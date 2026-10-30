7 фильмов на Хэллоуин для тех, кто не любит слишком страшные ужасы

Каждый год, 31 октября, многие люди отмечают Хэллоуин, и я решил подобрать фильмы для вечера с друзьями. Хочется атмосферы праздника с тыквами, ведьмами и призраками, но при этом потом не хочется пугаться любого шороха и ходить со включенным светом. Поэтому я нашел несколько вариантов, среди которых даже есть семейная комедия. Но в конце списка вы найдете фильм, который стал исключением, и может нагнать жути.

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

В этом мультфильме у Хэллоуина есть собственный город, где живут чудовища, призраки и скелеты. Каждый год они готовят праздник, чтобы напугать людей, и лучше всех это получается у Джека Скеллингтона. Но Джеку надоело делать одно и то же. Однажды он случайно попадает в город Рождества, где всё в огнях и подарках, и решает, что монстрам стоит устроить такой же праздник. Только подарки в их понимании получаются довольно жуткими.

По-моему, это почти идеальный мультфильм для осеннего вечера: тыквы, туманные кладбища, скелеты и необычные песни. Он не страшный, а сама история скорее добрая и немного грустная. Его часто считают работой Тима Бертона, но Бертон придумал историю и героев, а режиссёром был Генри Селик. Ещё любопытная деталь в том, что все персонажи были настоящими куклами, которые аниматоры чуть-чуть сдвигали перед съёмкой каждого кадра.

«Фокус-покус» (1993)

Триста лет назад в Салеме жили три сестры-ведьмы, которые занимались тёмной магией и хотели навсегда остаться молодыми. Горожане узнали об их злодеяниях и казнили их, но одна из сестёр перед смертью успела наложить заклинание, позволяющее вернуться. Через три столетия, в ночь Хэллоуина, подросток Макс случайно оживляет ведьм. Теперь ему, его сестре и друзьям нужно остановить колдуний до рассвета.

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Этот фильм собрал почти все символы Хэллоуина: ведьмы на мётлах, дети в костюмах, дома с тыквами и говорящий чёрный кот. Смешнее всего смотреть, как сёстры пытаются разобраться в современной жизни, где вместо лошадей по дорогам ездят машины, а в чудовищ наряжаются ради веселья. Завязка мрачная, но смеяться тут приходится чаще, чем бояться. Для семейного вечера подойдёт, хотя совсем маленьких детей отдельные сцены могут напугать.

«Коралина в Стране Кошмаров» (2009)

Коралина с родителями переезжает в старый дом. Мама и папа всё время работают, друзей почти нет, а соседи кажутся странными. Однажды девочка находит маленькую дверь в другой мир, где родители всегда рядом, вкусно кормят и исполняют любые желания. Подвох в том, что у всех жителей этого мира вместо глаз пришиты пуговицы, и постепенно Коралина понимает, что уют там ненастоящий.

Мультик пугает атмосферой, но без ужасов. Пугает само ощущение, что с миром вокруг что-то не так, и даже красивые комнаты с улыбчивыми людьми со временем начинают тревожить. Мультфильм снят в кукольной технике, поэтому всё в нём выглядит немного игрушечным и в то же время живым. Он подойдёт тем, кто любит загадки и тревожные сказки, а некоторые сцены могут напугать и взрослых.

«Дом-монстр» (2006)

В обычном американском пригороде все готовятся к Хэллоуину: дети выбирают костюмы и собираются за конфетами. Подросток Ди-Джей замечает странности с соседним домом. Его хозяин, ворчливый старик Небберкрякер, гоняет детей с участка, а игрушки, которые туда залетают, пропадают без следа. Скоро ребята понимают, что дом живой: он умеет двигаться, нападать и глотать людей, а взрослые им, конечно, не верят.

Мне здесь нравится обстановка: опавшие листья, украшенные дома и опасность, которая прячется в самом обычном районе. Сначала мультфильм похож на детскую страшилку про заброшенный дом, но потом превращается в приключение, где героям нужно понять, что происходит. Ближе к финалу за жуткой историей открывается довольно трогательная тема.

«Семейка Аддамс» (1991)

В огромном мрачном особняке живёт странная семья. Гомес обожает свою жену Мортишу, дети с удовольствием играют с опасными вещами, а по дому сама по себе бегает отрубленная кисть руки по имени Вещь. Однажды к ним приходит человек, который называет себя дядей Фестером, давно пропавшим братом Гомеса. Семья ему очень рада, хотя за его возвращением может стоять обман.

Этот фильм превращает ужасы в шутку: там, где обычный человек испугался бы, Аддамсы радуются. В нём много чёрного юмора, паутины, готических нарядов и старинной мебели, но при этом герои по-настоящему любят друг друга. Сам Хэллоуин в сюжете не главный, зато по настроению фильм подходит идеально, особенно если хочется провести вечер весело.

«Битлджус» (1988)

Молодые супруги погибают в аварии и становятся призраками в собственном доме. Вскоре туда въезжают новые хозяева: переделывают интерьер, выкидывают вещи прежних владельцев и не обращают внимания на призраков. Напугать их не получается, и тогда призраки зовут Битлджуса, безумного и очень неприятного специалиста по изгнанию живых. Это решение оказывается огромной ошибкой.

Тим Бертон придумал здесь необычный загробный мир, где мертвецы ходят по конторам, получают инструкции и мучаются с бюрократией почти как живые. Спецэффекты сегодня выглядят старомодно, но в этом как раз есть особое очарование. Фильм понравится любителям безумных комедий и странных персонажей, а вот детям помладше некоторые образы и шутки могут не подойти.

«Кошелёк или жизнь» (2007)

Это то самое исключение для смелых. В маленьком американском городке наступает ночь Хэллоуина, жители украшают дома и надевают костюмы, но у многих есть опасные тайны. Фильм состоит из нескольких историй, которые постепенно переплетаются. В одной обычный школьный учитель оказывается совсем не тем, кем кажется, в другой дети идут на место старой трагедии, а в третьей загадочное существо следит, чтобы люди соблюдали правила праздника.

Символом фильма стал малыш Сэм в оранжевой пижаме и маске из мешка: выглядит он забавно, но встреча с ним ничем хорошим не кончается. Здесь весь сюжет построен вокруг праздника, его традиций и страшилок. В фильме есть кровь и жестокие сцены, поэтому он только для взрослой компании, детям его смотреть не стоит.

Фильм под настроение компании

Все семь картин хорошо подходят для осеннего вечера, но настроение у них очень разное. Чтобы было проще выбрать, я свёл их в одну таблицу.

Если хочется Что включить Уютной сказки с волшебством «Кошмар перед Рождеством» Весёлого семейного вечера «Фокус-покус» Красивой, но тревожной истории «Коралина в Стране Кошмаров» Приключений с долей страха «Дом-монстр» Чёрного юмора «Семейка Аддамс» Безумной комедии про призраков «Битлджус» Настоящих ужасов «Кошелёк или жизнь»

Если выбирать всего один фильм, я бы взял «Фокус-покус» для уютного вечера или «Кошелёк или жизнь» для взрослой компании. Из мультфильмов лучше всего настроение праздника передаёт «Кошмар перед Рождеством»: в нём почти все узнаваемые образы Хэллоуина, а история остаётся красивой и доброй.

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