5 мифов о Мэрилин Монро, в которые верят все

За 36 лет жизни (хотя актеры из Голливуда живут подозрительно долго — вот секрет их долголетия) Мэрилин Монро успела стать одной из главных икон Голливуда, но вместе со славой к ней приклеились и десятки полуправдивых историй. Чем дольше живёт легенда, тем сильнее реальные факты её биографии искажаются пересказами. Вот пять устойчивых мифов о Монро — и то, что было на самом деле.

Правда ли, что мать бросила Мэрилин Монро в детстве

Истории о тяжёлом детстве актрисы пересказывают до сих пор, и один из самых живучих — будто мать Глэдис Бейкер фактически бросила дочь сразу после рождения. Формально начало действительно было невесёлым: девочку, которую тогда звали Норма Джин, отдали в приёмную семью в городке Хоторн в Калифорнии, когда ей было всего две недели от роду.

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Но на этом история не заканчивается. Глэдис оставалась рядом значительную часть детства Мэрилин: она навещала дочь в приёмной семье, а когда та подросла, забирала её к себе на ночёвки. Беда пришла позже — у Глэдис начались проблемы с психикой, её поместили в лечебное учреждение и лечили от параноидной шизофрении. Из-за этого Монро действительно провела большую часть детства у приёмных семей и родственников, но представление, будто мать не имела к её воспитанию никакого отношения, неверно.

Была ли Мэрилин Монро натуральной блондинкой

Одна из приёмных семей, по воспоминаниям самой актрисы, отправляла её в кино, чтобы выпроводить из дома, — и Норма Джин часами сидела в местном кинотеатре. Особенно она полюбила Джин Харлоу, первую голливудскую «блондинку-бомбу», и, как считается, отчасти строила свой образ по её подобию.

На самом деле от природы Монро была шатенкой и начала осветлять волосы только в 1940-х. Это был один из стандартов красоты в то время, как сейчас фигура 90-60-90. В итоге она остановилась на ярком платиновом оттенке, который сама называла «белым, как наволочка». На редких снимках с её ранней карьеры фотомодели всё ещё видны тёмные волосы — так что миф о природной блондинке не выдерживает проверки.

Была ли Мэрилин Монро «глупой блондинкой»

Светлые волосы тянут за собой несправедливый ярлык, и за Монро закрепилась репутация эталонной «глупой блондинки». Здесь важно развести две крайности. Слухи о том, что её IQ был около 168 — выше, чем у Эйнштейна, — недостоверны. Но и образ пустоголовой красотки так же далёк от правды.

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Монро была заядлой читательницей: в её личной библиотеке хранилось более 400 книг, а сама она интересовалась философией, политикой и классической литературой. Если вам любопытно, что именно стояло на её полках, посмотрите подборку того, что читала Мэрилин Монро. Её третий и последний муж, драматург Артур Миллер, называл её очень умной женщиной с прекрасным чувством юмора, иронии и щедрости.

Почему Мэрилин Монро считали непрофессиональной на съёмках

За Монро тянулась слава актрисы, которая не помнит реплик и опаздывает на площадку. Истории звучат правдоподобно: на съёмках комедии «В джазе только девушки» Билли Уайлдера ей понадобилось больше пятидесяти дублей, чтобы правильно произнести одну трёхсловную фразу. Уайлдер в итоге стал прятать её реплики по всей площадке — на карточках за камерой и даже внутри реквизита.

Но историки кино предлагают смотреть на контекст. Монро страдала от изнуряющей тревожности, неуверенности и страха сцены, что объяснимо мешало ей запоминать и произносить текст по команде. К тому же сами Уайлдер и Лоуренс Оливье, с которым она конфликтовала на съёмках «Принца и танцовщицы», имели репутацию людей, с которыми непросто работать.

Есть версия, что часть «непрофессионализма» была её тихим протестом. На съёмках 1957 года Оливье пренебрежительно бросил ей, что от неё требуется лишь «быть сексуальной», — и именно после этого она, по воспоминаниям, стала опаздывать каждый день. Эту привычку позже переосмыслили как ответ на снисходительные слова партнёра.

Сколько на самом деле зарабатывала Мэрилин Монро

Казалось бы, главная звезда эпохи должна была купаться в деньгах. Её фильмы собрали в прокате более 200 миллионов долларов, а после смерти её имя и образ приносят миллионы на рекламе и брендовых сделках. Но при жизни сама актриса видела далеко не такие суммы.

Контракты ранней карьеры, по которым она снялась во многих своих самых известных фильмах, были довольно скромными. Показательный пример: за «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года Монро заплатили лишь 18 тысяч долларов, тогда как её партнёрше Джейн Расселл — 100 тысяч. Так что финансовое благополучие пришло к её наследию уже после смерти.

История Монро — хороший пример того, как из реальной судьбы вырастает удобная легенда, в которой полутона теряются. Похожая участь постигла многих знаменитых сюжетов прошлого — вспомнить хотя бы то, как обросло мифами дело о Салемских ведьмах. За яркими ярлыками — «брошенный ребёнок», «глупая блондинка», «капризная звезда» — скрывается куда более сложный и живой человек, и именно это делает её настоящую биографию интереснее любого мифа.