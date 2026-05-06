На круизном лайнере найден смертельный вирус: кто умер и как выживают остальные?

На борту экспедиционного круизного судна MV Hondius произошла вспышка хантавируса, редкого заболевания, которое переносят грызуны. Три пассажира погибли, один находится в реанимации в ЮАР, а почти 150 человек заперты на корабле у берегов Кабо-Верде без возможности сойти на берег. Врачи из Южной Африки подтвердили, что возбудитель — андский хантавирус, единственный в своем семействе, для которого описана передача от человека к человеку. Может ли нас ждать новая пандемия, подобная той, которую мы пережили около шести лет назад?

Жертвы хантавируса на лайнере MV Hondius

Судно MV Hondius это голландский экспедиционный круизный лайнер, рассчитанный на 170 пассажиров. Корабль отплыл из Огненной Земли в аргентинской Патагонии 20 марта. Стоимость путешествия в рублях составляла около 400 000 рублей. Пассажиры должны были посетить Антарктику, а потом прибыть на Канарские острова. Однако, побывать там у них так и не удалось.

Дело в том, что 6 апреля у 70-летнего голландского пассажира началась лихорадка и диарея. Он скончался через пять дней, 11 апреля, когда у него началась дыхательная недостаточность. Причина смерти была неясна, и жена сошла с его телом на острове Святой Елены, чтобы вернуться в Нидерланды. По дороге женщина тоже заболела и умерла в Южной Африке.

У жены при сходе на берег были желудочно-кишечные симптомы, затем ее состояние ухудшилось во время перелета, и она скончалась по прибытии в приемное отделение госпиталя Йоханнесбурга 26 апреля. Ее кровь позже дала положительный результат на хантавирус, так появился первый лабораторно подтвержденный случай. В общем, причину можно назвать известной, и это вряд ли очередная загадочная болезнь.

Позже, в конце апреля, на борту заболел пассажир из Великобритании. Его эвакуировали в ЮАР, и именно его образцы позволили специалистам идентифицировать хантавирус. Еще трое пассажиров заболели, одна из них, 80-летняя немка, умерла 2 мая.

По данным ВОЗ на 4 мая, выявлено семь случаев: два лабораторно подтвержденных и пять подозрительных. Среди них три смерти, один критически тяжелый пациент и три человека с легкими симптомами.

Вспышка вируса Андес на круизном корабле

6 мая южноафриканские власти подтвердили, что возбудитель вспышки — вирус Андес, также известный как андский штамм хантавируса. Тесты, проведенные Национальным институтом инфекционных заболеваний ЮАР, выявили андский штамм у голландской женщины, скончавшейся в Йоханнесбурге, и у британского пассажира, который остается в реанимации.

Это принципиально важная деталь. Андский вирус — единственный среди хантавирусов, для которого описана передача от человека к человеку. Когда такая передача происходит, она связана с тесным и длительным контактом, как правило, среди членов семьи или интимных партнеров, и чаще всего на ранней стадии болезни.

Скорее всего, заражение первой пары произошло еще на суше, до посадки на судно. Потом эксперты предположили, что среди близких контактов, мужа и жены, людей из одной каюты, могла произойти передача от человека к человеку.

Кроме того, еще один пассажир, ранее покинувший судно, оказался в больнице в Швейцарии с подтвержденным хантавирусом. Швейцарские власти заявили, что угрозы для населения нет.

Что такое хантавирус и как он заражает людей

Хантавирусы это не один вирус, а целое семейство. В мире насчитывается около 40 штаммов хантавируса, и разные штаммы вызывают разные болезни. Все они — зоонозы, то есть живут в грызунах и лишь иногда попадают к человеку.

Человек обычно заражается через контакт с мочой, фекалиями или слюной инфицированных грызунов. На практике это происходит так: вы заходите в старый сарай, начинаете уборку, поднимаете пыль, и вдыхаете микрочастицы высохших выделений мышей. Особенно велик риск при чистке закрытых, плохо проветриваемых помещений или при исследовании мест, где обитают грызуны.

Андский хантавирус переносят преимущественно длиннохвостые карликовые рисовые крысы. Это вид, распространенный в сельских районах Аргентины и Чили. Он является самой частой причиной хантавирусного легочного синдрома в Южной Америке.

Большинство хантавирусов не передаются от человека к человеку. Исключением является как раз андский вирус, который может распространяться между людьми при тесном и длительном контакте. Но даже в этом случае передача остается редкостью, потому чито это не грипп и не ковид, которыми можно заразиться в очереди за кофе.

Симптомы хантавируса и вируса Андес

Симптомы обычно появляются через одну-восемь недель после контакта с вирусом и начинаются с лихорадки, головной боли, мышечных болей, боли в животе, тошноты и рвоты. На первых порах это выглядит как обычный грипп или кишечная инфекция, и именно поэтому хантавирус так сложно диагностировать на ранней стадии.

По мере прогрессирования инфекции пациент начинает ощущать стеснение в груди, потому что легкие заполняются жидкостью. В случаях на MV Hondius болезнь характеризовалась быстрым прогрессированием до пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома, когда легкие перестают справляться с обеспечением организма кислородом.

Смертность при хантавирусном легочном синдроме крайне высока. Она составляет около 35%, а при геморрагической лихорадке с почечным синдромом — от 1% до 15%. Для андского штамма летальность оценивается примерно в 40%.

Как именно лечить хантавирус, врачи не знают. Противовирусный препарат Рибавирин показал некоторую эффективность против геморрагической лихорадки, но при легочном синдроме он не работает. Вакцин тоже нет. Лечение чисто поддерживающее: кислород, ИВЛ, реанимация. Чем раньше пациент попадет к врачам, тем выше его шансы на спасение.

Как хантавирус попал на круизное судно

Это главная загадка всей истории. Вспышка хантавируса на круизном судне это беспрецедентный случай, такого раньше не фиксировали.

Как и говорилось выше, скорее всего, первое заражение произошло не на борту судна. Оператор лайнера сообщил, что крыс на корабле никто не нашел, они проверяли. Голландская пара, ставшая первыми жертвами, путешествовала по Южной Америке, включая Аргентину, до того как села на круизное судно. А ведь Аргентина это один из главных эндемичных регионов андского хантавируса.

Также важно отметить, что судно было экспедиционным, пассажиры занимались наблюдением за птицами и взаимодействовали с дикой природой. На некоторых островах обитают грызуны, что также могло стать источником инфекции.

То есть пока рассматриваются два сценария:

Сразу несколько пассажиров заразились на берегу, в Аргентине или во время высадок на островах, и заболели уже в море, по мере развития инкубационного периода;

заразились на берегу, в Аргентине или во время высадок на островах, и заболели уже в море, по мере развития инкубационного периода; Кто-то один заразился от грызунов, а потом передал вирус ближайшим людям через тесное общение. Круизное судно с его замкнутым пространством создает для такой передачи практически идеальные условия.

Поскольку симптомы могут появиться через восемь недель после заражения, пассажиры могли инкубировать вирус, если заразились на территории Аргентины или в другой точке мира.

Грозит ли вспышка хантавируса новой пандемией

Короткий ответ: нет. Это серьезное событие, но оно принципиально отличается от COVID-19 или гриппа.

Специалисты говорят, что хантавирус не передается между людьми легко и риск для широкой общественности остается низким. ВОЗ оценивает глобальный риск этого события как низкий и продолжает мониторинг.

В отличие от COVID и гриппа, которые легко передаются через чихание или совместный прием пищи, андский вирус требует значительной степени контакта с биологическими жидкостями зараженного. Вы не подхватите его, пройдя мимо больного в магазине.

Сейчас ситуация находится под контролем нескольких организаций одновременно:

Трех пациентов с симптомами 6 мая доставили на берег Кабо-Верде;

Судно готовилось отправиться от Кабо-Верде к Канарским островам после получения разрешения от Испании;

На борту пассажиры носят маски, соблюдают социальную дистанцию, получают еду в каюты и могут выходить на палубу только поодиночке.

Из-за длительного инкубационного периода эксперты не исключают появления новых случаев среди пассажиров судна. Контактные лица будут находиться под наблюдением еще долго.

По сути, хантавирус не обладает свойствами, которые позволили бы ему вызвать пандемию. Он не распространяется воздушно-капельным путем в классическом понимании, не мутирует так быстро, как грипп, и даже единственный штамм с редкой межчеловеческой передачей требует для этого очень тесного контакта. Для пассажиров MV Hondius, их контактных лиц и медиков без защиты ситуация действительно опасна. Для остального мира это напоминание о том, что экзотические путешествия иногда несут вполне реальные биологические риски.