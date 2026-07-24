В ракету ударила молния во время взлета. Почему она не взорвалась?

Днем 23 июля 2026 года, в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» ударила молния. Это произошло на 35-й секунде полета, на высоте нескольких километров. Молния попала в головной обтекатель, а потом, через струи работающих двигателей, ушла в землю. Многие люди думают, что в таких случаях молния может зажечь топливо в баке, что обязательно приведет к мощному взрыву. Но все далеко не так, как считается. Это уже не первый случай, когда молния бьет по ракете, и инженеры уже давно готовы к таким ситуациям. И уж тем более, ранее молнии ударяли по самолетам.

Почему космические ракеты притягивают молнии

Во время взлета космический аппарат превращается в почти идеальную мишень для молнии. Дело не только в длинной металлической конструкции, которая стремительно поднимается к грозовым тучам. Гораздо большую проблему для безопасности создает шлейф от работающих двигателей.

Выхлопные газы имеют огромную температуру и частично ионизированы, то есть содержат заряженные частицы. Этот горячий шлейф проводит электричество гораздо лучше обычного атмосферного воздуха. В результате за аппаратом тянется невидимый проводящий канал, который напрямую соединяет ракету с поверхностью земли и стартовой площадкой.

Как отмечает издание N+1, ракета может не просто случайно встретиться со стихией, а буквально спровоцировать разряд. Даже если в облаках еще не сформировалась полноценная молния, пролетающий сквозь них гигантский металлический стержень с ионизированным выхлопом создает идеальный путь для сброса накопившегося напряжения.

На стартовом столе гигантский носитель прикрывают высокие мачты громоотводов, но уже через несколько секунд после отрыва от земли аппарат оказывается полностью предоставлен сам себе.

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Что происходит с электроникой и топливом от удара молнии

Сам по себе разряд длится крошечные доли секунды. Массивная конструкция просто не успевает расплавиться, несмотря на то что температура плазмы внутри канала может достигать 30 000 кельвинов. Топливо и окислитель надежно изолированы в прочных баках. Если молния проходит по внешней обшивке ракеты и не повреждает тонкие трубопроводы или клапаны, никакого взрыва метана, керосина или водорода не происходит.

В российской научной статье из журнала «Электричество», посвященной молниезащищенности ракет, специалисты выделяют четыре типа воздействия: термическое, механическое, электрическое и электромагнитное. Практика показывает, что именно электромагнитный удар становится главным врагом инженеров.

Ток растекается по корпусу, и в этот момент внутри кабельной сети возникают мощнейшие скачки напряжения. Невидимый импульс пробивается к бортовым компьютерам, системам питания и тонкой навигации. Датчики начинают отправлять ложные сигналы, а блоки управления могут перезагрузиться. Если двигатели получат неправильную команду на изменение вектора тяги, ракета уйдет с курса, быстро потеряет устойчивость и разрушится от чудовищных аэродинамических перегрузок.

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Что будет с людьми при ударе молнии в ракету

Герметичная капсула корабля работает по принципу клетки Фарадея. Электрический заряд идет по пути наименьшего сопротивления, скользя по внешнему металлическому корпусу и не проникая во внутреннее пространство обитаемого отсека.

В момент попадания астронавты обычно замечают лишь очень яркую вспышку за иллюминатором и слышат какофонию тревожных сигналов. Приборы могут мигать, выдавать ошибки, а связь с центром управления временно прерываться. Электричество не бьет экипаж напрямую, однако косвенная угроза их жизням колоссальна.

Если из-за короткого замыкания огромный носитель потеряет управление и начнет падать, спасение людей будет зависеть только от безупречной реакции автоматики.

Система спасения космонавтов на ракете

На пилотируемых аппаратах обязательно устанавливается система аварийного спасения (САС). Ее единственная задача — спасать не дорогостоящую ракету, а небольшую капсулу с космонавтами. На отечественных «Союзах» для этого используется специальная штанга с мощными твердотопливными двигателями, расположенная на самом верху конструкции.

Если электроника фиксирует критический сбой курса ракеты, двигатели спасения мгновенно отрывают обитаемый отсек от носителя и резко уносят его на безопасное расстояние. Через несколько секунд отсек разворачивается в воздухе, выпускает спасательные парашюты и возвращает экипаж на Землю.

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Когда молния попадала в ракету

История космонавтики знает абсолютно разные сценарии столкновения с непогодой. Самый известный эпизод произошел в ноябре 1969 года с американской миссией «Аполлон-12». Вскоре после отрыва от земли гигантская ракета Saturn V получила сразу два разряда.

После второго удара на корабле произошел массовый сбой:

аварийно отключились три топливных элемента;

пропала часть важной телеметрии;

загорелось множество предупреждающих ламп;

система навигации корабля начала выдавать бессмысленные данные.

Катастрофы удалось избежать благодаря грамотной архитектуре: автоматика самой ракеты Saturn V работала независимо от капсулы корабля. Носитель невозмутимо продолжил идти по курсу, пока диспетчеры с Земли помогали астронавтам переключать блоки на резервное питание. Миссия была спасена и успешно высадилась на Луну.

Российская космонавтика тоже проходила через подобное испытание. 27 мая 2019 года ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала из Плесецка сквозь низкую облачность и дождь. Мощный удар стихии был отчетливо виден на видеозаписи, однако защита сработала безупречно. Электроника не дала сбоя, и аппарат благополучно вышел на орбиту.

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Но везет далеко не всегда. В 1987 году молния поразила американскую беспилотную ракету Atlas-Centaur на 37-й секунде полета. Электромагнитный импульс пробился сквозь защиту и полностью нарушил работу системы управления. Двигатели начали получать хаотичные команды, носитель сошел с траектории и был навсегда потерян.