Телекинез существует? Вот что показали 100 лет экспериментов

Сдвинуть стакан взглядом или захлопнуть дверь силой мысли пока не удалось никому, по крайней мере так, чтобы с этим согласились учёные. Попыток было много. Телекинез десятилетиями проверяли в лабораториях, и некоторые результаты выглядели весьма многообещающе. Сегодня люди даже научились управлять техникой силой мысли, хотя это совсем другая история. Но что насчёт настоящего телекинеза, без всяких устройств и проводов? Неужели за сто лет экспериментов так и не нашлось убедительных доказательств?

Сто лет попыток повлиять мыслью на кости и монетки

Американские университеты изучают психокинез (так телекинез называют исследователи) с начала XX века. Сначала добровольцев просили мысленно заставить игральные кости выпадать нужной стороной. Позже кости заменили генераторами случайных чисел. Такая машина выдаёт непредсказуемую цепочку нулей и единиц, а человек пытается силой мысли сместить её в одну сторону.

Когда собрали вместе несколько сотен таких опытов, эффект нашёлся, но крошечный и подозрительный. Чем меньше было исследование, тем сильнее проявлялся «телекинез», а результаты сильно скакали от опыта к опыту. Так часто бывает, когда опыты с впечатляющим результатом публикуют, а те, где ничего не нашли, остаются в столе. Расчёты показали: весь эффект мог возникнуть из-за отбора результатов.

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Лаборатория в Принстоне искала телекинез 28 лет

Самую известную попытку предприняли в подвале инженерного факультета Принстона. Лабораторию основали в 1979 году, и почти три десятилетия там работали генераторы случайных событий.

Управляющая лабораторией объясняла их суть так: это как подбрасывать монетку тысячу раз в секунду и считать, сколько выпало орлов в каждой серии из двухсот бросков. Добровольцы пытались мысленно сдвинуть счёт в большую или меньшую сторону.

Главный эксперимент длился 12 лет: 91 участник сделал 2,5 миллиона попыток. Лаборатория заявила, что вероятность получить такой результат случайно составляла примерно 1 к 15 000.

Потом тот же опыт повторили вместе с двумя лабораториями в Германии на том же оборудовании, с теми же программами и правилами. Повторить успех не удалось: у всех трёх лабораторий результаты лишь немного отклонились в нужную сторону, и это отклонение нельзя было отличить от случайности. В 2007 году лабораторию закрыли, а научное сообщество в основном отвергло её выводы.

Миллион долларов за доказательство так никто и не получил

Самую публичную проверку устроил известный фокусник. В 1964 году в радиоэфире один исследователь паранормального предложил ему подкрепить слова деньгами. Фокусник пообещал тысячу долларов из своего кармана любому, кто докажет сверхъестественные способности. К 1996 году с помощью спонсора приз вырос до миллиона долларов.

За это время заявки подали больше тысячи человек. Испытание закрыли в 2015 году, и приз так и остался невостребованным.

Физика не оставляет телекинезу места

У физиков возражение проще. Возьмём обычную ложку: она состоит из кварков, глюонов, электронов и фотонов, и больше в ней ничего нет. Сдвинуть на расстоянии предмет такого размера могут только две известные силы: гравитация и электромагнетизм.

Ни одна из них не подходит. Гравитация, которую создают частицы мозга, ничтожно слаба. А электромагнитное поле, способное согнуть ложку, приборы засекли бы без малейшего труда. Новая, ещё не открытая сила теоретически возможна, но эксперименты уже ограничили её: она либо действует на расстоянии меньше миллиметра, либо намного слабее гравитации.

Двигать предметы мыслью можно, но через провода

Один способ всё же работает. В 2012 году двое людей, парализованных после инсульта, управляли роботизированными руками с помощью имплантов. В моторную кору, участок мозга, который командует движениями, им вживили почти сотню электродов тоньше волоса.

Одна из участниц с помощью робота поднесла к губам бутылку кофе и попила сама впервые за 15 лет. Получилось в четырёх попытках из шести. Сигнал здесь идёт через электроды, декодер (программу, которая переводит активность нейронов в команды) и мотор, так что это не телекинез. Зато это единственная «сила мысли», выдержавшая научную проверку.