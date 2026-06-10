Новый штамм Эболы вышел за пределы Африки: насколько всё серьёзно

Эбола снова в новостях, и на этот раз тревога вышла за пределы Африки. Вспышка в Демократической Республике Конго стала третьей по масштабам в истории — неудивительно, что её уже объявили угрозой для мира. На конец мая там зафиксировали 906 подозрительных случаев и 223 смерти. А подозрительные случаи начали проверять уже в Италии и Бразилии. Разбираемся: что это за вирус, как он попадает на другие континенты и насколько реальна угроза для остального мира.

Что такое Эбола и как она передаётся

Эбола — редкий, но потенциально смертельный вирус, один из самых опасных вирусов в истории. Он распространяется в основном через прямой контакт с биологическими жидкостями заражённого человека: кровью, рвотой, фекалиями. То есть это не та инфекция, что разлетается по воздуху, как грипп или ковид. Чтобы заразиться, нужен довольно тесный контакт, поэтому вирус особенно опасен для медиков и для родственников больного.

Первые симптомы напоминают банальную простуду или грипп: боль в горле, головная боль, температура, слабость, ломота в теле. Именно поэтому болезнь так трудно распознать на ранней стадии. В тяжёлых случаях добавляются сыпь, одышка, рвота, диарея, боли в животе и судороги.

Впервые вирус выявили у людей в 1976 году. С тех пор случилось больше 40 вспышек, и почти все в африканских странах. Нынешняя вспышка особенная: её вызвал редкий штамм Бундибуджио, и это всего третий случай в истории, когда виноват именно он.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Чем новый штамм Эболы отличается от предыдущих

У Эболы есть несколько разновидностей, и они сильно отличаются по летальности. Большинство прошлых вспышек вызывал штамм Заир — самый страшный из всех, он убивает до 90% заболевших. Нынешний штамм Бундибуджио опаснее обычной инфекции, но всё же мягче: его летальность достигает 34%.

Это всё равно очень много по меркам инфекционных болезней. Но разница принципиальная: чем ниже смертность, тем больше шансов, что заболевших удастся вылечить, а вспышку — остановить. Плюс именно под этот штамм международные организации сейчас спешно разрабатывают вакцины.

Почему вспышка Эболы быстро распространяется в Конго

По мнению эпидемиологов, нынешнюю вспышку подпитывают те же факторы, что когда-то привели к катастрофе в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда погибли больше 11 тысяч человек. Сочетание получилось неудачным:

вирус циркулировал несколько месяцев до того, как вспышку официально объявили — слишком уж смазанными были первые симптомы;

заражения пошли в густонаселённых городах, где остановить цепочку контактов гораздо труднее;

часть случаев — это заражения прямо в больницах, среди персонала и пациентов;

политическая нестабильность и недоверие к врачам: в Конго толпы поджигали больничные палатки, и часть пациентов сбегала из изоляторов;

традиционные похоронные обряды, при которых люди прикасаются к телам умерших, тоже ускоряют распространение.

Последний пункт особенно коварен: тело умершего от Эболы остаётся крайне заразным, а прощание с прикосновениями — часть культуры.

Как случаи Эболы появились за пределами Африки

Вирус выходит за пределы Африки самым обычным способом — вместе с путешественниками. Девять случаев и одна смерть уже зафиксированы в Уганде, которая граничит с Конго.

Один американец заразился Эболой во время работы в Конго — сейчас его лечат в Германии, состояние стабильное. В итальянском городе Кальяри под наблюдением находится путешественник, недавно вернувшийся из Конго. В Бразилии проверяют двоих: один прилетел из Конго в Сан-Паулу, другой — из Уганды в Рио-де-Жанейро.

Оба бразильских пациента в итоге оказались больны другими болезнями: у одного нашли тяжёлый менингит, у другого — малярию, а тест на Эболу дал отрицательный результат. На данный момент в Бразилии ни один случай Эболы не подтверждён. Но сама тревога заставила страну включить все протоколы безопасности: изоляцию пациентов, лабораторные тесты, эпидемиологические расследования.

Какие меры вводят страны из-за вспышки Эболы

Многие государства уже подстраховались. США и Канада временно ограничили въезд для путешественников из Конго, Уганды и Южного Судана. США, Индия и Мексика усилили контроль в аэропортах — проверяют прибывающих и следят за признаками болезни. Некоторые страны ввели 21-дневный карантин для своих граждан, которые возвращаются из Конго.

Но пока это всё ещё вспышка, а не пандемия, и здесь важно не путать термины (чем эпидемия отличается от пандемии). Эпидемиологи описывают три возможных сценария развития событий:

Без жёстких мер число заболевших резко вырастет в ближайшие месяцы, причём модели намекают, что реальных случаев может быть больше, чем в официальной статистике. В благоприятном варианте сильный ответ системы здравоохранения, быстрая разработка вакцин и сотрудничество с местными общинами помогут взять вспышку под контроль. Самый реалистичный исход — где-то посередине: случаев станет больше, но в итоге вспышку всё же удастся погасить.

Хорошая новость в том, что мир отреагировал гораздо быстрее, чем на западноафриканскую катастрофу десять лет назад. Уже выделено больше 86 миллионов австралийских долларов на ускоренную разработку трёх вакцин против штамма Бундибуджио. Опыт у науки уже есть: раньше одна из экспериментальных вакцин от Эболы показывала очень сильные результаты. Именно скорость реакции может удержать ситуацию от повторения сценария 2014–2016 годов.

Есть ли риск заражения Эболой в России

Для жителя России, как и для большинства стран вне Африки, прямой риск сейчас очень низкий. Эбола не передаётся по воздуху и не разлетается с кашлем по торговому центру — для заражения нужен близкий контакт с жидкостями больного. Это принципиально отличает её от респираторных инфекций, к которым мы привыкли после пандемии.

Единственный реальный фактор риска — поездка в страны, охваченные вспышкой, и контакт с заболевшими там. Если вы собираетесь в этот регион, лучше заранее проверить рекомендации санитарных служб и без серьёзной причины поездку отложить.

Вывод простой: нынешняя вспышка опасная, но это не повод представлять новый ковид. Тип вируса менее смертоносный, чем самый жёсткий вариант Эболы, а международная реакция на этот раз заметно быстрее. Следить за развитием событий стоит, паниковать — нет.