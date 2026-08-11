Где на Земле можно увидеть сегодняшний и завтрашний день одновременно

Вы когда-нибудь видели фото, где человек одной ногой стоит в понедельнике, а другой — во вторнике? Из-за различный в часовых поясах, в интернете много таких снимков, но в реальности так не работает. Линия перемены дат проложена по океану, чтобы не разрывать населенные пункты. Но есть одно исключение — место, где два острова находятся рядом, а живут они в разных днях.

Что такое линия перемены дат

До эпохи кругосветных путешествий человечество не задумывалось о глобальном времени. Проблема впервые возникла после экспедиции Фернана Магеллана в 16 веке. Моряки вели тщательный учет дней, но по возвращении домой обнаружили, что их бортовой календарь отстал от местного ровно на сутки.

Земля непрерывно вращается с запада на восток. Если вы путешествуете вслед за Солнцем и постоянно корректируете часы, то после полного круга вокруг планеты накопленная разница превращается в целые сутки. Для этого человечеству понадобилась условная граница, где календарь искусственно сбрасывается.

Она проходит примерно по 180-му меридиану в Тихом океане. Правило ее пересечения предельно простое:

пересекая линию с востока на запад, вы прибавляете один день;

двигаясь с запада на восток, вычитаете одни сутки из календаря.

Конечно, никакого физического прыжка во времени не происходит. Биологический возраст не меняется, а планета продолжает свой бег по орбите точно так же, как и миллионы лет назад. Меняется исключительно запись в официальных документах.

Читайте также: Почему весь мир измеряет время по Гринвичу, если это крошечный район Лондона?

Линии перемены дат на Фиджи

В сети часто обсуждают остров Тавеуни на Фиджи. Там действительно находится живописная табличка, обозначающая перемену дат Туристы любят фотографироваться, поставив ноги по разные стороны от отметки, имитируя шаг из прошлого в будущее.

Однако это лишь красивый географический символ. Настоящая линия перемены дат в этих местах сильно сдвинута в сторону моря. Власти сделали это для того, чтобы жители одного региона не оказались разорваны между двумя датами. Если бы граница проходила строго по меридиану, то в западной части острова был бы вторник, а через дорогу на востоке — понедельник.

Поэтому, сделав шаг через туристическую табличку на Фиджи, вы просто перейдете из Западного полушария в Восточное. На часах вашего смартфона дата не изменится, и местные жители дважды Новый год не празднуют.

Почему линия перемены дат изгибается

В отличие от законов физики, время на нашей планете придумано людьми. Государства вправе сами решать, по какому календарю им комфортнее жить.

Именно поэтому международная линия делает гигантские зигзаги. Как отмечает Большая российская энциклопедия, государственные границы регулярно вносят коррективы в положение календарной черты.

Самый яркий пример — островное государство Самоа. В 2011 году экономика страны сильно страдала из-за разницы во времени с главными торговыми партнерами, Австралией и Новой Зеландией. Когда у партнеров начиналась рабочая неделя, на Самоа еще длились выходные. Власти решили проблему радикально, просто перейдя на другую сторону линии дат.

В результате 30 декабря 2011 года в этой стране вообще не существовало. Люди легли спать в четверг 29 декабря, а проснулись уже в субботу 31-го, официально потеряв одну пятницу.

Еще одна гигантская петля образовалась вокруг республики Кирибати. В 1995 году это государство, разбросанное по огромной акватории океана, сдвинуло линию далеко на восток, чтобы вся страна жила в одном дне. Благодаря этому восточные острова Кирибати находятся в часовом поясе UTC+14 и первыми на Земле встречают наступление новых суток.

Читайте также: Может ли страна резко сменить часовой пояс по своему решению?

Любой человек может полететь в прошлое

Шагнуть из понедельника во вторник на суше не выйдет, но прожить один день дважды можно с помощью авиации.

Если вы вылетаете из Азии в Америку, то пересекаете линию перемены дат с запада на восток. В этот момент ваш календарь отматывается на сутки назад.

Именно поэтому расписания рейсов через Тихий океан часто выглядят нелогично. Самолет может находиться в воздухе 10 часов, а пассажир приземляется раньше календарного времени своего вылета. Это не машина времени, а простое следствие часовых поясов, которое ежедневно позволяет пассажирам легально возвращаться во вчерашний день.

Реальный портал времени между Россией и США

Если вы хотите увидеть самую наглядную разницу во времени на планете, отправляться нужно в холодный Берингов пролив. Здесь, прямо между Россией и США, находятся острова Диомида.

Остров Ратманова (Большой Диомид) принадлежит России, а остров Крузенштерна (Малый Диомид) — Соединенным Штатам. Расстояние между ними составляет всего около четырех километров. По этой узкой полоске воды проходит не только государственная граница, но и настоящая линия перемены дат.

Согласно официальному туристическому порталу Чукотки, российский берег неофициально называют «Островом Завтрашнего дня», а американский — «Островом Вчерашнего дня». Летом разница местного времени между ними достигает 20 часов.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Стоя на американском берегу, можно буквально смотреть в будущее: когда на острове Крузенштерна только начинается утро понедельника, на российском острове Ратманова уже светает во вторник. Шагнуть туда по суше нельзя, но это единственное место в мире, где два разных дня соседствуют на расстоянии вытянутой руки.