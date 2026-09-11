Что мог позволить себе обычный человек в СССР на свою зарплату 100 лет назад

Если отсчитать ровно век назад, мы окажемся в 1926 году — времени расцвета НЭПа, когда советские деньги обрели относительную стабильность после гиперинфляции. Поэтому работающий городской житель тогда не голодал и мог регулярно позволять себе развлечения, но при этом жил в крошечной коммуналке и месяцами копил на хорошие сапоги. Сегодня разбираемся, что мог позволить себе обычный гражданин новообразованного Советского Союза в ту пору и насколько сильно это отличается от наших сегодняшних финансовых возможностей. А, если вам интересно, сколько бы сегодня стоили привычные каждому в СССР вещи — читайте эту статью.

Кого считать обычным человеком в эпоху НЭПа

Есть большая ловушка в том, чтобы взять среднюю зарплату рабочего и считать ее доходом любого жителя страны. По данным Всесоюзной переписи 1926 года, в стране проживало около 147 миллионов человек. Из них более 82% были сельскими жителями, которые вообще не вписывались в современную схему «получил деньги — пошел в магазин».

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Крестьянская семья сама выращивала картофель, зерно и овощи, держала скот и птицу. Наемный сельский труд часто оплачивался едой, а живые деньги составляли мизерную часть бюджета. Например, батрак мог получать наличными около 10 рублей в месяц, что в пять раз меньше городского заработка.

Поэтому для честного сравнения с современностью нужно смотреть на промышленного городского рабочего. Это был человек, который действительно каждый месяц получал зарплату и оплачивал свои повседневные нужды монетами и купюрами.

Сколько получал заводской рабочий

В 1926 году средняя месячная зарплата на крупных предприятиях составляла около 53 рублей 74 копеек. Конечно, разброс был заметным: текстильщики зарабатывали меньше 47 рублей, а квалифицированные мастера в машиностроении — около 70 рублей.

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На эти деньги можно было купить внушительное количество базовой еды, вкус которой современным детям уже очень сложно объяснить. Как показывают данные статистических справочников Госплана тех лет, говядина стоила около 62 копеек за килограмм, картофель — меньше 4 копеек, а печеный хлеб обходился в 12 копеек. Чисто математически средней зарплаты хватало почти на 450 килограммов хлеба или почти на 80 килограммов мяса.

Но рабочий не был «пищевым олигархом». Проблема заключалась в демографии: на одного работающего в семье приходилось больше двух иждивенцев. В итоге покупка продуктов съедала около 49% всех расходов семьи из четырех человек.

Дешевые метры в тесных коммуналках и дорогая одежда

Самое поразительное отличие от сегодняшней России — это жилищный вопрос. Сама квартплата была жестко ограничена государством и составляла копейки. В рабочих семьях на жилье уходило менее 7% бюджета.

Но дешевизна компенсировалась катастрофической нехваткой места. Свободного рынка аренды отдельных квартир не существовало. Люди жили в переуплотненных коммуналках, общежитиях и снимали углы. В среднем на одного человека приходилось всего 4,7 квадратного метра площади, а в одной комнате обычно ютилось по три-четыре человека.

Зато одежда и обувь били по кошельку очень ощутимо. Если метр простого ситца стоил недорого, то готовые вещи обходились в серьезные суммы. Пара хороших кожаных сапог продавалась за 18–20 рублей, что составляло треть месячной зарплаты промышленного рабочего. Вещи носили годами, постоянно ремонтируя и перешивая.

Доступный транспорт, кинотеатры и недостижимый автомобиль

Общественный транспорт для горожанина был дешевой и повседневной услугой. Осенью 1926 года в Ленинграде запустили регулярные автобусы с ценой билета 10 копеек. Поездки на работу обходились меньше чем в 10% от зарплаты.

Развлечения тоже не считались роскошью. Билет в кино на премьеру «Броненосца Потемкина» стоил 50 копеек. Даже при наличии семьи рабочий мог регулярно позволять себе походы в кинематограф.

А вот бытовая техника стоила совершенно иначе. До эпохи, когда робот впервые убил человека, оставалось еще полвека, а главным техническим достижением в быту считался детекторный приемник. Это устройство воспринималось как шестое чувство человека, позволяющее ловить невидимые волны. Сам аппарат стоил около 6 рублей, но полный комплект с наушниками, проводами и мачтой обходился в 32 рубля — это 60% от средней зарплаты.

О личном автомобиле речи не шло вообще. На 147 миллионов жителей СССР в 1926 году приходилось всего 18,6 тысячи машин, большинство из которых принадлежали государственным учреждениям.

Главное отличие экономики прошлого от современной

Согласно историческим демографическим исследованиям, уровень реальной зарплаты рабочих к 1926 году восстановился до показателей 1913 года. Это было сытое и относительно спокойное время, но структура расходов сильно отличалась от нашей.

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Базовая еда, проезд по городу и билеты на развлечения стоили копейки.

Квартплата не разоряла семью, но получить нормальную отдельную квартиру было почти невозможно.

Одежда, обувь и техника требовали серьезных накоплений.

Главная роскошь 100 лет назад и сегодня поменялась местами. Сейчас человеку относительно легко купить модную одежду, мощный смартфон или даже базовый автомобиль, но обзавестись собственным просторным жильем тяжело. В эпоху НЭПа хлеб и крыша над головой давались за копейки, но за личное пространство и технологичные вещи приходилось расплачиваться месяцами тяжелого труда.