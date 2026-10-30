eSIM для путешествий: где купить и как подключить за пару минут

Билеты куплены, отель забронирован, и тут всплывает вопрос, о котором обычно вспоминают уже у ленты с багажом: а как там будет с интернетом? Роуминг российского оператора легко съедает бюджет на пару ужинов, а за местной SIM-картой придется постоять в очереди с паспортом и не потерять свою симку при замене. При этом есть способ закрыть вопрос заранее, прямо с дивана, и обходится он дешевле чашки кофе в аэропорту. Только работает он не на каждом смартфоне. Ниже разберем, чем этот вариант лучше привычных, как проверить свой телефон и что нажать в настройках, чтобы все заработало сразу после посадки.

eSIM в поездке снимает сразу несколько проблем

eSIM — это SIM-карта, встроенная в сам смартфон. Пластик вставлять не нужно: данные оператора загружаются в телефон по QR-коду. Туристическая eSIM обычно дает только мобильный интернет на конкретную страну и срок, а номера для звонков у нее чаще всего нет. В поездке он и не нужен, все равно все созваниваются в мессенджерах.

Вот что это дает на практике:

Не нужно искать салон связи в аэропорту и разбираться с тарифами на чужом языке.

Интернет появляется сразу после посадки, так что такси и карты можно открыть еще в терминале.

Российская SIM-карта остается в телефоне.

Вы платите за конкретный объем трафика и заранее знаете сумму.

Установить eSIM можно дома, за несколько дней до вылета.

Третий пункт я бы поставил первым. Раз основной номер остается в телефоне, коды от банка и Госуслуг продолжают приходить, а значит, оплатить что-то или войти в приложение за границей получится без танцев. Достаточно отключить мобильный интернет для российской симки, чтобы оператор не списал деньги за случайно загруженные мегабайты.

По деньгам тоже выходит спокойнее. Пакеты на популярные направления стоят от сотни рублей, а с роумингом всегда есть риск увидеть в приложении оператора неприятную цифру уже после возвращения. Особенно если забыли подключить специальную опцию перед вылетом.

eSIM есть почти во всех айфонах, а с Android сложнее

У Apple все просто: eSIM поддерживают все iPhone начиная с XR и XS, а еще iPhone SE второго и третьего поколений. Это касается и свежих моделей, от iPhone 17e до iPhone 18 Pro и складного iPhone Duo. Из планшетов подойдут iPad с модулем сотовой связи (версии Wi-Fi + Cellular), начиная с iPad 7-го поколения, iPad Air 3-го и iPad mini 5-го.

С Android картина пестрее. Поддержка зависит не только от модели, но и от того, для какого рынка смартфон выпущен. Я собрал в таблицу модели, которые числятся совместимыми в списке Airalo, одного из крупнейших продавцов туристических eSIM, на сентябрь 2026 года:

Бренд Модели с eSIM Apple iPhone XR, XS, XS Max, SE (2020 и 2022), все модели iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, iPhone Air, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Duo Samsung Galaxy S20, S21, S22, S23, S24 и S25 всех версий, включая S23 FE, S24 FE и S25 Edge; все Z Fold и Z Flip, Z TriFold; Note 20; A17, A23 5G, A35 5G, A36, A54 5G, A55 5G, A56 Google Pixel 2 и все более новые, включая Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 11 и складные Pixel Fold Xiaomi, Redmi, Poco Xiaomi 12T Pro, 13, 13 Pro, 13T, 13T Pro, 13 Lite, 14, 14 Pro, 14T, 14T Pro, 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro; Redmi Note 11 Pro 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro+, Note 14 Pro, Note 14 Pro+; Poco X7, F8 Pro, F8 Ultra Honor 90, 200, 200 Pro, 400, 400 Pro, 400 Lite, Magic4 Pro, Magic5 Pro, Magic6 Pro, Magic7 Pro, Magic7 Lite, Magic8 Pro Air, Magic V2, V3, V5, Vs3 Huawei P40, P40 Pro, Mate 40 Pro OnePlus 11, 12, 13, 13R, 15, Open Oppo Find X3, X3 Pro, X5, X5 Pro, X8, X8 Pro, X9, X9 Pro, Find N2 Flip, Find N5; Reno14, Reno14 Pro, Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Max Vivo X90 Pro, X100 Pro, X200, X200 Pro, X200 FE, X200s, X200T, X300, X300 Pro, V29, V40, V40 Lite, V50, iQOO 15 Motorola Razr 40, 50, 60 и их Ultra-версии; Edge 40 Neo, 40 Pro, 50, 50 Pro, 50 Ultra, 60, 60 Pro; Moto G34, G35, G53, G54, G55, G75, G85, G86 Sony Xperia 1 IV, 1 V, 1 VI, 1 VII, 5 IV, 5 V, 10 III Lite, 10 V, 10 VI Другие Nothing Phone (3a) Pro, Realme 14 Pro+, Asus Zenfone 12 Ultra, Fairphone 4 и 5, Nokia G60, X30, XR21

Список не исчерпывающий: новые флагманы почти всегда получают eSIM, просто до таблиц они добираются с опозданием. Но есть оговорка, которая для России важнее любой таблицы. Смартфоны для материкового Китая eSIM обычно не поддерживают, там вместо нее два слота под физические карты. iPhone из Гонконга и Макао тоже без eSIM (исключения: XS, SE 2020, 12 mini и 13 mini), а Samsung не дает ее в версиях для Китая, Гонконга и Тайваня. Если телефон брали у серых продавцов, проверьте его до покупки eSIM.

Сделать это можно за пару секунд: наберите в приложении «Телефон» комбинацию *#06#. Если на экране появилась строка EID из 32 цифр, eSIM в смартфоне есть. На iPhone тот же номер показан в разделе Настройки — Основные — Об этом устройстве. И еще момент: смартфон не должен быть привязан к оператору, иначе чужую eSIM он просто не примет.

На GGSel покупка занимает пару минут

Туристические eSIM продаются на маркетплейсе цифровых товаров GGSel. Там есть отдельный раздел с пакетами по странам: Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Япония, Грузия, Казахстан, Беларусь и даже пакет сразу на Латвию, Литву и Эстонию. Цены на минимальные пакеты начинаются от 99 рублей.

Тарифы внутри одной страны отличаются объемом и сроком. Например, для Турции можно взять 0,5 ГБ на сутки, если у вас пересадка в Стамбуле, или 30 ГБ на 30 дней, если впереди длинный отпуск. У части продавцов есть и безлимитные пакеты. Порядок действий такой:

Открываем раздел eSIM на GGSel и выбираем страну, куда летим. Сравниваем предложения разных продавцов: смотрим на рейтинг магазина и количество продаж. На странице товара выбираем тариф с нужным объемом трафика и сроком действия. Нажимаем «Купить». На странице заказа указываем почту, на которую придет QR-код, и оплачиваем через СБП. Получаем QR-код для установки eSIM. У товаров с пометкой «АВТО» он приходит сразу после оплаты.

Деньги за заказ сначала резервируются на счете GGSel, а не уходят продавцу напрямую. Если QR-код не пришел или пакет не соответствует описанию, площадка обещает вернуть оплату. Ну и не удаляйте письмо с QR-кодом до конца поездки: там же обычно данные для ручной установки и инструкция продавца на случай, если что-то пойдет не так.

Покупать лучше за несколько дней до вылета. Так вы спокойно поставите eSIM дома по Wi-Fi и успеете написать продавцу, если что-то пойдет не так. Заодно загляните в описание товара и проверьте, когда начинается отсчет срока. У многих продавцов он стартует только при первом подключении к сети в стране назначения, но бывает и иначе. Если уже знаете, куда едете, купить eSIM можно прямо сейчас и забыть об этом до поездки.

Добавить eSIM на iPhone лучше еще дома

Для установки профиля нужен интернет, а в аэропорту другой страны с ним как раз проблемы. Поэтому все настраиваем заранее. QR-код удобнее открыть на компьютере или другом телефоне и навести на него камеру айфона.

Порядок действий такой:

Открываем Настройки — Сотовая связь. Нажимаем «Добавить eSIM». Выбираем «По QR-коду» и наводим камеру на код из письма. Ждем, пока eSIM активируется, и даем линии понятное название, например «Поездка». Для звонков и iMessage оставляем основной номер, а для сотовых данных выбираем новую eSIM.

Если QR-код пришел на этот же айфон, сканировать нечего. На экране сканирования есть вариант ввести данные вручную: адрес SM-DP+ и код активации обычно указаны в том же письме. И не удаляйте eSIM ради эксперимента: QR-код, как правило, одноразовый, второй раз по нему профиль может уже не установиться.

Когда приземлитесь, зайдите в Настройки — Сотовая связь, откройте туристическую линию и включите для нее «Роуминг данных». Для eSIM чужой страны это нормально, без переключателя интернет может просто не появиться. А вот у российской симки роуминг данных, наоборот, держите выключенным.

На Android сценарий тот же, отличаются только названия пунктов. У Samsung нужный раздел лежит в Настройки — Подключения — Диспетчер SIM-карт, у Pixel — в Настройки — Сеть и интернет — SIM-карты. Сканируем QR-код, выбираем новую линию для мобильного интернета, и смартфон готов к поездке. Осталось только не забыть зарядку.