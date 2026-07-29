Какая страна самая большая на каждом континенте? В двух ответах ошибаются почти все

На Земле сейчас насчитывают 195 стран, и разброс между ними колоссальный. Самое большое государство занимает почти 17 миллионов квадратных километров, а самое маленькое — всего 0,5 квадратных километров, то есть меньше среднего парка. И вот вопрос, на котором спотыкаются даже те, кто уверен в своих знаниях географии: какая страна самая большая на каждом континенте? Одно название вы точно угадаете сразу, а вот на паре других легко ошибиться — тем более что карта мира искажает размеры стран.

Назовите крупнейшую страну каждого континента

Для начала попробуйте сами назвать самую большую страну на каждом континенте. Сразу уточню: опираемся на международную семиконтинентальную модель, где Европа и Азия идут отдельно. Антарктиду пропускаем — стран там всё равно нет. Готовы?

Азия — ? Европа — ? Северная Америка — ? Южная Америка — ? Африка — ? Австралия — ?

Ответили? Теперь проверим и заодно узнаем любопытные факты.

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Россия — крупнейшая страна Азии и Европы одновременно

С Россией всё очевидно: это самая большая страна мира и рекордсмен сразу на двух континентах — в Азии и Европе. Её территория раскинулась примерно на 17,1 миллиона квадратных километров, что делает Россию крупнейшей страной планеты. По площади это почти вдвое больше второго места в мировом рейтинге.

Чтобы почувствовать масштаб: Россия занимает около десятой части всей суши на Земле, у неё 11 часовых поясов, а её берега омывают сразу три океана. Внутри страны находятся сразу два больших горных пояса — Уральские и Алтайские горы. Большинство жителей, а их около 144 миллионов, говорят на русском. Почему при таких размерах в России живёт сравнительно мало людей, мы уже разбирались отдельно.

Канада — самая большая страна Северной Америки

Северная Америка — первое место, где многие сомневаются: США или Канада? Правильный ответ — Канада. Её площадь около 10 миллионов квадратных километров, и это делает её крупнейшей страной континента. Живёт здесь чуть больше 36 миллионов человек, а официальных языков сразу два — английский и французский.

Страна тянется больше чем на половину Северного полушария и охватывает шесть часовых поясов. Здесь проходит внушительная часть Скалистых гор и вьётся длинная река Святого Лаврентия. А ещё в основании Канадского щита лежат одни из самых древних горных пород на Земле — им миллиарды лет.

Бразилия — крупнейшая страна Южной Америки

С Южной Америкой обычно проще: самая большая страна здесь — Бразилия. Она занимает около 8,5 миллионов квадратных километров и входит в пятёрку крупнейших государств мира по площади. Живёт тут больше 208 миллионов человек, а главный язык — португальский, что выделяет Бразилию на фоне испаноязычных соседей.

Главное природное сокровище страны — дождевые леса Амазонии с богатейшим животным миром среди всех стран планеты. Плюс знаменитые пляжи, статуя Христа-Искупителя над Рио-де-Жанейро и всенародная любовь к футболу — всё то, с чем Бразилию связывают во всём мире.

Алжир — самая большая страна Африки

А вот здесь спотыкаются почти все. Крупнейшая страна Африки — не Египет и не ЮАР, а Алжир. Он занимает около 2,3 миллионов квадратных километров, и большую часть этой территории занимает Сахара — крупнейшая жаркая пустыня мира. Поэтому люди, а это больше 47 миллионов человек, жмутся в основном к Средиземноморскому побережью, где жить комфортнее. Большинство говорит на алжирском диалекте арабского.

Алжир получил независимость от Франции в 1962 году, у него семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и страна богата природным газом и финиками.

Австралия — крупнейшая страна Австралии и Океании

Последний пункт с подвохом: Австралию нередко называют континентом, но она же считается и самой большой страной Австралии и Океании (части света). Её площадь — около 7,6 миллиона квадратных километров, а населения относительно немного — примерно 23,8 миллиона человек. Официальный язык — английский.

Больше трети страны — сухая пустынная местность, знаменитый Аутбэк. При этом здесь же и любимые туристами пляжи, и пышные тропические леса. В Австралии целых 516 национальных парков, а вдоль побережья тянется Большой Барьерный риф — крупнейшая коралловая система в мире. Ну и, конечно, репутация страны с самыми ядовитыми животными и насекомыми на планете.

Итог викторины: какие страны путают чаще всего

Если вы угадали все пять — можете смело гордиться своими знаниями географии. На практике проще всего даётся Россия, а вот Канаду вместо США и особенно Алжир вместо Египта обычно путают чаще всего. И это нормально: мы редко представляем размеры страны, когда думаем о ней — на первый план выходят культура, история и знакомые картинки. А ведь именно площадь напрямую влияет на климат, природу и то, как живут люди внутри границ.