Нашли змею в доме? Скорее всего, вы сами ее туда позвали

В конце лета владельцы частных домов часто находят змей в подвалах, гаражах и даже в жилых комнатах. Кажется, что рептилии специально ищут встречи с человеком. Но на самом деле у этого явления есть несколько причин, и они не связаны с агрессией или внезапной любовью к людям. В этот период совпадают определенные природные факторы, которые делают человеческое жилье привлекательным для холоднокровных. В этот период особенно важно уметь отличать гадюку от ужа.

Почему змеи заползают в дома

Главная причина пробирания змей в дома это приближение холодов. Змеи не умеют поддерживать постоянную температуру тела, поэтому их активность напрямую зависит от окружающей среды. Когда августовские ночи становятся прохладными, оставаться на поверхности опасно. Остывшее животное медленнее двигается и рискует стать легкой добычей для хищников.

Именно поэтому змеи начинают искать безопасные укрытия, где температура зимой не опустится до критических значений. Для человека дом это сложная постройка из кирпича и бетона. А вот для змеи это просто огромная гора пустот с идеальными условиями.

Щель под фундаментом отлично заменяет природную расщелину, а влажный погреб работает как глубокая мышиная нора. Рептилии исследуют территорию и проверяют заброшенные сараи, поленницы и подвалы на пригодность для комфортной спячки.

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Кого едят змеи в России

Зачастую змею привлекает вовсе не постройка, а существа, которые в ней поселились. Рацион многих российских змей состоит из полевок, землероек и лягушек.

К концу лета грызуны также начинают готовиться к зиме. Они стягиваются к компостным кучам, амбарам с зерном и сухим подвалам. Хищник просто следует за своей кормовой базой. По данным специалистов Роспотребнадзора, именно мыши привлекают хищных змей на дачные участки и в хозяйственные постройки.

Формируется простая цепочка, в которой остатки еды манят грызунов, а те, в свою очередь, становятся приманкой для гадюк и ужей. Если на участке много хлама и высокой травы, мышам проще передвигаться, а значит, и риск появления рептилий возрастает.

Как прогнать змею с дачного участка: что делать, а чего не стоит

Когда рождаются детеныши змей

Еще один важный сезонный фактор это размножение. Как отмечают герпетологи из Института степи, во второй половине лета на свет массово появляются детеныши. Ужи вылупляются из яиц, а обыкновенные гадюки производят на свет уже полностью сформированных змеек.

В первые дни выводок держится рядом с местом рождения, но затем начинает расползаться по окрестностям. Молодняк активно исследует незнакомую территорию, из-за чего змей в природе физически становится больше.

Любое крошечное отверстие может стать проходом в дом. Небольшая молодая змея способна проникнуть в щель между досками, вентиляционную решетку или неплотно прикрытую дверь. Но важно помнить, что маленький размер не означает безопасность. Детеныши ядовитых видов с рождения имеют яд и умеют за себя постоять.

Почему дачная уборка выгоняет змей прямо к вам

Конец лета это традиционное время наведения порядка на дачах. Люди собирают урожай, косят траву, передвигают стройматериалы и разбирают залежи дров.

Даже если вы отлично разбираетесь в строительстве, старый шифер или куча досок на участке все равно создают идеальные условия для диких животных. Когда человек начинает перекладывать эти материалы, он разрушает дом рептилии.

Активная осенняя уборка разрушает привычные убежища, вынуждая животных экстренно искать новое тихое место. Ближайшим спасением от шума газонокосилки часто оказывается открытый гараж или пространство под крыльцом. Людям кажется, что змеи массово полезли в дом, хотя на самом деле их просто лишили прежнего укрытия.

Что делать если дома появилась змея

Попадание змеи непосредственно в жилую комнату это всегда случайность. Она не охотится на людей и кусает только в целях самообороны. Представители МЧС подчеркивают, что большинство укусов происходит, когда человек пытается поймать гостью руками, прижать шваброй или вынести в ведре.

Если вы обнаружили змею в доме, делайте следующее:

уведите из помещения детей и домашних питомцев;

отойдите на безопасное расстояние и не делайте резких движений;

закройте дверь, чтобы изолировать рептилию в одной комнате;

вызовите спасателей по номеру 112 или 101.

Чтобы снизить риск появления рептилий на вашей территории, необходимо регулярно косить траву, не хранить дрова прямо на земле и заделать все щели в фундаменте шире одного сантиметра. И главное, вовремя избавляться от грызунов.

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Встреча со змеей в доме неприятна, но довольна естественна для конца лета. Животные просто ищут тепло, пищу и безопасное место для зимней спячки. Если поддерживать на участке чистоту и не провоцировать рептилий при случайной встрече, осеннее соседство не принесет никаких проблем.