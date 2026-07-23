Правда ли, что молния не бьёт дважды в одно место

Молния ударила в дерево — значит, теперь рядом с ним безопасно? Кажется, природа уже выбрала свою цель и второй раз повторяться не станет. На самом деле у грозы нет ни памяти, ни правила «один объект — один удар». Высокая башня, одинокое дерево или антенна могут принимать разряды снова и снова, иногда даже в течение одной грозы. Более того, вспышка, которую мы видим, сама может состоять сразу из нескольких ударов. А по задержке между вспышкой и звуком можно лишь определить расстояние до грозы, но никак не предсказать следующую цель.

Молния может ударить в одно место много раз

Фраза «молния дважды не бьёт» звучит убедительно, потому что конкретный удар кажется невероятно редким событием. Для небольшого участка земли это действительно так: шанс получить прямое попадание в случайную точку невелик. Но из этого вовсе не следует, что уже поражённое место получает какой-то природный иммунитет.

Национальная метеорологическая служба США прямо называет это утверждение мифом. Молния часто возвращается к одним и тем же объектам, особенно если они высокие, заострённые и заметно выступают над окружающей местностью.

После первого разряда гора не становится ниже, антенна не исчезает, а дерево не проваливается под землю. Если условия следующего разряда окажутся похожими, прежняя цель снова будет одной из самых удобных.

Почему молния выбирает высокие здания и деревья

Перед ударом из облака начинает двигаться вниз разветвлённый канал заряда. Одновременно от земли, крыш, деревьев и других объектов навстречу ему могут подниматься встречные разряды. Когда один из них соединяется с каналом из облака, возникает яркая вспышка и через образовавшийся путь проходит мощный ток.

У высоких объектов есть преимущество: они уменьшают расстояние, которое разряду приходится преодолевать через воздух. На острых вершинах и металлических деталях электрическое поле также может усиливаться. Поэтому шпиль, мачта или одинокое дерево становятся более вероятной точкой соединения.

Это не означает, что молния всегда попадает в самый высокий предмет, словно выбирает его по линейке. На разряд влияют форма объекта, рельеф, расположение зарядов в облаке и состояние воздуха. Путь остаётся непредсказуемым, но высота заметно повышает вероятность удара.

Именно поэтому на зданиях устанавливают системы защиты, которые не «отпугивают» электричество, а дают ему контролируемый путь к земле. Существуют даже экспериментальные технологии, позволяющие направлять молнии лазером.

Одна вспышка молнии может быть серией ударов

Иногда молнии даже не требуется ждать следующей грозы, чтобы попасть в прежнее место. Несколько разрядов могут пройти по одному каналу с интервалом в доли секунды.

Первый разряд создаёт в воздухе проводящий путь. Если в облаке остаётся достаточно заряда, по этому же каналу быстро движется следующий импульс. По данным NWS, обычная отрицательная молния часто включает первый удар и ещё два или три повторных. В отдельных случаях их бывает больше десяти.

Именно из-за этих последовательных разрядов молния на видео или при наблюдении из окна может мерцать. Глаз воспринимает всю серию почти как одну вспышку, хотя электрический ток успевает пройти к земле несколько раз.

Так что выражение «ударила дважды» иногда даже слишком скромное. Один и тот же участок крыши, шпиля или дерева способен получить целую очередь разрядов менее чем за секунду.

Какие места молния поражает особенно часто

Самый известный пример — небоскрёб Empire State Building в Нью-Йорке. По данным NOAA, молния попадает в него около 25 раз в год. Для здания это не катастрофа: система молниезащиты принимает ток и отводит его в землю.

Регулярно получают удары телебашни, радиомачты, ветряные турбины и вершины гор. Некоторые высотные сооружения способны даже запускать восходящие молнии: электрический канал начинает развиваться от вершины вверх, навстречу заряженной области облака.

С деревьями всё опаснее. Вода внутри ствола при прохождении тока резко нагревается и превращается в пар. Кора может разлететься, ветки — расколоться, а часть заряда уйдёт по поверхности земли. Поэтому прятаться под деревом во время грозы нельзя, даже если в него уже когда-то попадала молния.

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Сколько молний возникает на Земле

Повторные попадания перестают казаться странными, если представить общий масштаб. По оценке Met Office, на Земле происходит около 44 ударов молнии каждую секунду — почти 1,4 миллиарда за год.

Больше всего гроз возникает в тёплых и влажных районах, где нагретый воздух быстро поднимается и образует мощные кучево-дождевые облака. Внутри них сталкиваются капли воды, крупа и кристаллы льда, из-за чего заряды разделяются и накапливаются в разных частях облака. Новые исследования также показывают, что деформация кристаллов может помогать льду генерировать электричество.

Когда электрическое поле становится достаточно сильным, воздух перестаёт работать как изолятор и возникает разряд. Если местность и расположение объектов не изменились, следующая молния вполне может выбрать почти тот же маршрут.

Можно ли оставаться рядом после первого удара

Первый удар не означает, что опасность прошла. Наоборот, он показывает, что грозовое облако находится достаточно близко и электрические условия уже подходят для разрядов у поверхности земли.

Если слышен гром, нужно зайти в капитальное здание или автомобиль с закрытой металлической крышей. Беседка, навес, палатка и остановка с открытыми сторонами от молнии не защищают. На улице следует уйти от воды, открытых возвышенностей, отдельных деревьев, мачт и металлических ограждений.

По рекомендациям CDC, возвращаться на улицу лучше не раньше чем через 30 минут после последнего раската грома. Дома во время близкой грозы не стоит касаться водопроводных труб, принимать душ и пользоваться приборами, подключёнными проводом к розетке. Даже непрямой разряд может прийти по электросети, антенне или кабелю, поэтому полезно заранее знать, как защитить технику в грозу.

Молния не запоминает свои прежние цели. Если объект однажды оказался удобной точкой для разряда, он вполне может стать ею снова — через секунду, во время следующей грозы или спустя несколько лет.