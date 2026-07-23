Линзы для глаз можно будет напечатать за 20 минут — для тех, кому не подходят обычные

Подобрать удобные контактные линзы бывает непросто, особенно людям с нестандартной формой роговицы, которым приходится тратить месяцы на индивидуальный заказ. Ученые из Канады нашли изящное решение, разработав технологию, позволяющую печатать персональные силиконовые линзы на 3D-принтере всего за 20 минут прямо во время приема у офтальмолога. Кажется, контактные линзы будущего будут не совсем такими, как мы предполагали ранее.

Кому не подходят стандартные контактные линзы

Современные технологии производства шагнули далеко вперед со времен первых жестких стеклянных линз. Сегодня большинство производителей используют мягкий силикон-гидрогель, который делает оптику практически неосязаемой для глаза. Однако массовое производство рассчитано на усредненные параметры, что оставляет за бортом людей с анатомическими особенностями.

Если у пациента неправильная форма роговицы, стандартные линзы просто не ложатся на глаз так, как нужно. Из-за этого человеку приходится постоянно делать мучительный выбор, либо терпеть дискомфорт и сухость ради четкого зрения, либо носить удобные, но слабо корректирующие линзы.

Конечно, всегда есть возможность заказать индивидуальное линзы для глаз. Но это долгий и дорогой путь. Пациенту приходится проходить через несколько этапов примерок, а итоговый счет за одну пару получается внушительным. Именно эту проблему взялись решить исследователи из факультета химии Университета Ватерлоо.

Технология создания персональной линзы за один прием

Главная идея канадских ученых заключалась в том, чтобы перенести производство прямо в кабинет врача, сделав его быстрым и доступным. Процесс создания новой линзы во многом напоминает обычную печать пластиковых деталей, но требует невероятной точности и специальных программных алгоритмов.

Сначала специализированное ПО создает точную цифровую модель будущего изделия. Внутренняя сторона линзы проектируется так, чтобы до микрона повторять уникальный рельеф роговицы пациента. В то же время внешняя поверхность рассчитывается исключительно для обеспечения правильной коррекции зрения.

Главные преимущества 3D-печати контактных линз:

отсутствие долгих ожиданий поставки с завода;

полное исключение многократных примерок;

снижение итоговой стоимости для пациента.

Весь процесс от сканирования до получения готового изделия занимает около 20 минут. Однако, чтобы воплотить эту простую на первый взгляд концепцию в жизнь, исследователям пришлось преодолеть серьезные физические и химические ограничения.

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Почему силикон не подходит для 3D-принтеров

Материал стал первым и самым главным препятствием для команды Университета Ватерлоо. В современной офтальмологии силикон считается золотым стандартом. Он мягкий, биосовместимый и отлично пропускает кислород, позволяя глазу дышать на протяжении всего дня.

Проблема в том, что традиционный силикон несовместим с технологиями 3D-печати. Принтеры создают объекты, нанося материал слой за слоем, а стандартные силиконовые смеси для этого слишком текучи или, наоборот, недостаточно быстро затвердевают.

Чтобы обойти это ограничение, химикам пришлось с нуля разработать гидрофильную силиконовую формулу, которая притягивает воду. Новый материал сохранил все полезные свойства медицинского силикона, но при этом стал идеально подходить для послойного экструдирования в принтере.

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Как линзы сделают гладкими

Даже с новым материалом оставалась еще одна серьезная проблема, сама технология 3D-печати. Из-за послойного нанесения на поверхности любых распечатанных объектов образуются микроскопические ступеньки. На обычных пластиковых деталях они выглядят как легкая ребристость, но для контактной линзы такая текстура критична.

Любые неровности на линзе как вызывают сильное раздражение при моргании, так и искажают преломление света. Чтобы убрать этот дефект, исследователи нанесли специальное ультратонкое покрытие. Оно заполняет все микроскопические неровности и делает поверхность абсолютно гладкой, никак не меняя при этом индивидуальную форму изделия.

По словам доктора Саяна Гангули, соавтора исследования, недавние лабораторные тесты подтвердили полную безопасность изобретения. Готовые изделия не вызывают отторжения тканей глаза, а их прозрачность и прочность ничуть не уступают коммерческим аналогам, продающимся в аптеках. Об этом было рассказано на сайте университета Ватерлоо.

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Сейчас команда готовится к испытаниям технологии в реальных условиях и оформляет необходимые патенты. Если все пойдет по плану, то в ближайшем будущем коррекция зрения для людей со сложной анатомией глаза перестанет быть проблемой. Пациенту достаточно будет зайти в клинику, подождать всего 20 минут и выйти с идеально подходящими линзами, напечатанными лично для него.