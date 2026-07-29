Какая страна самая большая на каждом континенте? В двух ответах ошибаются почти все

Вера Макарова

На Земле сейчас насчитывают 195 стран, и разброс между ними колоссальный. Самое большое государство занимает почти 17 миллионов квадратных километров, а самое маленькое — всего 0,5 квадратных километров, то есть меньше среднего парка. И вот вопрос, на котором спотыкаются даже те, кто уверен в своих знаниях географии: какая страна самая большая на каждом континенте? Одно название вы точно угадаете сразу, а вот на паре других легко ошибиться — тем более что карта мира искажает размеры стран.

Сможете ли вы назвать самую большую страну каждого континента? Фото.

Сможете ли вы назвать самую большую страну каждого континента?

Назовите крупнейшую страну каждого континента

Для начала попробуйте сами назвать самую большую страну на каждом континенте. Сразу уточню: опираемся на международную семиконтинентальную модель, где Европа и Азия идут отдельно. Антарктиду пропускаем — стран там всё равно нет. Готовы?

  1. Азия — ?
  2. Европа — ?
  3. Северная Америка — ?
  4. Южная Америка — ?
  5. Африка — ?
  6. Австралия — ?

Ответили? Теперь проверим и заодно узнаем любопытные факты.

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Россия — крупнейшая страна Азии и Европы одновременно

С Россией всё очевидно: это самая большая страна мира и рекордсмен сразу на двух континентах — в Азии и Европе. Её территория раскинулась примерно на 17,1 миллиона квадратных километров, что делает Россию крупнейшей страной планеты. По площади это почти вдвое больше второго места в мировом рейтинге.

Россия — крупнейшая страна Азии и Европы одновременно. Фото.

Россия — крупнейшая страна Азии и Европы одновременно

Чтобы почувствовать масштаб: Россия занимает около десятой части всей суши на Земле, у неё 11 часовых поясов, а её берега омывают сразу три океана. Внутри страны находятся сразу два больших горных пояса — Уральские и Алтайские горы. Большинство жителей, а их около 144 миллионов, говорят на русском. Почему при таких размерах в России живёт сравнительно мало людей, мы уже разбирались отдельно.

Канада — самая большая страна Северной Америки

Канада — самая большая страна Северной Америки. Фото.

Канада — самая большая страна Северной Америки

Северная Америка — первое место, где многие сомневаются: США или Канада? Правильный ответ — Канада. Её площадь около 10 миллионов квадратных километров, и это делает её крупнейшей страной континента. Живёт здесь чуть больше 36 миллионов человек, а официальных языков сразу два — английский и французский.

Скалистые горы и река Святого Лаврентия — визитная карточка Канады

Скалистые горы и река Святого Лаврентия — визитная карточка Канады

Страна тянется больше чем на половину Северного полушария и охватывает шесть часовых поясов. Здесь проходит внушительная часть Скалистых гор и вьётся длинная река Святого Лаврентия. А ещё в основании Канадского щита лежат одни из самых древних горных пород на Земле — им миллиарды лет.

Бразилия — крупнейшая страна Южной Америки

С Южной Америкой обычно проще: самая большая страна здесь — Бразилия. Она занимает около 8,5 миллионов квадратных километров и входит в пятёрку крупнейших государств мира по площади. Живёт тут больше 208 миллионов человек, а главный язык — португальский, что выделяет Бразилию на фоне испаноязычных соседей.

Бразилия — крупнейшая страна Южной Америки. Фото.

Бразилия — крупнейшая страна Южной Америки

Главное природное сокровище страны — дождевые леса Амазонии с богатейшим животным миром среди всех стран планеты. Плюс знаменитые пляжи, статуя Христа-Искупителя над Рио-де-Жанейро и всенародная любовь к футболу — всё то, с чем Бразилию связывают во всём мире.

Алжир — самая большая страна Африки

Алжир — самая большая страна Африки. Фото.

Алжир — самая большая страна Африки

А вот здесь спотыкаются почти все. Крупнейшая страна Африки — не Египет и не ЮАР, а Алжир. Он занимает около 2,3 миллионов квадратных километров, и большую часть этой территории занимает Сахара — крупнейшая жаркая пустыня мира. Поэтому люди, а это больше 47 миллионов человек, жмутся в основном к Средиземноморскому побережью, где жить комфортнее. Большинство говорит на алжирском диалекте арабского.

Алжир получил независимость от Франции в 1962 году, у него семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и страна богата природным газом и финиками.

Австралия — крупнейшая страна Австралии и Океании

Австралия — крупнейшая страна Океании. Фото.

Австралия — крупнейшая страна Океании

Последний пункт с подвохом: Австралию нередко называют континентом, но она же считается и самой большой страной Австралии и Океании (части света). Её площадь — около 7,6 миллиона квадратных километров, а населения относительно немного — примерно 23,8 миллиона человек. Официальный язык — английский.

Больше трети страны — сухая пустынная местность, знаменитый Аутбэк. При этом здесь же и любимые туристами пляжи, и пышные тропические леса. В Австралии целых 516 национальных парков, а вдоль побережья тянется Большой Барьерный риф — крупнейшая коралловая система в мире. Ну и, конечно, репутация страны с самыми ядовитыми животными и насекомыми на планете.

Больше трети Австралии занимает бесплодная пустыня — Аутбэк

Больше трети Австралии занимает бесплодная пустыня — Аутбэк

Итог викторины: какие страны путают чаще всего

Если вы угадали все пять — можете смело гордиться своими знаниями географии. На практике проще всего даётся Россия, а вот Канаду вместо США и особенно Алжир вместо Египта обычно путают чаще всего. И это нормально: мы редко представляем размеры страны, когда думаем о ней — на первый план выходят культура, история и знакомые картинки. А ведь именно площадь напрямую влияет на климат, природу и то, как живут люди внутри границ.

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