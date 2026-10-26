Зрачки кошек и коз дают им сверхспособности, которых нет у человека

У кошек зрачки вытянуты вертикально, а у козлов — горизонтально. Это заметно даже на фотографиях, но мало кто задумывается, почему форма настолько разная. Учёные сравнили глаза сотен видов животных, чтобы найти объяснение. Оказалось, дело не в случайности и не в особенностях породы. Причина связана с тем, как животные видят мир и какие задачи для них важнее всего.

Форма зрачка связана с тем, охотится животное или убегает

На ярком свету зрачок домашней кошки сжимается в узкую вертикальную щёлку. У козы зрачок вытянут поперёк и похож на маленький прямоугольник. Долго считалось, что это просто разные «модели» глаз. Исследование 2015 года показало, что форма зрачка подсказывает, как живёт животное.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли и Даремского университета в Великобритании изучили глаза 214 видов наземных животных. Результаты опубликованы в журнале Science Advances. Получилась такая картина: вертикальные зрачки чаще встречаются у хищников, которые охотятся из засады, а горизонтальные — у травоядных, которым нужно постоянно следить за всем вокруг.

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Вертикальная щель помогает кошке не промахнуться при прыжке

Домашняя кошка охотится из засады. Она может долго сидеть неподвижно, следить за мышью, а потом сделать один резкий прыжок. Если она хотя бы немного ошибётся с расстоянием, мышь убежит. Поэтому самое важное для неё — понять, далеко ли добыча.

Расстояние зрение оценивает двумя способами. Первый работает за счёт двух глаз: левый и правый видят предмет чуть-чуть по-разному, и мозг вычисляет расстояние по этой разнице. Второй способ связан с размытием. Глаз чётко видит только то, на что он смотрит, а предметы ближе и дальше выглядят нечёткими. По тому, насколько они размыты, мозг тоже понимает, где что находится.

Вертикальная щель помогает пользоваться обоими способами сразу, особенно когда кошка смотрит на то, что находится у самой земли. Например, мышь сидит в паре метров от неё. Исследователи предполагают, что вертикальный зрачок помогает кошке оценить это расстояние точнее, чем это получилось бы с круглым.

У такой щели есть ещё одно достоинство: она умеет очень сильно менять размер. Площадь кошачьего зрачка меняется примерно в 135 раз: на солнце остаётся тонкая полоска, а в темноте зрачок становится почти круглым. Круглый зрачок человека меняет площадь всего примерно в 15 раз. Поэтому кошка может охотиться и днём, и в сумерках.

Но пропускать больше или меньше света помогла бы и щель любой формы. По данным исследования, оценивать расстояние помогает именно вертикальное положение щели. Хорошее ночное зрение — лишь одна из кошачьих особенностей, из-за которых появились легенды о том, что у кошек девять жизней.

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Горизонтальный зрачок помогает козе видеть всё вокруг у земли

У козы задача другая. Она почти весь день щиплет траву, и опасность может прийти откуда угодно: волк может подкрасться сбоку, другой хищник — сзади. Козе нужно вовремя заметить движение, даже когда её голова опущена к земле.

Вот чем помогает вытянутый поперёк зрачок:

коза видит широкую полосу пространства вдоль земли, откуда обычно и приходят хищники;

земля и препятствия видны чётко, и это важно, когда приходится быстро убегать по неровной местности;

часть яркого солнечного света сверху не попадает в глаз, поэтому солнце меньше слепит.

Широкий обзор козе даёт не только форма зрачка. Глаза у неё расположены по бокам головы, и это не менее важно. Вместе эти особенности помогают ей следить почти за всем, что происходит вокруг. Получается, что кошке нужно точно видеть одну цель, а козе — сразу всё пространство вокруг себя.

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Глаза козы поворачиваются, когда она опускает голову

У козьих глаз есть ещё более интересная особенность, и она связана не с формой зрачка, а с тем, как двигаются глаза. Когда коза наклоняет голову к траве, глазные яблоки поворачиваются. Благодаря этому зрачки остаются горизонтальными относительно земли, а не наклоняются вместе с головой.

Опущенная голова — обычное положение для козы, ведь она почти всё время ест. Если бы зрачки наклонялись вместе с головой, коза уже не видела бы широкую полосу вдоль земли. Учёные выяснили, что у пасущихся животных глаза поворачиваются на 50 градусов и больше. Это примерно в десять раз больше, чем могут повернуться глаза человека.

Наклоните голову к плечу. Ваши глаза при этом повернутся совсем немного. Коза в таком положении повернула бы их в обратную сторону, и «полоска» зрачка осталась бы ровной. Так же умеют овцы, лошади и некоторые другие травоядные.

Почему у львов и тигров круглые зрачки

Если вертикальные зрачки помогают кошкам охотиться, почему их нет у львов и тигров? Учёные считают, что здесь важен размер животного. Вертикальная щель чаще всего встречается у небольших хищников, которые охотятся из засады у самой земли.

Цифры из исследования показывают это хорошо. Среди 65 хищников, которые охотятся из засады и у которых глаза смотрят вперёд, вертикальные зрачки нашлись у 44. При этом 36 из этих 44 животных были ниже 42 сантиметров в плечах — примерно с домашнюю кошку или лису.

Учёные предполагают, что маленькому хищнику, который смотрит на мир почти с уровня травы, размытие даёт особенно полезные подсказки о расстоянии до добычи. Глаза льва находятся гораздо выше, поэтому вертикальная щель помогает ему намного меньше, и ему вполне хватает круглого зрачка. Так что форма зрачка зависит не только от того, хищник ли животное, но и от его роста, способа охоты и того, где оно живёт.

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По одним только зрачкам хищника не определить

Форма зрачка многое говорит об образе жизни животного, но правило работает не всегда. Вертикальные щели бывают у кошек, некоторых лис и змей. Горизонтальные — у коз, овец, лошадей и многих других травоядных. А круглые есть и у людей, и у крупных хищников вроде тигра.

Важно понимать, что исследование 2015 года нашло сильную связь между формой зрачка и образом жизни. Объяснение, почему это выгодно, пока остаётся научной гипотезой. Её подтверждают расчёты и наблюдения, но она не доказывает, что каждый вид получил свою форму зрачка по одной-единственной причине. Вполне возможно, что для отдельных животных важны и другие причины.

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В целом картина такая: кошачьи глаза хорошо подходят для точной охоты, а козьи — для того, чтобы следить за окрестностями и не пропустить опасность. Но даже у домашних кошек не всё одинаково: например, на кошачью мяту реагируют далеко не все.