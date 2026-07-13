6 колонок Tronsmart для дома, дачи и вечеринок с друзьями

Присматривался к портативной колонке Tronsmart, но не хотел заказывать вслепую на маркетплейсе? Теперь необязательно. Акустику бренда начали официально продавать в рознице: колонки появились в DNS, Билайн и restore:, а не только на OZON, Wildberries и Яндекс Маркете. Для меня это как раз тот случай, когда вещь можно потрогать руками перед покупкой. Приходишь в магазин, слушаешь звук вживую и прикидываешь габариты. Плюс вся линейка построена на понятной базе: Bluetooth 5.3, зарядка USB-C и настройка эквалайзера через фирменное приложение. Дальше разберу, где брать и какая модель подходит под какой сценарий.

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Где продаются оригинальные колонки Tronsmart

Начну с главного: портативную акустику Tronsmart теперь можно найти в каталогах DNS, «Билайн» и restore:. Причем работает это как онлайн, так и в самих магазинах, если нужная модель есть в наличии. У DNS сеть более 2500 точек, так что найти колонку поблизости реально почти в любом городе.

При этом бренд никуда не ушел с маркетплейсов и официально представлен на площадках OZON, Wildberries и Яндекс Маркете. То есть способ покупки полностью за тобой: заказать с доставкой, забрать в удобной точке или дойти до магазина и послушать колонку перед оплатой. Мне такой расклад нравится тем, что можно сравнить пару моделей вживую, а не гадать по картинкам. Все ссылки и полный каталог лежат на официальном сайте Tronsmart.

Все колонки Tronsmart

Tronsmart Trip 2 — портативная колонка для путешествий

Самая компактная модель в линейке и мой личный фаворит для поездок. Trip 2 весит всего 328 граммов, так что закинуть ее в рюкзак и забыть о весе вообще не проблема. Мощность здесь 20 Вт, а автономность доходит до 20 часов. Защита по стандарту IPX7 означает, что дождя и брызг колонка не боится.

Это тот вариант, который берешь на прогулку, на пикник или в дорогу и не переживаешь за него. Играет она громче, чем ждешь от такого малыша, и звук не разваливается на средней громкости. Легкая колонка для путешествий отлично живет в кармане рюкзака и не тянет плечи. Если раздумываешь, с чего начать знакомство с брендом, я бы советовал именно ее.

Tronsmart T8 Mini — компактная Bluetooth-колонка на каждый день

Если Trip 2 это про дорогу, то T8 Mini я бы назвал домашней колонкой на каждый день. Она выдает 16 Вт и работает до 20 часов от одного заряда. Защита тут тоже IPX7, так что кухня или ванная ей не страшны. По габаритам модель компактная и не занимает половину полки.

Она хорошо ложится в сценарий, когда музыка нужна фоном: за работой, на кухне или в поездке на дачу. Это универсальный вариант для дома без лишних наворотов и переплаты за мощность, которая тебе не нужна. Звук ровный, басов достаточно для комнаты, а размеры позволяют переставлять ее куда угодно. Честная рабочая лошадка, к которой сложно придраться.

Tronsmart T7 для дачи, пикника и отдыха на природе

Ступенька вверх по громкости относительно младших моделей. T7 это уже 30 Вт мощности, которых хватает для дачи, веранды или посиделок на природе. Автономность здесь до 12 часов, что чуть скромнее, но для вечернего отдыха нормально. Защита от воды IPX7 на месте, поэтому у бассейна или под дождем ее можно не прятать.

По балансу это крепкий середняк линейки. Играет заметно бодрее компактных моделей, но остается достаточно легкой, чтобы носить с собой без напряга. Звук для дачи и природы она выдает уверенный, с запасом по громкости на открытом воздухе. Хороший выбор, если таскать тяжелую бандуру неохота, а мощности T8 Mini уже маловато.

Tronsmart T8 для дома и отдыха на открытом воздухе

Старший брат T8 Mini и, пожалуй, самая сбалансированная модель для дома. Здесь уже 40 Вт и до 18 часов работы, чего хватит на целый день без розетки. Защита IPX7 позволяет не убирать колонку от воды и не дрожать над ней у бассейна. По сути это тот же домашний сценарий, но с ощутимым запасом громкости.

T8 отлично заходит под небольшие встречи на открытом воздухе. Когда людей побольше, а Trip 2 или T8 Mini уже не всем слышно, эта модель вытягивает компанию без проблем. Портативная акустика для активного отдыха звучит плотно и не захлебывается на максимуме. Ни на даче, ни на пляже она не подведет.

Tronsmart Bang Max — колонка с микрофоном и входом для гитары

А вот это уже тяжелая артиллерия для тех, кто устраивает вечеринки. Bang Max выдает внушительные 130 Вт и работает до 24 часов, то есть переиграет любую тусовку. Защита IPX6 спасет от брызг и случайно пролитого напитка. Габариты, конечно, солидные, но за такую громкость это честный размен.

Главная фишка, которая выделяет модель, это входы для микрофона и гитары. По сути в руках колонка с функцией микшера: можно спеть, подключить инструмент и устроить мини-концерт во дворе или на даче. Такое умеют далеко не все портативки в этом сегменте. Для больших компаний и уличных мероприятий это прямо то, что нужно.

Tronsmart Halo 200 — колонка для караоке

Отдельная колонка под караоке и семейные вечера. Halo 200 берет мощностью в 120 Вт и держит заряд до 18 часов. Защита тут поскромнее, IPX4, но для дома и террасы этого хватает с запасом. По духу это домашняя модель, а не походная, и она этого не скрывает.

Я бы советовал ее тем, кто любит собраться с семьей и попеть, а не гонять техно на всю округу. Модель для караоке и дома закрывает вечерние посиделки без лишней возни с проводами. Звук настраивается под голос через приложение, так что микрофон не тонет в музыке. Спокойный семейный вариант с понятным характером.