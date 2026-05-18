Почему вспышку Эболы объявили угрозой для мира, хотя пандемии пока нет

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Штамм Бундибуджо уже убил более 80 человек, и от него не существует ни вакцины, ни специфического лечения, несмотря на все прошлые усилия ученых. Разбираемся, что происходит и чем это грозит.

Вспышка Эболы в 2026 году

По данным Reuters, 5 мая 2026 года ВОЗ получила сигнал о неизвестной болезни с высокой смертностью в медицинской зоне Монгбвалу провинции Итури на северо-востоке Конго.

Среди погибших были четверо медработников, умерших за четыре дня. Самый ранний известный случай — медсестра, у которой 24 апреля появились симптомы: лихорадка, кровотечения, рвота. Она умерла в медицинском центре города Буниа.

Почти три недели вирус циркулировал незамеченным. Причина — первые тесты в региональной лаборатории Буниа просто не умели определять этот штамм. Диагностическое оборудование было настроено только на обнаружение штамма Заир, самого распространенного вида Эболы. Лишь 15 мая образцы, отправленные в столичную лабораторию Киншасы, дали положительный результат. Геномное секвенирование подтвердило, что это штамм Бундибуджо.

По данным на 16 мая, в провинции Итури зафиксировано 8 лабораторно подтвержденных случаев, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей. К моменту объявления чрезвычайной ситуации 17 мая число погибших достигло 89 человек.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

Международная чрезвычайная ситуация из-за Эболы

Международная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, или PHEIC — это второй по серьезности уровень тревоги ВОЗ. Выше только статус пандемии. Такой статус присваивают, когда риск распространения болезни между странами высок и для борьбы с ней нужна координация между странами.

В этот раз ВОЗ действовала непривычно быстро. Вспышку официально подтвердили в пятницу, а уже в субботу глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил PHEIC — впервые в истории без предварительного созыва экспертного комитета, что говорит о серьезности ситуации.

Причины тревоги — высокий процент положительных тестов среди первых образцов, подтвержденные случаи сразу в двух странах и растущее число подозрительных случаев и кластеров смертей. По словам ВОЗ, реальный масштаб вспышки может быть значительно больше, чем фиксируется сейчас.

При этом Тедрос подчеркнул, что пока вспышка не соответствует критериям пандемии, но соседние страны находятся в зоне высокого риска.

Читайте также: Вирус Эбола способен «спать» в организме человека длительное время

Штамм Бундибуджо: редкая разновидность Эболы без вакцины

Эбола — это не один вирус, а целое семейство. Существует четыре вида вируса Эбола, вызывающих заболевание у людей. Подавляющее большинство прошлых вспышек в Конго вызывал штамм Заир, и именно для него были созданы вакцины и лечение.

Бундибуджо — другая история. Этот штамм впервые засекли в 2007 году в одноименном районе Уганды: тогда заразился 131 человек, 42 из них погибли. Спустя пять лет, в 2012-м, он снова дал о себе знать — на этот раз в ДР Конго, где из 57 заболевших умерли 29. Нынешняя вспышка — всего третья в истории наблюдений.

В отличие от штамма Заир, для Бундибуджо не существует ни одобренных вакцин, ни специфических лекарств. Существующая вакцина Ervebo (rVSV-ZEBOV), которая помогла остановить предыдущие вспышки, была разработана исключительно для штамма Заир и практически не защищает от Бундибуджо.

Это ключевая проблема нынешней вспышки. Единственное, что пока могут предложить врачи, это поддерживающая терапия: восполнение жидкости, электролитов и лечение осложнений. Летальность при вспышках Бундибуджо раньше составляла от 30 до 50%.

Как передается Эбола и чем отличается от гриппа и COVID-19

Эбола — это не грипп и не ковид. Вирус считается умеренно заразным, потому что не передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно только при прямом контакте с биологическими жидкостями больного человека: кровью, рвотными массами, слюной. Также инфекция передается через загрязненные предметы: одежду, постельное белье, медицинское оборудование.

Примечательно, что человек становится заразным только после появления симптомов. Инкубационный период эболы может длиться до 21 дня, и все это время носитель не опасен для окружающих. Именно поэтому главный инструмент борьбы с Эболой — отслеживание контактов заболевших и их изоляция до появления признаков болезни.

Симптомы эболы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, слабость, диарею, рвоту, боли в животе, а на поздних стадиях — необъяснимые кровотечения. Именно массивные кровотечения и делают Эболу одной из самых пугающих инфекций на планете.

Вирус Эбола появился в городах

До последних дней вспышка была сосредоточена в труднодоступных районах провинции Итури. Но затем вирус начал распространяться. Два лабораторно подтвержденных случая, включая одну смерть, были зарегистрированы в столице Уганды Кампале — два разных человека, прибывших из Конго, причем без видимой связи друг с другом.

А в воскресенье подтвердился случай в Гоме — крупном городе на востоке Конго с населением около двух миллионов человек. Заболевшей оказалась жена мужчины, умершего от Эболы в Буниа. Она приехала в Гому после смерти мужа, уже будучи заражённой.

Представители ВОЗ заявили, что проникновение вспышки эболы в городские центры, включая Киншасу и Кампалу, вызывает особую тревогу, поскольку инфекционные болезни распространяются быстрее в густонаселенных районах. В сельской местности контакты ограничены, а в городе один заболевший может побывать на рынке, в больнице и в переполненном автобусе за один день.

Почему вспышки Эболы так трудно остановить

Считается, что нынешняя вспышка началась в Монгбвалу — районе активной золотодобычи с интенсивным движением людей. Провинция Итури граничит с Угандой и Южным Суданом, и люди постоянно перемещаются между странами.

Но главная проблема — безопасность. За контроль над шахтами в регионе дерутся сразу несколько вооруженных группировок. Из-за боевых действий и блокпостов отследить контакты заболевших почти невозможно. Часть людей из таких списков успела заболеть и умереть до того, как до них добрались медики.

К этому добавляются инфраструктурные трудности. Республика Конго по площади в четыре раза больше Франции, но дороги и коммуникации в стране развиты крайне слабо. Доставка медицинского оборудования в отдаленные районы — сама по себе серьезная логистическая задача.

Впрочем, у Конго есть и уникальное преимущество: ни одна страна мира не имеет такого опыта борьбы с Эболой на передовой, как республика Конго, где вспышки происходили уже 17 раз с 1976 года. Стандартные методы сдерживания Эболы, изоляция больных, отслеживание контактов, карантин, работают и без вакцины, но требуют ресурсов и доступа к населению.

Может ли вспышка Эболы распространиться по миру

По оценке ВОЗ, соседние с Конго страны находятся в зоне высокого риска из-за мобильности населения, торговых и транспортных связей.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает вероятность заражения для жителей стран ЕС как очень низкую, из-за низкой вероятности завоза и вторичной передачи в Европе. Американский CDC также считает риск для населения США низким. В Роспотребнадзоре вероятность появления Эболы в России тоже оценили как низкую.

Эбола передается только через прямой контакт с жидкостями больного, а не по воздуху, поэтому сценарий пандемии по типу COVID-19 для этого вируса крайне маловероятен.

Тем не менее ВОЗ призвала страны немедленно изолировать подтверждённых больных и запретить международные поездки их контактам. При этом полностью закрывать границы организация не советует, иначе люди начнут переходить их в обход пропускных пунктов, и отследить зараженных станет еще труднее.

Нынешняя вспышка Эболы — в первую очередь сигнал тревоги для Центральной и Восточной Африки. Редкий штамм, против которого нет вакцины, поздно поставленный диагноз, война за шахты, вирус, добравшийся до миллионников, каждый из этих факторов сам по себе плох, а вместе они складываются в по-настоящему опасную картину.

Чтобы оставаться в курсе новостей про Эболу, подпишитесь на наш канал в MAX. Нас уже более 1000 человек!

Прямой угрозы Эболы для остального мира пока нет. Но останется ли все это региональной проблемой или выйдет из-под контроля, зависит от того, как быстро среагирует международное сообщество.