Работают ли пробиотики на самом деле и где обман

Вера Макарова

Рынок пробиотиков — это 112 миллиардов долларов. Глянцевые коробочки сулят «здоровье кишечника» и обещают подселить к нам «дружественные бактерии», хотя бактерии кишечника и без того живут по довольно сложным правилам. Вопрос только один: что там внутри на самом деле и подкреплено ли хоть одно обещание доказательствами? Врач-терапевт задалась этим вопросом и решила разобраться.

Что вы на самом деле глотаете, принимая пробиотики? Честный ответ

Что означают миллиарды бактерий на упаковке пробиотиков

Всё началось в обычной аптеке. Беренис Лэнгдон — практикующий терапевт, автор книги о микробиоме и преподаватель Лондонского университета Сент-Джордж — зашла за антибиотиками от тонзиллита. У кассы стояла витрина с пробиотиками. На коробках значилось: от 2 до 25 миллиардов «живых культур» в капсуле. Разброс впечатляющий, но почему именно столько — ни одна упаковка не поясняла.

Сами бактерии описывались языком рекламы: «проверенные», «дружественные», «мощные». А вот обещания становились на удивление обтекаемыми — «дополняет вашу естественную кишечную флору», «дополняет вашу повседневную жизнь». Ни слова о лечении, профилактике или конкретном результате.

При этом каждый бренд ссылался на «глубокие исследования» своих штаммов. Исследования действительно есть. Но то, что штамм изучали, и то, что он работает, — это далеко не одно и то же.

Какие бактерии содержатся в пробиотиках

Дочитав мелкий шрифт, Лэнгдон заметила любопытную деталь: за разными брендами и ценами скрывался почти один и тот же состав. Везде — комбинации одних и тех же бактерий: разные штаммы лактобацилл и бифидобактерий. В отдельных продуктах насчитывалось до 15 разновидностей, но эти два рода присутствовали всегда.

Lactobacillus acidophilus — бактерия, которую используют для производства йогурта (кстати, что полезнее — йогурт или кефир?). Бифидобактерии тоже широко применяются в пищевой промышленности. Оба рода — типичные обитатели нашего кишечника, на долю которых приходится около 12% обычной микрофлоры.

Почему из миллионов видов бактерий все бренды берут одни и те же? Дело не в науке, а в регулировании.

Почему в пробиотиках одни и те же бактерии

В США (а именно американская система задаёт стандарт для глобального рынка) существует статус GRAS — Generally Recognized As Safe, то есть «общепризнанно безопасный». Если микроорганизм получил этот статус или использовался в пищевой промышленности до 1958 года, производителю не нужно проводить дополнительных исследований безопасности.

Бактериальные культуры в лаборатории — от чашки Петри до аптечной полки

А если компания ограничивается так называемыми «квалифицированными заявлениями о здоровье» — общими фразами вроде «поддерживает пищеварение», — ей не нужно даже доказывать, что продукт работает. Именно поэтому на упаковках никогда не написано «лечит», «предотвращает» или «помогает от конкретной болезни». Такие формулировки превратили бы пробиотик в лекарство — а для лекарств нужны клинические испытания, одобрение регулятора и совсем другие инвестиции.

Получается замкнутый круг: производители используют хорошо изученные и безопасные бактерии, но не обязаны доказывать их пользу. А покупатели воспринимают слова «исследованные штаммы» как гарантию эффективности.

25 миллиардов бактерий в капсуле: что это значит и может ли навредить

Чтобы понять масштаб, стоит вспомнить, сколько бактерий мы получаем из обычной еды. Даже при тщательном мытье и термической обработке мы ежедневно проглатываем около 1,3 миллиарда бактерий вместе с пищей. Это нормальная нагрузка, с которой наш организм эволюционно научился справляться.

Капсула с 25 миллиардами бактерий — это в 20 раз больше, чем организм привык получать за целый день. Желудочная кислота уничтожает или повреждает подавляющее большинство проглоченных микроорганизмов. До толстого кишечника добираются лишь единицы, и даже те, что выживают, обычно задерживаются там всего на несколько дней.

Большинство здоровых людей переносят эту нагрузку без проблем — защитные системы кишечника справляются. Но для людей с ослабленным иммунитетом ситуация иная. Даже «дружественные» бактерии из пробиотиков способны вызвать серьёзную инфекцию, если попадут, например, в кровоток, а иногда полезные бактерии вообще ведут себя не так предсказуемо, как хотелось бы. Именно поэтому людям с иммунодефицитом пробиотики не рекомендуются.

Работают ли пробиотики: что говорят исследования

Работают ли пробиотики в капсулах? Лэнгдон признаётся, что научилась уклончиво отвечать на этот вопрос. Люди, которые спрашивают, обычно уже принимают пробиотики — с энтузиазмом и улыбкой. Они вложились в идею, и прямой ответ может разочаровать.

Её дежурная формулировка: «Ну, скорее всего, они вам не навредили». Есть и финансовый аспект: упаковка из 30 капсул в низкой дозировке может стоить почти в 2 раза дороже рецептурного антибиотика от реальной инфекции.

Важно понимать, что речь идёт не о полной бесполезности всех пробиотиков в любой ситуации. Существуют отдельные клинические исследования конкретных штаммов при конкретных состояниях — например, при антибиотик-ассоциированной диарее или язвенном колите.

Микробы в кишечнике каждого человека составляют его индивидуальный микробиом.

Но массовые пробиотики с аптечной полки — это не те штаммы в тех дозировках, которые изучались в клинических условиях. Между «исследованный штамм» и «помогает именно вам» — дистанция, которую маркетинг успешно маскирует.

Проблема ещё и в том, что микробиом каждого человека уникален: на него влияет питание, образ жизни и даже то, как быстро переваривается еда. Одна и та же бактерия может вести себя по-разному в разных кишечниках — и то, что показало эффект в исследовании на одной группе, не обязательно сработает у вас.

На что смотреть в составе пробиотиков перед покупкой

История с пробиотиками — хороший пример того, как работает маркетинг в зоне неопределённости. Продукт содержит реальные бактерии, которые действительно живут в нашем кишечнике. Они действительно изучены и безопасны для большинства людей. Но из этого не следует, что дополнительная порция тех же бактерий из капсулы принесёт измеримую пользу.

Вот что полезно знать каждому:

  • Почти 5% взрослых принимают пробиотики, причём чаще всего это люди с высоким доходом и хорошим питанием — то есть те, чей микробиом и так в порядке.
  • Пробиотики — не лекарства и не проходят проверку эффективности перед продажей.
  • Бактерии из капсул редко задерживаются в кишечнике надолго.
  • При ослабленном иммунитете пробиотики могут быть опасны.
  • Те же самые лактобациллы и бифидобактерии вы получаете из обычного йогурта, кисломолочных продуктов и ферментированной еды.

Микробиом — действительно важная и быстро развивающаяся область науки. Но пока наука осторожно формулирует гипотезы и проверяет отдельные штаммы, индустрия уже продаёт универсальные решения. Разрыв между тем, что мы знаем о кишечных бактериях, и тем, что обещают упаковки, остаётся главной проблемой рынка пробиотиков. И самое полезное, что можно сделать перед покупкой, — прочитать не лицевую сторону упаковки, а мелкий шрифт.

