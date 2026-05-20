Самый опасный спорт для женщин: бьёт по сердцу и психике

Бодибилдинг оказался самым опасным видом спорта для женщин — и дело не только в травмах. Масштабное исследование впервые показало: женщины-бодибилдеры гибнут от внезапной остановки сердца и даже совершают суицид значительно чаще, чем спортсменки из любых других дисциплин. На фоне обычных тренировок это выглядит особенно контрастно: спорт действительно может укреплять организм, но не всякая нагрузка полезна.

Первое крупное исследование смертности среди женщин-бодибилдеров

До этой работы учёные изучали в основном мужчин. Женщин в бодибилдинге становится всё больше, но данных о рисках для их здоровья практически не существовало. Команда доктора Марко Веккьято из Падуанского университета (Италия) решила это исправить.

Исследователи собрали данные о 9 447 женщинах-бодибилдерах, которые участвовали хотя бы в одном турнире Международной федерации бодибилдинга и фитнеса с 2005 по 2020 год. Среди них зафиксировали как минимум 32 случая смерти. Средний возраст умерших — всего 42 года.

Это первое крупное исследование такого рода — и его результаты оказались тревожными.

Внезапная сердечная смерть — главная причина гибели спортсменок

Внезапная сердечная смерть — это когда сердце останавливается неожиданно, без очевидных предвестников, у внешне здорового человека. Иногда перед внезапной остановкой сердца всё же бывают тревожные симптомы, но их легко принять за обычную усталость или стресс. Среди обычных молодых людей это крайне редкое явление. Но в бодибилдинге картина другая.

Каждая третья смерть среди женщин-бодибилдеров (31%) была вызвана именно внезапной остановкой сердца. Причём у профессиональных спортсменок риск оказался в десятки раз выше, чем у любительниц.

Почему сердце не выдерживает? Доктор Веккьято объясняет: экстремальные силовые нагрузки, жёсткие диеты вплоть до голодания, обезвоживание перед соревнованиями и использование допинга — всё это создаёт колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Со временем это может приводить к аритмии и структурным изменениям в сердце.

Почему бодибилдинг опаснее для психики женщин, чем мужчин

Если в плане сердечных рисков мужчины-бодибилдеры страдают даже чаще женщин, то с психическим здоровьем ситуация обратная. Исследование выявило пугающую закономерность: самоубийства и убийства составили почти 13% всех смертей среди женщин-бодибилдеров. У мужчин этот показатель более чем в четыре раза меньше.

Учёные связывают это с особым давлением, которое испытывают спортсменки: постоянные переживания из-за внешнего вида, экстремальные требования к телу, социальная стигматизация. Исследователи прямо указывают на «большую психосоциальную уязвимость» женщин в этом виде спорта.

Как бодибилдинг разрушает сердце и психику женщин-спортсменок

Важно понимать: проблема не в силовых тренировках как таковых. Умеренные занятия с отягощениями полезны и для сердца, и для общего здоровья. Опасен именно соревновательный бодибилдинг с его экстремальным подходом к трансформации тела.

Вот что создаёт главные риски:

Жёсткие диеты и обезвоживание — нарушают электролитный баланс, что может спровоцировать аритмию

Анаболические стероиды и другой допинг — приводят к утолщению стенок сердца и ишемической болезни

Экстремальные нагрузки — вызывают структурные изменения в сердечной мышце

Постоянный стресс и давление из-за внешности — подрывают психическое здоровье

На вскрытии у погибших мужчин-бодибилдеров обычно обнаруживали увеличенное или утолщённое сердце. У женщин данных вскрытий пока крайне мало — это одна из проблем, на которую указывают авторы исследования.

Как женщинам снизить риски от бодибилдинга для сердца и психики

Обычные силовые тренировки не опасны — напротив, они полезны для здоровья и качества жизни. Проблема именно в экстремальном подходе к трансформации тела «любой ценой». Вот что советуют специалисты:

Регулярно проходите кардиологическое обследование, если занимаетесь с большими весами

Не используйте анаболические стероиды и другие запрещённые препараты

Избегайте резкого обезвоживания и голодания ради «сушки»

Следите за психическим состоянием — обращайтесь за помощью при признаках тревоги, депрессии или навязчивых мыслей о внешности

Помните, что радикальная трансформация тела — это не просто эстетический выбор, а серьёзная нагрузка на все системы организма

Отдельного внимания, по мнению авторов, заслуживает и влияние вредных привычек на здоровье — в сочетании с экстремальными нагрузками они становятся ещё более разрушительными.

Это исследование — важный сигнал не только для спортсменок, но и для тренеров, федераций и врачей. Бодибилдинг остаётся одним из немногих видов спорта, где антидопинговый контроль минимален, а медицинский мониторинг практически отсутствует. По словам учёных, пришло время это менять — и начинать стоит с регулярных проверок не только физического, но и психического здоровья спортсменов.