Почему в Британии два крана для воды, а в России только один

В Великобритании над раковиной до сих пор можно увидеть два отдельных крана: из одного течёт холодная вода, из другого горячая. Никакой закон этого не требует, и так устроено далеко не везде. Это живучее наследие старого британского водопровода. Чаще всего такую пару кранов можно встретить в старых домах, пабах и гостиницах. В новых квартирах обычно стоят привычные нам смесители из которых течет обыкновенная водопроводная вода. Чтобы понять, откуда взялась эта странность, придётся заглянуть на британский чердак.

Холодная вода шла из города, горячая — с чердака

Когда водопровод начал массово появляться в британских домах, в них проводили только холодную питьевую воду прямо из городской трубы. Горячая вода появилась позже, и её каждый дом устраивал у себя сам.

В классической британской схеме наверху, чаще всего на чердаке, стоял бак с холодной водой. Из него вода поступала в систему нагрева, грелась и хранилась в отдельном цилиндре. Получалось, что холодная вода из городской трубы и горячая из домашней системы приходили из разных мест и отличались по свойствам.

Отсюда самое простое инженерное решение: раз вода идёт по двум независимым системам, пусть у каждой будет свой кран. Но это только первая причина, и не самая важная.

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Воду из домашнего бака считали менее надёжной

Популярное объяснение звучит так: горячая вода в Британии была грязной. Это упрощение, но в целом оно верное. Воду из городской трубы проверяли как питьевую, а качество воды из домашнего бака зависело от того, как содержат конкретный дом.

В старых баках скапливались пыль, ржавчина и осадок, туда попадали насекомые, а сама вода могла подолгу стоять без движения. Поэтому такую воду старались не пускать обратно в питьевой водопровод. Известная байка о крысе, которая свалилась в бак, скорее анекдот: всё было проще. Воду, которая хранилась внутри здания, просто хуже контролировали, чем воду из городской трубы.

И это не пережиток прошлого. Британская инспекция питьевой воды (Drinking Water Inspectorate) до сих пор отдельно предупреждает владельцев старых домов о баках на чердаках. В таком доме даже холодная вода в ванной иногда идёт не из городской трубы, а из бака. Поэтому для питья, готовки и чистки зубов инспекция советует по возможности брать воду из крана, подключённого напрямую к городскому водопроводу.

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Разное давление могло погнать воду не туда

Об этой причине вспоминают реже. Холодная вода из городской сети шла под довольно сильным напором. Горячая в старом доме стекала самотёком из системы с баком на чердаке, поэтому напор у неё был заметно слабее.

Если соединить такие трубы в простом смесителе, получится как с двумя шлангами на одном тройнике: сильная струя пересилит слабую и начнёт давить воду в чужую трубу. При других условиях вода могла пойти и в обратную сторону. Это называют обратным потоком: вода движется назад и может занести загрязнения в питьевую сеть. Британские санитарные нормы уделяли этому много внимания и уделяют до сих пор.

Два полностью независимых крана решали проблему раз и навсегда: холодная и горячая трубы просто нигде не соединялись.

Смесители в Британии никто не запрещал

В русскоязычных пересказах часто пишут, что до 1999 года смесители в Великобритании были под запретом, а потом власти их разрешили. Это неправда.

В правилах о водопроводной арматуре 1999 года требуется защищать питьевую воду от загрязнения и обратного потока, но запрета на обычные смесители там нет. Наоборот, в современных британских правилах прямо прописано, какими должны быть смесители.

Есть даже особые британские смесители с раздельными каналами. Снаружи это один кран, но внутри холодная и горячая вода идут по разным каналам и встречаются только у самого выхода. В обычные смесители, где вода смешивается раньше, ставят обратные клапаны: они пропускают воду только в одну сторону. Так что утверждение, будто британский закон запрещает смешивать горячую и холодную воду, давно устарело.

Как британцы моют руки двумя кранами

Разгадка лежит рядом с раковиной: это пробка на цепочке. Классический способ вовсе не предполагал, что руки надо держать то под ледяной, то под обжигающей струёй.

Слив затыкали пробкой, открывали оба крана и набирали в раковину немного воды. Получался маленький тазик с тёплой водой: в нём умывались или мыли руки, а потом вынимали пробку. Поэтому пробка почти всегда прилагается к классической раковине с двумя кранами. В британских правилах для раковин даже есть требование, чтобы слив можно было закрыть, хотя сегодня из него есть исключения.

Сейчас каждый решает по-своему. Кто-то быстро моет руки одной холодной водой, кто-то чередует струи, кто-то по старинке набирает воду в раковину, а многие давно поставили обычный смеситель.

Иногда говорят, что два крана придумали ради экономии воды. Если набрать несколько литров и умыться, воды действительно уйдёт меньше, чем под открытым смесителем. Но это приятный побочный эффект: краны разделили из-за устройства водопровода, качества воды в баках, разного давления и риска загрязнить питьевую сеть.

Горячий кран может по-настоящему обжечь

Туристам эта ситуация хорошо знакома: из одного крана течёт почти кипяток, из другого ледяная вода. И дело не только в неудобной сантехнике.

В системах, где горячая вода хранится в баке, её специально держат очень горячей, чтобы в ней не размножались бактерии, прежде всего легионелла. Британская организация WaterSafe советует хранить горячую воду при температуре от 60 градусов. Там, где можно обжечься, рекомендуют ставить термостатические клапаны: они подмешивают холодную воду ещё до того, как горячая дойдёт до крана.

Так что сунуть руку под горячий кран не просто неприятно, но и может быть опасно, особенно для детей.

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Пить лучше из кухонного крана

В современном здании и кухня, и ванная вполне могут быть подключены прямо к городскому водопроводу. Но в старом доме холодная вода на верхнем этаже иногда до сих пор поступает из бака на чердаке. По данным той же инспекции питьевой воды, раньше холодный кран на кухне часто был единственным в доме, подключённым напрямую к городской трубе.

Отсюда простое правило для старого дома или гостиницы: пить и чистить зубы лучше водой из крана, который точно питьевой (обычно кухонного), а если сомневаетесь, спросите хозяев. Это не значит, что вода из бака обязательно опасна: если система правильно установлена и за ней следят, вода в ней должна оставаться нормальной. Просто полезно знать, откуда она берётся.

Причина исчезла, а краны остались

В современных британских домах часто стоят комбинированные котлы: они греют воду сразу, когда открываешь кран, и запас воды на чердаке им не нужен. Современные закрытые системы подают горячую и холодную воду под примерно одинаковым давлением, а от обратного потока защищают клапаны и термостаты. С распространением таких котлов пропала одна из главных технических причин для старой схемы.

Замена постепенно идёт. В британских магазинах сантехники полно обычных смесителей: производители называют однорычажные модели стандартным выбором для домов с комбинированным котлом. Но совсем исчезнуть старым кранам мешает многое:

огромное количество старых домов;

раковины с двумя отверстиями под отдельные краны;

старые системы, где давление в трубах разное;

стоимость переделки труб;

обычная привычка.

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К тому же отдельные краны до сих пор выпускают специально для интерьеров в классическом стиле. Когда-то это было разумное и безопасное инженерное решение, а теперь во многих домах это просто пережиток. Кран работает, раковина сделана под него, и переделывать всё это ради удобства туристов никто не собирается.