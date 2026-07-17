Как вымирающих коал хотят спасти с помощью заморозки при −196 °C

Коал собираются спасать не замораживанием самих животных, а сохранением их репродуктивных клеток. Учёные создают генетический резерв коал, помещая яйцеклетки и сперматозоиды в жидкий азот при температуре минус 196 градусов Цельсия. Такие образцы могут храниться десятилетиями. В будущем их хотят использовать для искусственного оплодотворения и ЭКО — похожие технологии обсуждают даже в проектах по воскрешению вымерших животных. Однако пока речь идёт о создании резерва, а не о готовой технологии, которая гарантированно спасёт коал от исчезновения.

Почему коалам нужен генетический резерв

Когда численность животных резко сокращается, возникает эффект бутылочного горлышка: вместе с отдельными особями исчезают варианты генов, которые могут помогать популяции противостоять болезням и приспосабливаться к меняющимся условиям.

Потеря генетического разнообразия похожа на уничтожение книг в библиотеке: общее количество томов уменьшается, но ещё важнее то, что некоторые знания пропадают навсегда. Даже если позднее численность животных удастся восстановить, вернуть утраченные генетические варианты будет гораздо сложнее.

В отдельных районах Квинсленда и Нового Южного Уэльса популяции коал с конца 1990-х годов сократились на целых 80%. Среди причин называются:

вырубка и разрушение мест обитания;

лесные пожары;

засухи;

инфекционные заболевания.

В 2022 году австралийские власти изменили природоохранный статус коал в восточной части ареала с уязвимого на находящийся под угрозой исчезновения. При этом на юге Австралии встречается противоположная проблема: местами коал настолько много, что они объедают и губят деревья, от которых сами зависят. Поэтому положение вида сильно различается в разных регионах.

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Генетический банк нужен не только на случай полного исчезновения коал. Сохранённые клетки могут пригодиться для программ разведения, если отдельные популяции станут слишком малочисленными и потеряют значительную часть своего разнообразия.

Как замораживают репродуктивные клетки коал

Учёные планируют использовать криоконсервацию в жидком азоте. Его температура составляет около минус 196 градусов Цельсия, поэтому биологические процессы в клетках практически останавливаются. При правильной подготовке клетки переживают длительную заморозку, поэтому образцы можно хранить десятилетиями, а затем размораживать для дальнейшей работы.

Проще говоря, клетки ставят на очень долгую паузу. Они не развиваются и не стареют обычным образом, но сохраняют содержащуюся в них ДНК до момента, когда она понадобится специалистам.

Материал будут получать при участии ветеринарных госпиталей для диких животных. Каждый год туда попадают коалы с болезнями и травмами, и спасти удаётся не всех. Репродуктивные клетки планируют извлекать у погибших животных, а также у коал, которые больше не могут размножаться из-за болезни или повреждений.

Каждый сохранённый образец может содержать редкие генетические варианты, которых нет у других животных. Поэтому исследователям важно собирать материал от как можно большего числа неродственных коал, хотя точное количество необходимых яйцеклеток и сперматозоидов пока неизвестно. Чем сильнее сокращаются популяции, тем труднее сохранить прежний уровень генетического разнообразия.

Как клетки коал будут очищать от инфекции перед хранением

Одна из причин, по которой коалы рискуют стать функционально вымершими, — бактерия Chlamydia pecorum. Она вызывает тяжёлую инфекцию, последствиями которой могут быть:

болезненные поражения мочевыводящих путей;

нарушения работы желудочно-кишечного тракта;

конъюнктивит и потеря зрения;

бесплодие у самок.

В наиболее пострадавших популяциях Квинсленда и Нового Южного Уэльса заражены почти 90% коал. Особенно опасно бесплодие: даже если взрослые животные остаются живы, детёнышей рождается всё меньше.

Поэтому перед криоконсервацией исследователи будут проверять клетки на хламидии. По словам участников проекта, существующие технологии позволяют удалить инфекцию из заражённых образцов. Это нужно, чтобы будущие программы размножения не распространяли опасную бактерию вместе с ценным генетическим материалом.

Однако очистка образцов не решает проблему заболевания среди диких животных. Она лишь позволяет безопаснее сохранить репродуктивные клетки для будущего использования.

Сможет ли заморозка клеток спасти коал

У проекта есть научная база, но гарантии успеха пока нет. В 1998 году специалисты Университета Квинсленда уже получили первого детёныша коалы, родившегося после искусственного оплодотворения. У других млекопитающих технология тоже давала живое потомство: например, в США вырастили пса из замороженного эмбриона. Кроме того, в 2025 году команда под руководством репродуктивного биолога Андреса Гамбини создала первые эмбрионы кенгуру методом ЭКО.

Но эти эмбрионы кенгуру не привели к рождению живых детёнышей. То есть полная технология ещё не готова: учёным предстоит научиться стабильно получать жизнеспособные эмбрионы и успешно переносить их самкам.

Сам принцип длительного хранения клеток в жидком азоте работает. Эволюционный биолог Винсент Линч, не участвующий в проекте, сообщил, что ему удавалось восстанавливать клетки после нескольких десятилетий заморозки. Однако это не означает, что из любого сохранённого образца коалы обязательно получится здоровый детёныш.

Неизвестно и то, сколько образцов потребуется для поддержания здоровой популяции. Исследователям важно сохранить не просто большое число клеток, а материал от животных с достаточно разнообразным набором генов.

Криоконсервация не заменяет охрану коал. Если у животных не останется подходящих эвкалиптовых лесов, выпускать выращенных коал будет некуда. Поэтому генетический резерв может работать только в комплексе с защитой мест обитания, борьбой с болезнями и контролем популяций.

Замороженные клетки дают специалистам дополнительное время и сохраняют генетические варианты, которые иначе могут исчезнуть. Ценность проекта станет понятна позже — когда учёные выяснят, насколько эффективно из этих образцов можно получать здоровое потомство и использовать его для восстановления сокращающихся популяций.