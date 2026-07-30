Что добавляют в ткань, чтобы футболку не нужно было стирать месяц

Футболка, которую не нужно стирать месяц, звучит как что-то невероятное. Однако, она существует. Ее создатель Вен Муеньи пришел к этой идее в 2017 году в Исландии, когда заметил, что одежда теряет свежесть слишком быстро. Он потратил годы на поиск решения, перебрал десятки материалов и изучил, как образуются запахи. В итоге его команда представила на Kickstarter пятое поколение самоочищающейся ткани. Что это за материал и как он работает?

Почему одежда начинает вонять со временем

Обычная футболка начинает неприятно пахнуть уже к концу первого дня активного ношения. Исследователи утверждают, что запах пота имеет сложную природу и возникает из-за семи различных химических процессов, происходящих на коже и в волокнах ткани.

На кикстартере авторы проекта выделили следующие 7 причин неприятного запаха от футболки:

Микробный запах — бактерии поедают компоненты пота, кожного сала и отмершие клетки, выделяя пахучие жирные кислоты;

— бактерии поедают компоненты пота, кожного сала и отмершие клетки, выделяя пахучие жирные кислоты; Сернистый — бактерии высвобождают соединения серы с резким луковым или мускусным запахом;

— бактерии высвобождают соединения серы с резким луковым или мускусным запахом; Грибковый — дрожжи и другие грибки размножаются во влажной ткани, создавая затхлый запах сырого подвала;

— дрожжи и другие грибки размножаются во влажной ткани, создавая затхлый запах сырого подвала; Окислительный — жиры кожи окисляются кислородом и распадаются на пахучие альдегиды. Сюда маркетологи относят и характерный «старческий» запах;

— жиры кожи окисляются кислородом и распадаются на пахучие альдегиды. Сюда маркетологи относят и характерный «старческий» запах; Внешний — ткань впитывает дым, запах еды, духов и другие летучие вещества из воздуха. Это вообще не химический процесс на коже;

— ткань впитывает дым, запах еды, духов и другие летучие вещества из воздуха. Это вообще не химический процесс на коже; Азотистый — при распаде мочевины и аминокислот могут появляться аммиак и амины с резким едким запахом;

— при распаде мочевины и аминокислот могут появляться аммиак и амины с резким едким запахом; Гормональный — стресс усиливает работу апокриновых желез; их густой секрет затем перерабатывают бактерии. Сам по себе гормон обычно не пахнет.

Большинство современных спортивных материалов могут случайно подавлять один или два из этих процессов, но этого совершенно недостаточно для длительной свежести. Чтобы решить проблему радикально, создатели футболки HercShirt V5.0 отказались от привычной обработки материала специальными спреями.

Вместо этого они решили вплести защитные элементы микроскопического размера прямо в саму структуру нитей. Эти добавки позволяют ткани бороться со всеми семью причинами неприятных запахов одновременно.

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Как металлы защищают ткань от бактерий

В максимальной версии новой ткани для футболок используются сразу семь активных элементов. Главным оружием против бактерий выступает медь. Этот металл веками известен своими антимикробными свойствами, а сегодня медь активно применяют в больницах для снижения количества микробов на поверхностях. В ткани она надежно блокирует размножение бактерий еще до того, как они успеют выделить пахучие вещества.

Вторым рубежом защиты работает серебро. Оно нацелено на другие типы микробов и исторически применяется в медицинских повязках. Чтобы дополнительно нейтрализовать резкие запахи при сильном потоотделении, в состав волокон добавили цинк. Он абсолютно безопасен для кожи и часто встречается в уходовой косметике.

Самым неожиданным компонентом оказалось золото. Само по себе оно не уничтожает бактерии, но золото стабилизирует работу других элементов. Благодаря его высокой химической стойкости защитная система не вымывается и продолжает эффективно работать даже после множества машинных стирок.

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Для чего в футболку добавили вулканический пепел

Металлы отлично справляются с бактериями, но наша одежда также активно впитывает запахи из окружающей среды — например, от еды в ресторане, сигаретного дыма или костра в походе. Для решения этой проблемы инженеры добавили вулканический пепел прямо в состав материала.

Этот пепел содержит особые природные минералы с пористой структурой. Внутри волокна он работает как микроскопическая губка, которая захватывает влагу и внешние запахи, надежно удерживая их внутри. Когда футболку все же отправляют в стиральную машину, эти накопленные частицы легко вымываются водой.

Еще два компонента из семи создатели держат в строгом секрете. Они объясняют это тем, что формула инновационного материала стоит защиты от банального копирования конкурентами.

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Три версии ткани футболки для разных графиков стирки

Далеко не всем нужна футболка, которая выдерживает целый месяц ежедневной носки в походных условиях. Поэтому разработчики разделили технологию на три уровня, чтобы каждый мог выбрать подходящий для себя вариант.

Бюджетная версия с одним активным элементом превосходит обычный хлопок и сохраняет свежесть более трех дней;

с одним активным элементом превосходит обычный хлопок и сохраняет свежесть более трех дней; Стандартная версия содержит четыре элемента и рассчитана на две недели носки без появления дискомфорта и запаха;

содержит четыре элемента и рассчитана на две недели носки без появления дискомфорта и запаха; Максимальная версия включает все семь компонентов и предназначена для непрерывного использования в течение 30 дней.

Интересно, что обычные футболки чаще всего портятся именно из-за агрессивной работы стиральной машины, а не от самой носки. Поскольку новую ткань нужно стирать гораздо реже, она благополучно пропускает самые разрушительные циклы отжима. В результате одна такая вещь способна пережить около семи обычных хлопковых футболок.

Такая одежда, способная сама заботиться о своей свежести, может сильно изменить нашу жизнь. Ведь отпадает необходимость сдавать тяжелый багаж ради десятка запасных вещей или тратить драгоценное время на поиски прачечной во время отпуска.

Хотели бы вы себе такую футболку? Что думаете об идее? Пишите в нашем Telegram-чате!

Если подобные футболки начнут продаваться в магазинах, они значительно снизят глобальный расход воды и электричества на бытовую стирку. Вполне возможно, что в ближайшем будущем вживление активных металлов и природных минералов станет золотым стандартом для всей нашей повседневной одежды.