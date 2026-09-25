Почему маяки полосатые и зачем им разные цвета

Красно-белая или чёрно-белая башня хорошо смотрится на открытках, но полосы на маяке появились не ради красоты. Днём огонь заметен гораздо хуже, а иногда вообще выключен, поэтому ориентиром становится сама башня. Если хочется разобраться, как работает маяк целиком, у нас есть отдельный материал. Здесь разберёмся именно с окраской — зачем она нужна и почему у разных маяков она разная.

Маяк должен быть заметен ещё до темноты

Моряки ориентируются не только по свету. По правилам Международной ассоциации морских средств навигации IALA, принятых в том числе в России, сама башня маяка служит заметным ориентиром днём.

Для этого её делают такой, чтобы она выделялась на фоне местности. Полосы помогают маяку не сливаться с небом, водой, скалами или берегом. С судна фон постоянно меняется, поэтому чередование контрастных цветов зачастую заметнее, чем однотонная поверхность.

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У каждой башни должен быть свой «почерк»

Есть и вторая задача: маяк мало просто заметить — нужно понять, какой именно маяк перед вами. Поэтому башни отличаются формой, цветом и рисунком примерно так же, как дорожные знаки отличаются друг от друга.

Хороший пример — маяк на мысе Кейп-Генри в США. Его чёрно-белые вертикальные полосы специально помогают отличить башню от расположенного севернее почти полностью белого маяка и от красной кирпичной башни южнее.

Полосы позволяют увидеть не просто «какой-то маяк», а узнать нужный ориентир.

Почему маяки часто красно-белые или чёрно-белые

Всё упирается в контраст. Белая башня хорошо выделяется на тёмном берегу, но может потеряться на фоне яркого неба. Тёмные элементы, наоборот, хорошо заметны на светлом фоне. Поэтому сочетание нескольких цветов работает надёжнее.

В рекомендациях IALA при выборе окраски предлагают учитывать фон, на котором знак будут видеть моряки: небо, воду, растительность и даже снег. А британская служба Trinity House, например, до сих пор сохраняет красно-белые полосы маяка Бардси именно потому, что так он лучше выделяется на фоне острова.

Главная задача цвета — создать хороший контраст с окружающим пейзажем.

Полосы не всегда имеют скрытый код

Можно подумать, что горизонтальные и вертикальные полосы означают разные вещи или что по их количеству можно определить высоту маяка, расстояние до берега либо уровень опасности. Универсальной системы такого рода нет. Полосы вообще бывают горизонтальными, вертикальными и наклонными.

Но есть исключение. В международной системе навигационных знаков некоторые сочетания цветов действительно имеют конкретное значение. Например, чёрно-красные горизонтальные полосы используются для обозначения отдельной опасности, чёрно-жёлтые — для кардинальных знаков, а красно-белые вертикальные — для знаков безопасной воды. Если такую окраску получает стационарное навигационное сооружение, она должна соответствовать тому же значению.

Поэтому одна красная полоса на обычном маяке сама по себе ещё не означает «опасность». Нужны расположение, рисунок целиком и данные навигационной карты.

И вообще, маяк вовсе не обязан быть полосатым. Например, знаменитый маяк Анива на Сахалине легко узнать по необычной архитектуре и расположению прямо на скале. Иногда характерного силуэта достаточно и без красно-белой «тельняшки».

Ночью башню узнают уже по другому признаку

Когда темнеет, рисунок на стенах практически исчезает. Тогда главным опознавательным признаком становится сам огонь: его цвет, частота и последовательность вспышек.

У маяков бывают разные световые «ритмы», благодаря чему моряки могут понять, какой объект видят впереди. Эти характеристики даже отдельно указывают в навигационных справочниках вместе с дальностью действия и описанием башни.

Получается, у маяка фактически два лица: днём его узнают по внешности, а ночью — по световому сигналу.