Нашел крутой внешний аккумулятор для iPhone: тонкий, с мощным магнитом и быстрой зарядкой

Повербанк, который намертво прилипает к задней крышке iPhone и при этом отдаёт энергию по воздуху чуть ли не с той же мощностью, что и кабель, легко принять за рекламный трюк. Однако ровно это вы получите с повербанком Baseus PicoGo AM52, и в России он появится буквально на днях. Полезной новинка окажется в первую очередь для тех, кто уже накатил свежую бету iOS 27 и заметил, как стремительно тает заряд. Запасные 10 000 мАч в кармане при таком раскладе лишними точно не станут.

Имя Baseus давно на слуху: зарядные устройства, кабели и прочая мелочёвка этого бренда прочно осели на витринах отечественных маркетплейсов. На этот раз компания привозит к нам новый магнитный аккумулятор, заточенный под владельцев iPhone. Продажи стартуют 19 июня на Ozon.

Baseus PicoGo AM52: размер, вес и MagSafe

Ключевое достоинство PicoGo AM52 в том, что он не похож на увесистый брусок. Толщина корпуса составляет каких-то 16 мм, габариты — 6,6 x 10,31 x 1,6 см, масса — 204 грамма. Для аккумулятора на 10 000 мАч это реально скромно. Устройство без проблем поместится в карман джинсов рядом с телефоном и не будет оттягивать их вниз.

Корпус выполнен из силикона и алюминиевого сплава, расцветка — чёрная. Под крышкой притаились 16 магнитов с силой притяжения 13 Н. На деле это означает, что повербанк не соскальзывает с iPhone, даже если вы вытаскиваете аппарат из кармана или набираете сообщение на ходу. Прицепили его к задней панели — и можно забыть: смартфон пополняет заряд, а ладони ничем не заняты.

Особо производитель акцентирует внимание на тройной системе охлаждения и контроле температуры: по заявлению Baseus, корпус не разогревается выше 38 °C. Казалось бы, пустяк, но именно избыточный нагрев традиционно снижает темп беспроводной подзарядки и портит настроение пользователю. В коробке найдётся и короткий USB-C кабель на 30 см, если вдруг не хотите пользоваться беспроводным вариантом.

Зарядка по Qi2.2 на 25 Вт: что это даёт владельцу iPhone

Самое любопытное здесь — поддерживаемый протокол. PicoGo AM52 имеет сертификацию по стандарту Qi2.2, это самый новый формат беспроводной зарядки. Он выдаёт до 25 Вт без проводов, и на фоне прежних старых повербанков, которые с трудом переваривали 7,5-15 Вт, это ощутимый рывок.

Чуть-чуть предыстории. Беспроводная подзарядка iPhone долго топталась на скромных значениях, а магнитные аккумуляторы расценивались больше как приятная мелочь, чем как замена розетке. Qi2.2 переворачивает ситуацию: по результатам собственных тестов производителя, iPhone 17 Pro Max набирает 50% за 34 минуты без кабеля.

А если хочется выжать предельную скорость, у батареи есть разъём USB-C с пиковой отдачей до 45 Вт. С проводом iPhone 17 Pro Max доходит до 65% за тридцать минут. Это уже полноценный быстрый заряд — потянет даже нетребовательный ноутбук или планшет. С зарядом самой батареи тоже все весьма неплохо: сам повербанк заряжается на 30 Вт. И ещё: AM52 способен питать сразу два гаджета — один через магнит, второй через шнурок.

Совместимость PicoGo AM52: какие iPhone и устройства поддерживаются

Тут кроется существенный момент, о котором лучше знать заблаговременно. Полноценные 25 Вт по Qi2.2 доступны исключительно iPhone 16 и 17, причём лишь когда на устройстве установлена iOS 26. Аппараты начиная с iPhone 12 и до 15 принимают через MagSafe 15 Вт — тоже достойно, но не сногсшибательно.

По кабелю охват шире. iPhone 17 принимает до 40 Вт, iPhone Air, 16, 15 и 14 — до 27 Вт. Не обошли стороной и планшеты: iPad mini, Air и Pro заряжаются по проводу на тех же 27 Вт. На выходе получаем аксессуар, который на хорошей скорости может зарядить всю вашу технику Apple.

Заряжать от него можно и смартфоны на Android. По воздуху это умеют Google Pixel 10 Pro XL (до 25 Вт), а также Pixel 8 и 9 (до 12 Вт). По шнуру же аппараты Samsung Galaxy S22-S25 получают внушительные 45 Вт. Про AirPods тоже не забыли — их можно законнектить к MagSafe и получить 5 Вт. Для наушников более чем достаточно.

Baseus PicoGo AM52: цена и старт продаж в России

Официально продажи в России откроются 19 июня на Ozon по цене 4899 рублей. Из плюсов — Baseus предоставляет двухлетнюю гарантию с обменом аппарата и пакет сертификатов Qi2.2, FCC, CE, UL, ROHS и UN38.3. Последний особенно ценен: он подтверждает, что батарею безопасно проносить на борт самолёта.

Итог весьма простой. Если в руках iPhone 16 либо 17 и провода вас утомили, PicoGo AM52 — одно из самых заманчивых предложений начала лета: тонкий, достаточно шустрый как по проводу, так и без него и с качественными магнитами. Если же телефон у вас постарше, рассчитывать на 25 Вт не приходится — зато 15 Вт по воздуху и 45 Вт по проводу всё равно превращают его в универсальный походный аккумулятор.

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