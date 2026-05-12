Самая древняя река мира старше динозавров. Вот где она течёт

Река Финке: почему она считается древнейшей на Земле

Река Финке в центральной Австралии, которую коренной народ аррернте называет Ларапинта, считается ведущим кандидатом на звание старейшей реки планеты — ей приписывают около 400 миллионов лет. Это более чем на 150 миллионов лет раньше появления динозавров.

Большую часть года Финке не выглядит как полноценная река. Она течёт лишь несколько дней в году, а её вода обычно исчезает в песках пустыни Симпсон и крайне редко достигает озера Эйр. В сухой сезон вместо реки видны лишь разрозненные водоёмы и песчаные русла. Но стоит пройти тропическим дождям — и по ущельям бурым потоком несётся вода.

Звучит парадоксально: самая древняя река мира почти всегда сухая. Но геологов интересует не то, как часто течёт вода, а то, как долго сохраняется дренажный коридор — путь, по которому вода стекала в одном и том же направлении сквозь горообразование, смену климатов и перестройку континентов.

Почему река Финке старше гор вокруг неё

Обычно реки текут по пути наименьшего сопротивления — вдоль долин, разломов, вокруг горных хребтов. Но Финке прорезает горные хребты насквозь, словно они для неё не преграда. Она берёт начало в хребте Макдоннелл в центральной Австралии и течёт на юг к бассейну озера Эйр.

Как это возможно? Геологи называют такие реки антецедентными: река существовала раньше, чем поднялись горы. Пока тектонические силы выталкивали породы вверх, река продолжала пропиливать себе путь вниз, сохраняя своё русло сквозь растущий хребет. Представьте ленточную пилу, которая режет бревно, пока его медленно поднимают снизу — пила остаётся на месте, а пропил углубляется.

История Финке тесно связана с так называемым орогенезом Алис-Спрингс — масштабным эпизодом горообразования, который начался примерно 450 миллионов лет назад и завершился около 300 миллионов лет назад. Хребет Макдоннелл сформировался именно в ходе этого события. А раз река прорезает хребет насквозь, значит, она как минимум ровесница гор — а возможно, и старше. Такие процессы хорошо показывают, как медленно, но мощно движутся тектонические плиты, меняя рельеф планеты.

Есть и ещё одна подсказка. Вблизи современного русла Финке встречаются древние речные гравии, которые теперь находятся высоко над водой. Когда-то они лежали на дне реки, но грунтовые воды зацементировали их железом и кремнезёмом, превратив в породу твёрже окружающих пород. Когда мягкий ландшафт вокруг разрушился, эти отложения остались торчать как холмы — геологи называют это инвертированным рельефом (когда бывшие низины становятся возвышенностями). По сути, это «окаменелые слепки» прежних русел, уложенные слоями друг над другом — живое доказательство того, что река врезалась в одну и ту же местность невообразимо долго.

Кстати, в этих краях находили и останки древней рыбы, которая жила в этой системе миллионы лет назад.

Как Финке пережила Пангею и пять массовых вымираний

Если возраст дренажной системы Финке действительно составляет 300–400 миллионов лет, то предки этой реки текли уже тогда, когда континенты только начинали собираться в единый суперконтинент Пангею. Пангея окончательно сформировалась около 335 миллионов лет назад из более ранних континентальных блоков — Гондваны, Еврамерики и Сибири. Получается, что река Финке старше самого знаменитого суперконтинента в истории Земли.

За сотни миллионов лет менялся климат, исчезали и появлялись целые океаны, планету потрясли пять крупнейших массовых вымираний (одним из самых разрушительных стало Великое вымирание, после которого исчезла огромная часть морских и наземных видов). Но Австралия оказалась необычайно стабильным ландшафтом: континент расположен в середине Австралийской тектонической плиты и не испытывал серьёзной тектонической активности последние несколько сотен миллионов лет. Это позволило системе реки Финке развиваться и расширяться почти без перерывов.

Как отмечают геологи, долгая жизнь реки обеспечивается тектонической стабильностью и отсутствием оледенения. Австралию обошли стороной и ледниковые периоды, которые перекроили речные системы Северной Америки и Европы, и активное горообразование, способное заблокировать или развернуть реку.

Какие реки считаются самыми древними в мире

Финке — лидер, но не единственный кандидат.

Нью-Ривер (New River) в США. Несмотря на «новое» название, эта река в Аппалачах может быть одной из старейших в Северной Америке — оценки её возраста варьируются от 10 до 360 миллионов лет. Разброс огромен, и многие геологи считают, что нынешнее ущелье значительно моложе.

Рейн (Rhine) в Европе. Возможный возраст — около 240 миллионов лет, но современная речная система собиралась по частям, включая альпийские притоки, лишь в последние несколько миллионов лет.

Нил. Его часто называют самой древней рекой, но этот статус связан скорее с человеческой историей, а не с геологическим возрастом. Цивилизационно Нил действительно древний, но геоморфологически современный Нил значительно моложе. Один его участок датируется 65–75 миллионами лет, но большая часть системы моложе 2 миллионов лет.

Есть и другие кандидаты — река Саве в Зимбабве и Мозамбике, чей возраст связан с разломами Гондваны, и Нармада в Индии, связанная с отделением Индии от Гондваны и её дрейфом на север. Но доказательная база у них слабее, чем у Финке.

Как учёные определяют возраст древних рек

Реки — плохие архивисты собственной истории. Они блуждают по пойме, перехватывают соседние потоки, меняют русла и при этом разрушают те самые породы, которые могли бы подтвердить их возраст. Здесь возникает главная проблема: возраст самой реки нельзя определить напрямую. Даже когда рядом находят камни возрастом в миллиарды лет, это ещё не доказывает возраст самого русла. Возраст зерна циркона может достигать миллиарда лет, песчаника, в котором оно лежит, — 350 миллионов лет, а современное русло рядом могло сместиться за последние несколько тысяч лет.

Геологи используют несколько подходов:

Радиометрическое датирование — по распаду изотопов в минералах. Кристаллы циркона, которые переносит река в своём песке, очень прочны и поддаются точной датировке. Сопоставляя возраст цирконов в речных отложениях с известными породами-источниками, учёные восстанавливают древние пути переноса осадков.

Оптически стимулированная люминесценция — показывает, когда зёрна кварца или полевого шпата в последний раз видели солнечный свет перед тем, как их засыпало новыми отложениями.

Космогенные изотопы — позволяют оценить, как долго стенки ущелья или террасы были открыты космическим лучам, а значит, с какой скоростью река врезалась в породу.

Именно из-за этой неопределённости корректнее говорить, что Финке — вероятно, самая древняя река в мире, а точнее — ведущий кандидат на звание старейшей сохранившейся речной системы с подтверждённой историей в 300–400 миллионов лет.

Почему древние реки почти не сохраняются

Большинство рек в геологическом масштабе живут недолго. Одну реку может «обезглавить» соседняя — это называется перехват водотока, когда активный поток подтачивает водораздел и забирает воду у соседа. Горообразование способно заблокировать или развернуть течение. Ледники перекраивают целые речные системы: в Северной Америке древняя река Тис когда-то дренировала обширный регион, но плейстоценовые ледники разрушили её, заложив основу для современной реки Огайо.

Чтобы река прожила сотни миллионов лет, нужна большая удача: избежать оледенения, горообразования, смены русел и перехвата соседними потоками, при этом сохраняя достаточно энергии для поддержания своего русла. И, похоже, Финке эта удача улыбалась миллионы лет и обеспечила редкую комбинацию факторов: древняя устойчивая континентальная кора, минимальное горообразование в последние эпохи, засушливый климат, замедляющий некоторые виды эрозии, и свобода от континентальных ледниковых щитов.