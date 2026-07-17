Купил себе, а не для обзора — лучшие находки с AliExpress за последнее время

Есть вещи, которые я покупаю для обзоров, а есть те, что беру конкретно для себя. Кстати, если интересно, подписывайтесь на канал Сундук Али-Бабы — туда выкладываю только самый топчик с Али, ВБ, Озона и Я.Маркета. И разница между ними огромная: когда тратишь свои деньги, фильтр включается на полную. Никакого «ну ладно, сойдёт для контента» — либо штука реально нужна, либо она не попадает в корзину. Сегодня покажу десять покупок с AliExpress, которые я сделал без всякого спонсорства и рекламных интеграций. Часть уже обкатал, часть только приехала — но каждую выбирал сам, за свои.

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Умное кольцо вместо фитнес-браслета

Идея фитнес-трекера на запястье мне давно надоела: браслет потеет, цепляется, а ночью мешает спать. Поэтому я взял умное кольцо-трекер, которое отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, шаги и фазы сна. Все данные летят в приложение на смартфон. То есть открываешь утром и видишь полную картину за ночь: как спал, какой уровень восстановления, пульс и т.п.

По ощущениям это просто обычное кольцо. Оно и весит минимально, и на пальце не чувствуется вообще. Раньше я каждое утро снимал фитнес-браслет и бросал на зарядку, а кольцо живёт на руке сутками и заряжаю я его раз в несколько дней. Экрана-то нет. Честно говоря, не ожидал, что настолько удобнее будет по сравнению с классическим трекером. Нравится.

Цена: 1 250 рублей

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UGREEN Studio Pro: полноразмерные наушники с шумодавом за полцены

Работать из дома — звучит здорово, пока дочь не включает мультики в соседней комнате. Мне нужны были полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, но отдавать за Sony или Bose двадцатку не хотелось. UGREEN Studio Pro закрывают эту задачу за совсем другие деньги: Bluetooth 5.4, поддержка кодеков LDAC и AAC, мягкие амбушюры с эффектом памяти.

Полноразмерный формат удобен для долгих рабочих сессий. Уши не устают даже через три-четыре часа, а шумодав отсекает бытовой гул, разговоры за стеной, гудение кондиционера. По звуку не Sony, конечно, но для ежедневного использования — более чем. У брендовых аналогов с таким же набором функций ценник стартует от 8 тысяч, так что разница ощутимая.

Цена: 2 600 рублей

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CMF Watch 3 Pro: смарт-часы с AMOLED для тех, кто не хочет переплачивать

Выбирать смарт-часы в диапазоне 5-7 тысяч — то ещё удовольствие: половина моделей с тусклым TFT-экраном, вторая половина живёт от силы два дня. CMF Watch 3 Pro — это глобальная версия с AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма, увеличенной автономностью по сравнению с предыдущим поколением и привычным набором датчиков: пульс, SpO2, мониторинг сна.

Часы от суббренда Nothing, так что с дизайном тут порядок — выглядят дороже своего ценника. Купил в мае, ношу каждый день. Заряжаю примерно раз в пять-шесть дней, при том что уведомления включены постоянно (у меня же кольцо, помните?). Короче, если ищете нормальные часы без ощущения, что на руке пластиковая игрушка — присмотритесь.

Цена: 6 600 рублей

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Дорожный удлинитель ORICO: пять розеток в кармане

На даче у меня ровно одна розетка в удобном месте — и в неё одновременно хотят воткнуться телефон, колонка и настольная лампа. Взял прошлым летом дорожный удлинитель ORICO 5-в-1 и закрыл вопрос: две обычные розетки, два USB-A и один USB-C — всё в одном компактном корпусе. Кабель короткий, около метра, но для дороги и дачи это плюс — не путается.

Корпус из жаростойкого пластика, есть защита от перегрузки и короткого замыкания. Штука лёгкая, помещается в боковой карман рюкзака. Раньше я возил с собой тройник и отдельный USB-адаптер, а теперь один удлинитель заменяет оба. Если часто ездите за город или работаете из кафе — оцените, сколько барахла перестанете с собой таскать.

Цена: 700 рублей

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Городской рюкзак Bagsmart для ноутбука и коротких поездок

Жена искала рюкзак на каждый день, который не выглядит как туристический баул и при этом вмещает ноутбук. Рюкзак Bagsmart подошёл идеально: отделение под ноутбук до 15,6 дюймов, отдельный карман для планшета и куча мелких органайзеров для кабелей, ручек и документов. Ах, да, он же еще и розовенький. Плюс — ткань с водоотталкивающей пропиткой: супруга попадала под дождь пару раз, а внутри всё осталось сухим.

Лямки эргономичные, мягкие, спина в жару не мокнет — сзади есть вентиляционная сетка. Было даже, сам брал его на дачу, когда ездил на электричке, и пока замечание одно: молния на внешнем кармане иногда заедает, но это скорее придирка. Это крепкий рабочий рюкзак без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 3 000 рублей

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Подставка для смартфона со встроенным мультитулом

Штука, которая на первый взгляд кажется обычным держателем для телефона. Но внутри этой подставки-мультитула прячется целый набор: открывалка для бутылок, линейка, гаечный ключ и нож для вскрытия упаковок. Подставка складная, помещается в карман или в бардачок.

Как подставка работает нормально — угол регулируется, телефон стоит устойчиво. Нож под колпачком острый, упаковки вскрывает без проблем. Другое дело, что это скорее забавный аксессуар, чем серьёзный инструмент — гаечный ключ тут на один-два размера. Но как подставочка — очень даже ок. У меня таких по дому валяется штуки 4 точно.

Цена: 750 рублей

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Аккумуляторный фонарь с боковой COB-панелью для дачи

Каждое лето одна и та же история: на даче вырубается свет, а ты в темноте ищешь свечку. Теперь в бардачке лежит аккумуляторный фонарь с COB-панелью, и жизнь стала проще. Пять режимов работы: основной точечный луч для дальних расстояний и боковая COB-панель, которая даёт широкий рассеянный свет — по сути работает как настольная лампа или ночник.

Заряжается по USB, аккумулятор встроенный. В режиме боковой панели на средней яркости живёт несколько часов — хватает на весь вечер без электричества. Корпус из алюминиевого сплава, в руке лежит удобно. Если у вас есть дача или гараж — оцените, сколько раз такая штука пригодится за один сезон.

Цена: 1 400 рублей

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Кепка в японском стиле на лето

Лето наступает быстрее, чем успеваешь к нему подготовиться, и голову прикрыть — первое дело. Я заказал себе кепку в японском стиле с укороченным козырьком и мягкой тканью. Выглядит аккуратно, как бейсболка из девяностых, только без козырька.

Материал дышит, в жару голова не потеет. Регулируемая застёжка сзади — подходит на разный размер. Тут главное — не ждать от неё премиального качества пошива, но за свои деньги она выглядит приличнее, чем большинство вариантов из масс-маркета. Японский ли это стиль на самом деле? Не знаю. Но мне нравится так думать.

Цена: 400 рублей

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Аккумуляторный триммер для газона вместо бензинового монстра

Каждый май на даче начинается одно и то же: трава вымахала, а старый бензиновый триммер опять не заводится. В этом году я решил вопрос радикально — заказал аккумуляторный триммер с бесщёточным мотором. Никакого бензина, никакого шнура — зарядил батарею и пошёл косить.

Для дачного участка в шесть соток мощности хватает с запасом. Телескопическая штанга регулируется под рост, катушка с леской стандартная — расходники стоят копейки. По высокой запущенной траве, конечно, работает медленнее бензинового, но зато не воняет, не грохочет на всю улицу и весит заметно меньше. Если живёте за городом и устали от капризов бензотехники — попробуйте, разница в комфорте колоссальная.

Цена: 3 800 рубле

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Набор плоскогубцев AIRAJ — 5 штук

В доме всегда нужны плоскогубцы, а нужные почему-то вечно не те. То губки слишком широкие, то длинногубцев нет, то бокорезы куда-то делись. Набор AIRAJ из пяти плоскогубцев решает это разом: в комплекте пассатижи, длинногубцы, бокорезы, круглогубцы и утконосы — базовый набор, который закрывает большинство бытовых задач.

Рукоятки прорезиненные, в руке сидят нормально, сталь на ощупь и по весу приличная. Купил в апреле, успел поменять розетку, починить дочке велосипед и пережать пару клемм — пока ни одни не подвели. В строительном магазине набор похожего состава обойдётся в два-три раза дороже, так что тут арифметика простая.

Цена: 1 700 рублей

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