10 товаров с распродажи на АлиЭкспресс — что я купил со скидкой

На прошлой неделе курьер принёс мне сразу три посылки, которые я купил на последней распродаже на AliExpress, и подумал, что это хороший повод наконец показать, что именно приходит ко мне домой. Не абстрактные «топ-10 товаров», а конкретные вещи, которые я распаковал, пощупал и уже начал использовать. Часть из них заказывал повторно, часть — впервые по наводке из отзывов. Тут и подушка за 1200 рублей, и смарт-часы, и кухонные штуки, без которых я уже не представляю свой быт. А ведь многие до сих пор можно купить со скидкой, так что смотрим.

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3D-подушка с пером — сплю на ней с марта

Знаете, что бесит в дешёвых подушках? Через месяц наполнитель сбивается в комки, и вы спите на плоской тряпке. Двусторонняя 3D-подушка с витым узором — совсем другая история. Наполнитель — перо, а не синтепон, поэтому она плотная, увесистая и реально держит форму. Я заказал две в начале марта, и пока ни одна не просела.

На ощупь подушка выглядит и ощущается раза в три дороже своей цены. Чехол приятный, швы ровные, никакого запаха из коробки. Раньше я покупал похожие в одном шведском магазине — так вот, эта ничем не хуже, а стоит в разы меньше. Если ищете нормальную подушку для сна и не хотите переплачивать — рекомендую попробовать.

Цена: 1210 рублей

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Магнитная планка для ножей — повесил и забыл

После закрытия IKEA найти нормальную магнитную планку для ножей стало квестом. В строительных магазинах либо голый металл за бешеные деньги, либо откровенный хлам. Магнитный держатель в дереве акации — то, что я искал: выглядит тепло и дорого, а магниты внутри достаточно сильные, чтобы удержать даже тяжёлый шеф-нож.

Крепление на стену идёт в комплекте, установка занимает минут десять. Я повесил свой ещё в январе — за это время ни один нож не упал, а планка длиной 40 см вмещает штук пять-шесть ножей. Смотрится на кухне аккуратно, дерево не разбухает и не темнеет.

Цена: 1260 рублей

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Гирлянда на 30 метров — пережила зиму на даче

Если вы когда-нибудь пытались создать уютную атмосферу на даче или балконе, то знаете, что хорошая гирлянда стоит негуманных денег. Гирлянда с лампочками G40 решает вопрос радикально: 30 метров тёплого белого света за цену, которая вас удивит. Лампочки дают мягкое свечение, не слепят и не мигают — именно то, что нужно для вечерних посиделок.

Я вешал такую на даче прошлым летом, и она без проблем пережила дождь, ветер и первые заморозки. Работает от сети 220 В, никаких батареек. Провод достаточно гибкий, чтобы протянуть вдоль перил или натянуть между деревьями. Главное — не ждите от неё яркости прожектора, это именно декоративный свет.

Цена: 1380 рублей

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UGREEN GaN-зарядка — заряжаю им iPhone 15 Plus

Зарядка — это та вещь, которую покупаешь один раз и либо забываешь о ней, либо мучаешься годами. UGREEN на 20 Вт с GaN-чипом — из первой категории. Компактный корпус размером буквально со спичечный коробок, быстрая зарядка для iPhone и Android-смартфонов. Вилка не болтается в розетке, и соседнюю розетку не перекрывает.

За эти деньги вы получаете полноценную быструю зарядку, которая заряжает iPhone с нуля до 50% примерно за полчаса. Оригинальный адаптер Apple стоит в три-четыре раза дороже и делает ровно то же самое. Тут главное — не перепутать с безымянными поделками: UGREEN я беру не первый год, и ни одна их зарядка меня пока не подвела.

Цена: 810 рублей

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Baseus кабель в оплётке — беру сразу пачкой

Раньше я каждый раз искал кабель по квартире — то дочь утащит к себе, то на кухне забуду. Теперь просто покупаю Baseus в нейлоновой оплётке сразу по три штуки и раскладываю: один дома, один на работе, один в рюкзаке. За 300 рублей за штуку — это вообще не вопрос.

Усиленный коннектор не разбалтывается в гнезде, оплётка не перетирается на сгибе. Кабель не путается в сумке, потому что достаточно жёсткий, но при этом гибкий. Честный минус: через полгода активного использования оплётка у основания штекера немного потрёпалась, но контакт не потерялся. За эту цену — отличный расходник, а не «вечный» кабель.

Цена: 300 рублей

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Вращающийся поднос — как в китайском ресторане

Штука, которая кажется бесполезной ровно до момента, пока вы её не попробуете. Вращающийся поднос на подшипнике я поставил на обеденный стол прошлой осенью — туда отправились соль, перец, масло, соусы. Раньше всё это стояло в разных углах стола, и каждый ужин превращался в «передай-ку мне вон ту баночку».

Подшипник работает плавно, без скрипа и рывков. Поднос достаточно тяжёлый, чтобы не елозить по столу, и достаточно вместительный для 5-6 баночек. Другое дело, что за 4170 рублей это не самая дешёвая покупка в подборке — но аналоги в российских магазинах стоят от 6-7 тысяч. Если к вам часто приходят гости, эта штука реально упрощает застолье.

Цена: 4170 рублей

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Сенсорный диспенсер для мыла — подставил руку и готово

Механические дозаторы для мыла — это вечные лужи на раковине и залипающий насос. Автоматический диспенсер с сенсором работает иначе: подносите руку — он выдаёт ровную порцию пены. Никаких нажатий, никаких пятен. Зарядка через USB, одного заряда хватает примерно на два месяца.

Я поставил один на кухню, второй в ванную. На кухне он особенно удобен — когда руки в муке или в масле, не хочется хвататься за дозатор. Объём резервуара — около 320 мл, подливаю жидкое мыло раз в три-четыре недели. Из минусов: если мыло слишком густое, пена получается скудная — лучше разбавить водой.

Цена: 1120 рублей

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Беспроводная настольная лампа — яркий свет и стиль

Проблема большинства настольных ламп — провод. Он вечно мешает, вечно не дотягивается до нужной розетки. Аккумуляторная лампа Baseus этой проблемы лишена: работает автономно, складывается в плоский блин, поворачивается на 180°. Есть три режима света — тёплый, нейтральный, холодный — и плавная регулировка яркости.

Заряда хватает на 8-10 часов непрерывной работы, чего с головой достаточно на рабочий день. До этого у меня стояла проводная лампа из масс-маркета — теперь я просто беру Baseus с собой: на кухню, в спальню, на балкон. Именно поэтому для меня аккумуляторная лампа — это не понты, а реальное удобство.

Цена: 3030 рублей

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Прозрачные органайзеры для ящиков — навёл порядок за вечер

Хаос в ящиках комода — это то, с чем все смирились, но никто не любит. Прозрачные разделители для ящиков решают вопрос элементарно: кладёте их в ящик, раскладываете вещи по секциям — и больше не роетесь в куче носков в поисках нужной пары. Прозрачный пластик позволяет видеть содержимое, не вытаскивая контейнер.

Разные размеры комбинируются между собой, так что подогнать под свой ящик несложно. Пластик плотный, не трескается и не гнётся под весом вещей. Подходят не только для одежды — я один набор положил в ящик с инструментами, второй — дочери в стол для канцелярки. При всех достоинствах, вещь утилитарная: не ждите от неё дизайнерского вау-эффекта.

Цена: 830 рублей

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Amazfit Bip 6 — ношу две недели без зарядки вместо Apple Watch

Если вам нравится дизайн Apple Watch, но не нравится их ценник и привычка разряжаться к вечеру, посмотрите на Amazfit Bip 6. Большой яркий экран, 140 режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса и сна — всё на месте. Уведомления со смартфона приходят исправно, и вибрация достаточно ощутимая, чтобы не пропустить звонок.

Главный козырь — автономность до 14 дней. Я ношу их уже вторую неделю, заряд показывает 18%. Для сравнения: Apple Watch SE у жены живут полтора дня максимум. Понятно, что тут нет ни NFC-оплаты, ни экосистемы Apple — но если вам нужны часы для спорта и здоровья, Amazfit за 6 тысяч отрабатывают на все сто.

Цена: 6 500 рублей

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