекомым посреди заснеженного парка — не повод доставать репеллент.

Талые лужи запускают настоящее комариное нашествие

Для массового появления нового поколения комаров одного тёплого дня недостаточно. Нужна стоячая вода, в которой смогут развиваться личинки и куколки. Поэтому после таяния снега лужи, канавы и затопленные низины превращаются в настоящие комариные «роддома».

При благоприятных условиях развитие от яйца до взрослого комара занимает около двух недель, хотя в зависимости от температуры может растянуться почти на месяц.

Однако снежная зима ещё не гарантирует комариного нашествия весной. Если талая вода быстро высохнет или вернутся сильные заморозки, часть личинок не выживет. Именно поэтому, как подчёркивают биологи, количество комаров зависит не только от прошедшей зимы, но и от погоды весной.

Комары в квартире могут вообще не впадать в спячку

А теперь самое неприятное: если комары кусают вас в январе, феврале или марте, они могли вовсе не просыпаться после зимовки.

Существуют городские, или подвальные, комары, способные размножаться круглый год. Им достаточно тёплого подвала с застоявшейся водой. Там личинки спокойно развиваются даже зимой, а взрослые насекомые через вентиляцию и другие отверстия пробираются в квартиры. Об этом предупреждает Роспотребнадзор.

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Если комары регулярно появляются дома зимой, стоит проверить состояние подвала. При наличии протечек и скоплений воды необходимо обратиться в управляющую компанию: она отвечает за устранение проблемы и дезинсекцию общих помещений.

А пока вопрос решается, помогут москитные сетки и средства защиты. Только с последними стоит быть внимательнее: мы уже разбирались, можно ли включать фумигатор на ночь и насколько он безопасен.