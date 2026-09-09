Советский диафильм 1960 года предсказал жизнь в 2017-м. Что сбылось, а что нет

В 1960 году студия «Диафильм» выпустила плёнку из 44 кадров о том, как московский школьник Игорь живёт в 2017 году. Часть показанного сегодня есть в каждой квартире, а другая часть так и осталась на плёнке. Диафильм пролежал десятилетия почти незамеченным и всплыл только сейчас. Интересно, что из предреченного им сбылось и стало нашей повседневностью, а что — нет? Кстати, похожая история была и с Незнайкой, который предсказал многие современные технологии за 60 лет до их появления.

Двое авторов и юбилей, под который придумали дату

В выходных данных диафильма указаны авторы В. Струкова и В. Шевченко, художник Л. Смехов, редактор Е. Кавтиашвили и номер Д-212-60. Пользователи diafilmy.su уточняют, кто скрывается за инициалами: кандидат исторических наук Владимир Иванович Шевченко и инженер В. С. Струкова, которые вместе публиковали фантастические заметки в «Мурзилке», «Науке и жизни» и «Начальной школе». То есть это не случайная поделка, а работа людей, которые системно писали для детей о будущем. Хотя, справедливости ради, мифов в Советском союзе и послесоветской России хватало.

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Выбор года тоже не случаен: дата совпадает со столетием Октябрьской революции. Авторам нужно было показать, чего страна достигнет к круглому юбилею, и это важно понимать при чтении: перед нами не прогноз в научном смысле, а агитационная фантазия для школьников. В 1960 году в СССР как раз начиналось повальное увлечение кибернетикой, и умные машины на кадрах — прямое отражение этой моды. В 2020 году плёнку даже показывали в петербургском «Манеже» на выставке о кинетическом искусстве как документ эпохи. А ведь много вещей из СССР современные дети уже не увидят никогда.

Утро Игоря: будильник-робот, кухонный автомат и видеозвонок маме

Бытовая часть диафильма угадала больше всего. Героя будит робот-будильник, а кулинарная машина готовит ему завтрак по маминому рецепту, причём будильник поднимает мальчика щелчком по носу. Уберите щелчок — и получится мультиварка с отложенным стартом плюс смартфон с будильником. Даже формулировка «по маминому рецепту» точно описывает, как сейчас работают программы готовки: человек задаёт параметры, машина исполняет.

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Затем Игорь заказывает еду кухонному роботу и разговаривает по видеосвязи с мамой через аппарат, который в диафильме называется телевидеофоном. Здесь важно отделить одно от другого. Сама идея видеотелефона к 1960 году не была новой: экспериментальные системы инженеры показывали ещё до войны. Авторы предсказали не изобретение, а то, что видеосвязь станет обычной домашней вещью для школьника — и вот это сбылось полностью.

Зато форма не угадана. Аппараты для связи в диафильме сплошь стационарные: ни мобильного телефона, ни чего-то похожего на интернет там нет. Будущее 1960 года — это мир мощных машин, а не мир информации, и в этом главное расхождение с реальным 2017-м. Отец Игоря работает в «Управлении погодой в СССР» — сегодня существуют лишь локальные технологии вроде разгона облаков, а управлять климатом страны никто не умеет.

Урок географии с объёмным кино

Сюжет начинается с того, что школьники 2017 года на уроке географии смотрят кинопанораму об истории страны, и на детях по-прежнему красные галстуки. Панорамное изображение, окружающее зрителя, — самая близкая к реальности деталь этого фрагмента: сейчас это очки виртуальной реальности и планетарии с купольными экранами.

Правда, в диафильме это государственная система в каждом классе, а в реальности VR в школах остаётся редкостью. Опять та же схема: технология существует, массовость — под вопросом. И школа в целом на кадрах выглядит как в 1960-м, только с лучшим проектором; авторы не предположили, что изменится сам способ доступа детей к знаниям.

Полчаса до Заполярья и город под кварцевым солнцем

На следующий день класс едет на экскурсию, и здесь начинается крупная техника. За полчаса московские школьники добираются до Арктики, где под землёй построен Углеград: там светит «кварцевое» солнце, растут липы и цветут цветы. Один из авторов разбора прикинул, что для такой поездки поезд должен двигаться со скоростью около 23 тысяч километров в час — быстрее любого самолёта в разы.

Поезда в этом мире работают на энергии атома, а через Берингов пролив построена плотина, которая перегородила холодное течение и улучшила климат Дальнего Востока. Ни атомных локомотивов, ни плотины не появилось. Идея дамбы в проливе обсуждалась в СССР ещё до выхода диафильма, так что здесь авторы опять иллюстрировали известный проект, а не изобретали его.

Сам Углеград — город шахтёров: жители добывают уголь. Даже в фантазии авторы не допускали для страны экономику без сырья, и это, пожалуй, самое показательное в диафильме: будущее рисовали как увеличенное настоящее. Добыча в Заполярье реально идёт, но люди живут в обычных северных городах, а не под искусственным солнцем. Плавучие детские сады на Чёрном море тоже остались рисунком.

Реки в Каспий и атомные взрывы вместо динамита

Самый интересный блок — проекты, которые в 1960 году казались вопросом времени. По сюжету Обь и Енисей поменяли русло и впадают в Каспийское море, а атомными взрывами убирают холмы и прорывают каналы. Оба проекта не выдуманы. Переброска сибирских рек прорабатывалась десятилетиями и была остановлена в 1986 году, уже на стадии проектирования, а Аральское море, которое она должна была спасать, засохло.

С мирными атомными взрывами история ещё показательнее: СССР действительно провёл больше сотни таких взрывов для народного хозяйства с 1965 по 1988 год, а потом отказался от них из-за радиоактивного загрязнения. То есть кадр сбылся буквально — и оказался тупиком. Лодки-кроты из жаропрочной стали, которые роют шахты к недрам, отдалённо похожи на современные тоннелепроходческие щиты, но до вулканов мы так и не добрались.

Фотонные ракеты к Альфе Центавра

Космос в диафильме самый смелый: фотонные ракеты летят к Альфе Центавра, ближайшей к Солнцу звёздной системе на расстоянии около 4,3 светового года. Концепция фотонного двигателя, который толкает корабль потоком света, в 1950-х уже была описана теоретиками, так что авторы взяли самую модную идею эпохи. Построить такой двигатель никто не смог, а дальше Луны человек не летал. Самый далёкий рукотворный аппарат, «Вояджер-1», за полвека полёта прошёл меньше одного светового дня.

Любопытно, что здесь ошиблись не только советские авторы. Когда Айзек Азимов предсказывал 2019 год, он тоже переоценил космос и недооценил то, что произойдёт с информацией. Реальная космонавтика пошла по пути автоматов, и даже они порой рисковали больше, чем нужно: в 1975 году мы могли случайно навредить тому, что искали на Марсе.

Почему сбылась кухня, а не стройка века

Если разложить 44 кадра на две стопки, закономерность видна сразу. Сбылось то, что касалось одного человека и его квартиры: видеосвязь, автоматическая готовка, программируемое пробуждение. Не сбылось то, что требовало переделать планету: развернуть реки, перегородить пролив, зарыть города в вечную мерзлоту. Бытовые устройства дешевеют и распространяются сами, а мегапроекты упираются в экологию, деньги и политику — переброску рек остановила перестройка, а атомные взрывы — их последствия.

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Второй урок — про источник ошибок. Авторы честно экстраполировали 1960 год: атом, большие стройки, уголь. Они не могли знать о микроэлектронике, которая через полвека сделает телевидеофон карманным, а «управление погодой» заменит прогнозом в телефоне. Так что диафильм стоит смотреть не как список сбывшегося и несбывшегося, а как напоминание: самое сильное влияние на быт оказывает не то, что кажется грандиозным сегодня, а то, чего пока не видно.