Почему сегодня нет серийных убийц: что говорит крупнейшая база данных

Вы наверняка слышали страшные истории про серийных убийц 1970-х и 80-х: Теда Банди, Андрея Чикатило, Джона Гейси. Казалось, они существовали в каждом уголке мира. А сегодня маньяк — это скорее герой криминального шоу или сериала, чем реальная угроза. Что же случилось? Неужели людей перестало тянуть на ужасные дела? Криминологи университетов нашли ответ. Оказалось, что исчезновение серийных убийц — это не заслуга полиции и даже не победа психотерапии.

Крупнейшая база данных серийных убийц

В 1990-х годах преподаватель судебной психологии Майкл Аамодт начал давать студентам необычное задание: составить подробный профиль серийного убийцы. Нужно было собрать хронологию преступлений, биографию, демографические данные и детали каждого случая. Поначалу работы просто складывались в ящик стола, потом попали на сайт курса, а со временем превратились в полноценную базу данных, которую поддерживают и обновляют по сей день на ResearchGate.

Исследователи используют определение ФБР о том, что серийный убийца — это человек, незаконно лишивший жизни двух или более людей в отдельных эпизодах. К 2018 году база охватывала тысячи преступников со всего мира, и выявила несколько поразительных закономерностей.

США — мировой лидер по числу серийных убийц

Статистика базы данных выглядит впечатляюще и тревожно одновременно. С 1900 года в США зафиксировано 3 613 серийных убийц, и это 67% от всех серийных убийц в мире. Еще больше пугает то, что население страны составляет лишь около 4,35% от мирового. Также поражает Англия со 176 преступниками. Далее идут Япония (137), ЮАР (123), Индия (121) и Канада (119).

Примерно 11% серийных убийц за всю историю наблюдений — женщины. Однако их доля заметно менялась: до 1930-х годов женщины составляли около трети всех серийных убийц, а после 1980-го — только около 6%. Женщины-серийные убийцы чаще использовали яд и совершали преступления ради финансовой выгоды, а их жертвами чаще становились члены семьи. Мужчины же чаще убивали ради удовольствия, применяя огнестрельное оружие или удушение, и выбирали жертв среди незнакомых людей.

Может ли робот убить человека? История показывает, что да

Когда было больше всего серийных убийств

Самая интригующая находка базы данных — это динамика. В 1980-е годы в США действовали 150 серийных убийц, убивших двух и более человек, и 104 — убивших трех и более. Это был абсолютный пик активности маньяков.

Дальше началось стремительное снижение:

1990-е: 138 серийных убийц (2+ жертвы), 89 (3+ жертвы);

138 серийных убийц (2+ жертвы), 89 (3+ жертвы); 2000-е: заметное продолжение спада;

заметное продолжение спада; 2010–2018: всего 43 серийных убийцы (2+ жертвы), 23 (3+ жертвы).

То есть за три десятилетия число серийных убийц в США сократилось примерно в 3,5 раза. Что же изменилось?

Почему серийных убийц стало меньше

Исследователи назвали несколько ключевых факторов в своем отчете за 2020 год. Ни один из них не объясняет спад в одиночку, но вместе они складываются в убедительную картину.

Первый фактор — улучшение работы правоохранительных органов. Развитие криминалистики, в том числе анализ ДНК и цифровая слежка, позволяет выявлять преступников на ранних стадиях. Например, серийные убийцы с финансовым мотивом (страховое мошенничество и подобные схемы) теперь раскрываются быстрее, часто до того, как успевают набрать «достаточно» жертв, чтобы попасть под определение серийного убийцы.

Второй фактор — более строгое наказание за преступления. По данным базы, 79% серийных убийц в США побывали в тюрьме еще до своего первого убийства. А 16,8% серийных убийц с 1950 года совершали повторные убийства после освобождения из заключения за предыдущее. Ужесточение условий условно-досрочного освобождения, как отмечают авторы, просто не позволяет потенциальным серийным убийцам вернуться на улицы.

Роль автостопа и образа жизни потенциальных жертв

Третий фактор может показаться неожиданным — это изменение повседневного поведения людей. Исследователи прямо указывают, что снижение популярности автостопа, привычки подвозить незнакомцев и практики ходить пешком в школу лишило серийных убийц значительной части потенциальных жертв.

Среди категорий жертв, наиболее резко сократившихся с 1980–1999 по 2000–2017 годы, авторы выделяют людей, путешествовавших автостопом, жертв похищений из торговых центров, а также водителей сломавшихся машин и «добрых самаритян», останавливавшихся, чтобы помочь незнакомцам на дороге.

Проще говоря, современный образ жизни с навигаторами, мобильными телефонами, камерами видеонаблюдения и вызовом такси через приложение — делает людей менее уязвимыми для случайного нападения. Общество стало менее доверчивым к незнакомцам, и это, как ни парадоксально, спасает жизни.

Чего мы не знаем про серийных убийц

Важно понимать, что база данных серийных маньяков, при всей ее масштабности, отражает только выявленных серийных убийц. Часть спада может объясняться тем, что некоторые преступления просто не связываются между собой, а какие-то серийные убийцы остаются нераскрытыми. Еще один нюанс заключается в том, что данные после 2018 года в базе на момент последнего обновления были неполными, так что тенденции последних лет могут уточняться.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Тем не менее общая тенденция выглядит устойчивой и подтверждается из разных источников. Изменения в технологиях и обществе за последние 40 лет создала среду, в которой серийному убийце намного сложнее оставаться незамеченным и находить жертв. Это не значит, что проблема исчезла, но масштаб явления действительно изменился. И если раньше 1980-е годы ассоциировались с золотой эпохой рок-музыки и видеоигр, то у криминологов эта эпоха вызывает совсем другие ассоциации.