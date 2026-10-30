7 фильмов на Хэллоуин для тех, кто не любит слишком страшные ужасы

Рамис Ганиев

Каждый год, 31 октября, многие люди отмечают Хэллоуин, и я решил подобрать фильмы для вечера с друзьями. Хочется атмосферы праздника с тыквами, ведьмами и призраками, но при этом потом не хочется пугаться любого шороха и ходить со включенным светом. Поэтому я нашел несколько вариантов, среди которых даже есть семейная комедия. Но в конце списка вы найдете фильм, который стал исключением, и может нагнать жути.

Персонажи Хэллоуинских фильмов

Персонажи Хэллоуинских фильмов

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

В этом мультфильме у Хэллоуина есть собственный город, где живут чудовища, призраки и скелеты. Каждый год они готовят праздник, чтобы напугать людей, и лучше всех это получается у Джека Скеллингтона. Но Джеку надоело делать одно и то же. Однажды он случайно попадает в город Рождества, где всё в огнях и подарках, и решает, что монстрам стоит устроить такой же праздник. Только подарки в их понимании получаются довольно жуткими.

По-моему, это почти идеальный мультфильм для осеннего вечера: тыквы, туманные кладбища, скелеты и необычные песни. Он не страшный, а сама история скорее добрая и немного грустная. Его часто считают работой Тима Бертона, но Бертон придумал историю и героев, а режиссёром был Генри Селик. Ещё любопытная деталь в том, что все персонажи были настоящими куклами, которые аниматоры чуть-чуть сдвигали перед съёмкой каждого кадра.

Кадр из мультфильма Кошмар перед Рождеством

Кадр из мультфильма Кошмар перед Рождеством

«Фокус-покус» (1993)

Триста лет назад в Салеме жили три сестры-ведьмы, которые занимались тёмной магией и хотели навсегда остаться молодыми. Горожане узнали об их злодеяниях и казнили их, но одна из сестёр перед смертью успела наложить заклинание, позволяющее вернуться. Через три столетия, в ночь Хэллоуина, подросток Макс случайно оживляет ведьм. Теперь ему, его сестре и друзьям нужно остановить колдуний до рассвета.

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Этот фильм собрал почти все символы Хэллоуина: ведьмы на мётлах, дети в костюмах, дома с тыквами и говорящий чёрный кот. Смешнее всего смотреть, как сёстры пытаются разобраться в современной жизни, где вместо лошадей по дорогам ездят машины, а в чудовищ наряжаются ради веселья. Завязка мрачная, но смеяться тут приходится чаще, чем бояться. Для семейного вечера подойдёт, хотя совсем маленьких детей отдельные сцены могут напугать.

Кадр из фильма Фокус-покус

Кадр из фильма Фокус-покус

«Коралина в Стране Кошмаров» (2009)

Коралина с родителями переезжает в старый дом. Мама и папа всё время работают, друзей почти нет, а соседи кажутся странными. Однажды девочка находит маленькую дверь в другой мир, где родители всегда рядом, вкусно кормят и исполняют любые желания. Подвох в том, что у всех жителей этого мира вместо глаз пришиты пуговицы, и постепенно Коралина понимает, что уют там ненастоящий.

Мультик пугает атмосферой, но без ужасов. Пугает само ощущение, что с миром вокруг что-то не так, и даже красивые комнаты с улыбчивыми людьми со временем начинают тревожить. Мультфильм снят в кукольной технике, поэтому всё в нём выглядит немного игрушечным и в то же время живым. Он подойдёт тем, кто любит загадки и тревожные сказки, а некоторые сцены могут напугать и взрослых.

Кадр из фильма Коралина в Стране Кошмаров

Кадр из фильма Коралина в Стране Кошмаров

«Дом-монстр» (2006)

В обычном американском пригороде все готовятся к Хэллоуину: дети выбирают костюмы и собираются за конфетами. Подросток Ди-Джей замечает странности с соседним домом. Его хозяин, ворчливый старик Небберкрякер, гоняет детей с участка, а игрушки, которые туда залетают, пропадают без следа. Скоро ребята понимают, что дом живой: он умеет двигаться, нападать и глотать людей, а взрослые им, конечно, не верят.

Мне здесь нравится обстановка: опавшие листья, украшенные дома и опасность, которая прячется в самом обычном районе. Сначала мультфильм похож на детскую страшилку про заброшенный дом, но потом превращается в приключение, где героям нужно понять, что происходит. Ближе к финалу за жуткой историей открывается довольно трогательная тема.

Кадр из мультфильма Дом-монстр

Кадр из мультфильма Дом-монстр

«Семейка Аддамс» (1991)

В огромном мрачном особняке живёт странная семья. Гомес обожает свою жену Мортишу, дети с удовольствием играют с опасными вещами, а по дому сама по себе бегает отрубленная кисть руки по имени Вещь. Однажды к ним приходит человек, который называет себя дядей Фестером, давно пропавшим братом Гомеса. Семья ему очень рада, хотя за его возвращением может стоять обман.

Этот фильм превращает ужасы в шутку: там, где обычный человек испугался бы, Аддамсы радуются. В нём много чёрного юмора, паутины, готических нарядов и старинной мебели, но при этом герои по-настоящему любят друг друга. Сам Хэллоуин в сюжете не главный, зато по настроению фильм подходит идеально, особенно если хочется провести вечер весело.

Кадр из фильма Семейка Аддамс

Кадр из фильма Семейка Аддамс

«Битлджус» (1988)

Молодые супруги погибают в аварии и становятся призраками в собственном доме. Вскоре туда въезжают новые хозяева: переделывают интерьер, выкидывают вещи прежних владельцев и не обращают внимания на призраков. Напугать их не получается, и тогда призраки зовут Битлджуса, безумного и очень неприятного специалиста по изгнанию живых. Это решение оказывается огромной ошибкой.

Тим Бертон придумал здесь необычный загробный мир, где мертвецы ходят по конторам, получают инструкции и мучаются с бюрократией почти как живые. Спецэффекты сегодня выглядят старомодно, но в этом как раз есть особое очарование. Фильм понравится любителям безумных комедий и странных персонажей, а вот детям помладше некоторые образы и шутки могут не подойти.

Кадр из фильма Битлджус

Кадр из фильма Битлджус

«Кошелёк или жизнь» (2007)

Это то самое исключение для смелых. В маленьком американском городке наступает ночь Хэллоуина, жители украшают дома и надевают костюмы, но у многих есть опасные тайны. Фильм состоит из нескольких историй, которые постепенно переплетаются. В одной обычный школьный учитель оказывается совсем не тем, кем кажется, в другой дети идут на место старой трагедии, а в третьей загадочное существо следит, чтобы люди соблюдали правила праздника.

Символом фильма стал малыш Сэм в оранжевой пижаме и маске из мешка: выглядит он забавно, но встреча с ним ничем хорошим не кончается. Здесь весь сюжет построен вокруг праздника, его традиций и страшилок. В фильме есть кровь и жестокие сцены, поэтому он только для взрослой компании, детям его смотреть не стоит.

Кадр из фильма Кошелёк или жизнь

Кадр из фильма Кошелёк или жизнь

Фильм под настроение компании

Все семь картин хорошо подходят для осеннего вечера, но настроение у них очень разное. Чтобы было проще выбрать, я свёл их в одну таблицу.

Если хочется Что включить
Уютной сказки с волшебством «Кошмар перед Рождеством»
Весёлого семейного вечера «Фокус-покус»
Красивой, но тревожной истории «Коралина в Стране Кошмаров»
Приключений с долей страха «Дом-монстр»
Чёрного юмора «Семейка Аддамс»
Безумной комедии про призраков «Битлджус»
Настоящих ужасов «Кошелёк или жизнь»

Если выбирать всего один фильм, я бы взял «Фокус-покус» для уютного вечера или «Кошелёк или жизнь» для взрослой компании. Из мультфильмов лучше всего настроение праздника передаёт «Кошмар перед Рождеством»: в нём почти все узнаваемые образы Хэллоуина, а история остаётся красивой и доброй.

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А если друзья всё-таки настроены бояться всерьёз, загляните в нашу прошлогоднюю подборку: там собраны фильмы для по-настоящему жуткой ночи.

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