Самая длинная река в мире: ответ оказался неожиданным

Спор о том, какая река самая длинная, кажется простым школьным вопросом. Но ответ зависит от того, где считать начало Амазонки, а это, как выяснилось, на удивление неоднозначная тема. По одному из расчетов Амазонка больше Нила и становится самой длинной рекой Земли, но только если признать ее истоком место, которое почти полгода стоит сухим.
Амазонка самая длинная и большая река в мире
С одним фактом не спорит никто. Амазонка это самая крупная речная система планеты и по объему воды, и по площади бассейна. По данным IFL Science, она тянется примерно на 6400 километров, начинается в перуанских Андах, пересекает Южную Америку и впадает в Атлантический океан.
А вот звание самой длинной реки мира, вопрос куда более тонкий. Чтобы измерить длину реки, нужно точно знать, где она начинается. И именно с истоком Амазонки начинаются все сложности, потому что разные определения дают разные точки старта, а значит, и разную итоговую длину.
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Когда Амазонка текла в обратную сторону
Прежде чем разбираться с истоком, стоит вспомнить еще один удивительный факт: Амазонка не всегда текла в Атлантику. В 2006 году геолог Расселл Мейпс, тогда еще аспирант, изучал, как осадочные породы переносятся от Анд к океану, и заметил то, чего там быть не должно, крошечные древние кристаллы циркона.
Эти минеральные зерна не могли появиться из сравнительно молодых Анд и должны были прийти с востока. Это означало, что когда-то Амазонка текла в противоположном направлении. В пользу той же версии говорят и найденные окаменелости морских существ.
Как именно произошел разворот, ученые спорят до сих пор. Одна команда предположила, что до появления Анд рельеф наклонял реку с востока на запад, к так называемой Арке Пуруса, а вода с западной стороны арки уходила в Тихий океан. По мере того как северо-восточные возвышенности размывались, направление течения начало меняться, а растущие Анды создали огромный бассейн, который со временем переполнился и задал нынешнее течение на восток.
Другая команда в 2014 году предложила иную картину: поднимающиеся Анды стали перехватывать больше облаков, образовались болота Пебас, накапливался осадок, и течение в итоге развернулось. Сам разворот, как считается, случился около 10 миллионов лет назад.
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Где находится исток Амазонки
Казалось бы, простой вопрос: где у Амазонки начало? На деле же это самая сердцевина всей путаницы. Формально у реки нет одного истока: ее питают более тысячи притоков, причем некоторые, вроде реки Мадейра, заметно крупнее остальных. Но такой ответ не годится, если хочется назвать конкретную точку.
Проблема в том, что само понятие исток можно определить по-разному. В научной работе 2014 года предложили различать два варианта:
- главный исток — самая удаленная точка вдоль основного русла, которое прослеживают по руслам с наибольшим средним стоком воды;
- самый удаленный исток — абсолютно самая дальняя точка во всем бассейне реки, до которой можно дойти, поднимаясь вверх по какому-то притоку.
Эти две точки могут и не совпадать. Именно поэтому ответ на вопрос об истоке менялся вместе с тем, какое определение брали за основу.
Как менялась точка истока Амазонки
История поисков истока это череда смен лидера. В 18 веке истоком Амазонки спокойно называли реку Мараньон на севере Перу, потому что она давала наибольший объем воды, и это казалось разумным выбором. Но со временем определение истока изменилось.
Когда исток стали понимать как самую удаленную точку, титул перешел к реке Укаяли, самому длинному из притоков Амазонки. Однако и это оказалось не финалом. Благодаря спутниковым снимкам в 2014 году одна команда заявила, что исток Амазонки — в бассейне реки Мантаро, и что с этим истоком река становится чуть длиннее Нила, а значит, самой длинной в мире.
Исследователи указали, что самый удаленный исток находится не в бассейне Апуримака, а в дренаже Мантаро. По сравнению с прежней точкой у вершины Невадо-Мисми новый исток в хребте Кордильера-Руми-Крус расположен на 754 километра северо-западнее и заметно ближе к экватору. Это серьезный сдвиг крупного географического объекта.
Почему исток Амазонки пять месяцев в году сухой
И вот тут вмешивается человек. Около пяти месяцев в году река Мантаро пересыхает из-за плотины Таблачака, построенной в 1974 году. Получается парадокс, при котором исток Амазонки, знаменитой своими колоссальными объемами воды, почти половину года стоит сухим.
Многих географов это не устраивает. Согласитесь, странно объявлять началом самой полноводной реки планеты место, где воды нет по полгода. Поэтому та же команда предложила ввести более аккуратное определение — различать самый удаленный исток и самый удаленный исток непрерывного течения. Тогда формальная длина и реальная гидрология перестанут противоречить друг другу.
Если же вернуться к самому честному ответу, то у Амазонки нет одной точки старта, и реку питает множество притоков, и наибольший вклад в ее сток дают Мараньон, Апуримак и Мантаро. К слову, возраст русла это отдельная большая тема, и о том, какая река самая старая в мире, мы писали в отдельном материале.
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Так Амазонка или Нил, какая река самая длинная
Честный итог звучит непривычно для школьного учебника: однозначного ответа нет. Амазонка может считаться самой длинной рекой мира, но только при определенном выборе истока, и при условии, что мы готовы признать истоком точку, пересыхающую почти на полгода.
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Главный вывод этой истории не про конкретные километры, а про то, как устроена география. Длина реки это не объективная константа, а результат договоренности о том, что считать ее началом. Поменяйте определение, и сместится точка истока, а вместе с ней и место в списке самых длинных рек планеты. Спор между Амазонкой и Нилом, скорее всего, не закончится до тех пор, пока ученые не договорятся об едином и физически осмысленном определении истока.
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