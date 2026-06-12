Самая длинная река в мире: ответ оказался неожиданным

Спор о том, какая река самая длинная, кажется простым школьным вопросом. Но ответ зависит от того, где считать начало Амазонки, а это, как выяснилось, на удивление неоднозначная тема. По одному из расчетов Амазонка больше Нила и становится самой длинной рекой Земли, но только если признать ее истоком место, которое почти полгода стоит сухим.

Амазонка самая длинная и большая река в мире

С одним фактом не спорит никто. Амазонка это самая крупная речная система планеты и по объему воды, и по площади бассейна. По данным IFL Science, она тянется примерно на 6400 километров, начинается в перуанских Андах, пересекает Южную Америку и впадает в Атлантический океан.

А вот звание самой длинной реки мира, вопрос куда более тонкий. Чтобы измерить длину реки, нужно точно знать, где она начинается. И именно с истоком Амазонки начинаются все сложности, потому что разные определения дают разные точки старта, а значит, и разную итоговую длину.

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Когда Амазонка текла в обратную сторону

Прежде чем разбираться с истоком, стоит вспомнить еще один удивительный факт: Амазонка не всегда текла в Атлантику. В 2006 году геолог Расселл Мейпс, тогда еще аспирант, изучал, как осадочные породы переносятся от Анд к океану, и заметил то, чего там быть не должно, крошечные древние кристаллы циркона.

Эти минеральные зерна не могли появиться из сравнительно молодых Анд и должны были прийти с востока. Это означало, что когда-то Амазонка текла в противоположном направлении. В пользу той же версии говорят и найденные окаменелости морских существ.

Как именно произошел разворот, ученые спорят до сих пор. Одна команда предположила, что до появления Анд рельеф наклонял реку с востока на запад, к так называемой Арке Пуруса, а вода с западной стороны арки уходила в Тихий океан. По мере того как северо-восточные возвышенности размывались, направление течения начало меняться, а растущие Анды создали огромный бассейн, который со временем переполнился и задал нынешнее течение на восток.

Другая команда в 2014 году предложила иную картину: поднимающиеся Анды стали перехватывать больше облаков, образовались болота Пебас, накапливался осадок, и течение в итоге развернулось. Сам разворот, как считается, случился около 10 миллионов лет назад.

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Где находится исток Амазонки

Казалось бы, простой вопрос: где у Амазонки начало? На деле же это самая сердцевина всей путаницы. Формально у реки нет одного истока: ее питают более тысячи притоков, причем некоторые, вроде реки Мадейра, заметно крупнее остальных. Но такой ответ не годится, если хочется назвать конкретную точку.

Проблема в том, что само понятие исток можно определить по-разному. В научной работе 2014 года предложили различать два варианта: