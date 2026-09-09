Права и обязанности школьника: что должны дети, родители и школа

Школа обязана бесплатно учить, выдавать учебники и не требовать с родителей деньги на ремонт и подарки. Но на практике граница между обязательным и добровольным быстро размывается: одни требования школа вправе предъявлять, другие — нет, а у самого ученика тоже есть закреплённые законом обязанности. Особенно легко запутаться в первые недели учёбы, когда семья привыкает к новым правилам и взрослые могут совершать типичные ошибки родителей первоклассника. Разберёмся, за что платить не нужно, что школа действительно может требовать и где родители вправе спокойно сказать «нет».

Бесплатное образование без ремонта и подарков

Право на бесплатное общее образование закреплено в статье 43 Конституции. Ребёнок ходит на уроки в выбранную школу и получает знания, которых должно хватить для сдачи ЕГЭ, — ни за одно, ни за другое платить не нужно.

Администрация не вправе требовать от родителей денег на ремонт класса, новое оборудование или коллективный подарок учителю. Сборы на всё это держатся только на добровольности, и отказ не должен иметь последствий для ребёнка. Мы уже подробно считали, во сколько обходится собрать ребёнка в школу и за что родители платить не обязаны.

Учебники в этот же список бесплатного входят целиком. По статье 35 закона «Об образовании в Российской Федерации» школа обязана выдать всё, что предусмотрено программой: книги, рабочие тетради, брошюры и прочие материалы. Исключений два. Пособия для факультативов родители покупают сами, а если ребёнок испортил библиотечную книгу, её стоимость придётся компенсировать.

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Школу можно выбрать любую, но прописка даёт приоритет

Жёсткой привязки к адресу нет: родители вместе с ребёнком могут подать документы в любую общеобразовательную школу. Нюанс в очерёдности. При зачислении сначала берут детей, прописанных на закреплённой за школой территории, а ребёнок из другого района попадает в класс, если остались свободные места. Кстати, при выборе школы родители часто спорят ещё и о том, когда отдавать ребёнка в первый класс: влияет ли возраст первоклассника на оценки, мы разбирали отдельно.

Выбор школы — это ещё и согласие с её правилами. Дальше семья следует учебной программе и внутреннему уставу и не может требовать поменять расписание или добавить факультатив под себя. Зато родители вправе ознакомиться с уставом и другими документами, по которым живёт школа, и лучше сделать это до того, как возникнет первый конфликт. В некоторых вопросах у семьи есть право голоса: например, фасон и комплектность школьной формы должны утверждаться коллегиально, а не приказом директора.

Кружки, олимпиады и платные занятия — только по желанию

Статья 34 закона об образовании прямо говорит: посещение любых факультативов, внеклассных мероприятий и олимпиад — дело добровольное. Учитель не имеет права принуждать к ним или давить на ученика. Само образование бесплатное, а вот за дополнительные занятия с родителей уже берут деньги, поэтому школе выгодно, чтобы дети на них ходили.

Проблема чаще лежит вне закона. Администрация может намекать, что при отказе ребёнку занизят оценки или к нему «изменится отношение». Здесь стоит ссылаться на закон и не уступать: каждый раз, когда родители соглашаются под давлением, они подтверждают, что схема работает, и она продолжится — уже для других семей.

Уважение, безопасность и свободный выбор формы

Школа обязана обеспечивать личную неприкосновенность учеников и уважительное отношение к ним. Унижение и насмешки — со стороны одноклассников, а тем более учителей — напрямую противоречат закону об образовании, о физическом насилии речи быть не может вовсе. Сегодня эта проблема стоит не так остро, как лет двадцать назад, но полностью никуда не исчезла, и жаловаться на такое — нормально.

Отдельная история — школьная форма. Если школа требует носить форму, она задаёт только требования к одежде, а где её покупать, решают родители: в любом магазине или в ателье. Принуждение закупать одежду или канцелярские товары централизованно, в определённой точке продаж, — нарушение закона. То же касается «рекомендованных» магазинов, куда классный руководитель настойчиво отправляет весь класс.

Обязанности ученика: учиться, беречь имущество, следить за здоровьем

Права работают только в паре с обязанностями, и у школьника их тоже прописали в законе об образовании. Список короткий, но каждый пункт имеет практические последствия для семьи.

Соблюдать устав школы и принятую в ней систему обучения . Выбрали школу — следуете её правилам, а не требуете подстроить их под себя.

. Выбрали школу — следуете её правилам, а не требуете подстроить их под себя. Добросовестно осваивать программу : выполнять индивидуальный учебный план, делать домашние задания и самостоятельно готовиться к урокам. Это не пожелание учителя, а формулировка закона.

: выполнять индивидуальный учебный план, делать домашние задания и самостоятельно готовиться к урокам. Это не пожелание учителя, а формулировка закона. Бережно относиться к имуществу . Если доказано, что ученик сознательно нанёс ущерб, родители компенсируют его стоимость — и это касается не только учебников, но и парт, окон и техники.

. Если доказано, что ученик сознательно нанёс ущерб, родители компенсируют его стоимость — и это касается не только учебников, но и парт, окон и техники. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к духовному и иному развитию. Да, такая строчка в законе действительно есть.

Последний пункт звучит непривычно, но логика простая: школа работает на интеллектуальное и нравственное развитие детей, и от них ожидается встречное движение, а не игнорирование усилий учителей. Штрафов за «недостаточное духовное развитие», конечно, не предусмотрено, зато обязанность беречь имущество вполне осязаема для семейного бюджета.

К школьным обязанностям относятся и правила поведения на занятиях. Например, отдельно стоит знать действующие правила для телефонов в школе и что теперь считается нарушением на уроке.

Как разговаривать со школой, если давят

Большинство школьных конфликтов заканчиваются на стадии спокойного упоминания конкретной нормы. Родителю достаточно помнить три опоры:

статью 43 Конституции о бесплатном образовании, статью 34 закона об образовании о добровольности факультативов, статью 35 о бесплатных учебниках.

Просьба показать устав школы и решение родительского комитета о форме тоже часто остужает лишний энтузиазм.

При этом стоит честно разделять, где школа нарушает закон, а где просто ждёт от семьи выполнения её части договора: сделанных домашних заданий, целых учебников и соблюдения правил. Первое можно и нужно оспаривать, второе — принять как условия, на которые родители согласились, выбрав именно эту школу.