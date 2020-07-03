Из-за чего в мозгах появляются черви и как это лечится?

В 2012 году научный журнал Discover рассказал о Теодоре Нэше (Theodore Nash) — американском враче, который принимает только несколько десятков пациентов в год. Такое количество клиентов может показаться ничтожным но, если учесть, с какими жалобами люди обращаются к врачу, ситуация становится яснее. Пациенты американского врача не могут ровно ходить, с трудом разговаривают, парализованы с одной стороны тела или вообще впали в кому. Если посмотреть на фотографии их мозга, можно заметить, что на них есть небольшие опухоли. При дальнейшем исследовании выясняется, что внутри этих образований живут черви. Может показаться, что при таком раскладе у людей нет совершенно никаких шансов на выживание, но американский врач умудряется их излечивать. У этой болезни есть официальное название, но лечение занимает много времени и сил.

Что такое нейроцистицеркоз?

Болезнь, при которой в человеческом мозге образуются опухоли с червями внутри, называется нейроцистицеркозом. Ее возбудителем является ленточный червь Taenia solium, который также известен как свиной цепень. Длина взрослой особи может достигать 3 метров, а на головной части располагаются присоски, при помощи которых она крепится к кишечнику животных. Носителями этих паразитов, в большинстве своем, являются свиньи.

Черви попадают в мозг не сразу — чтобы это случилось, нужны особые условия. Сначала яйца свиного цепня попадают в организмы животных через землю, накапливаются в мясе и из них вылупляются личинки. Когда человек съедает зараженное мясо, личинки попадают в его кишечник и окончательно вырастают, вызывая болезнь под названием тениоз — симптомы включают в себя слабость, тошноту и схваткообразные боли в животе. Это заболевание лечится лекарством фенасал или экстрактом мужского папоротника, которые убивают паразитов и выводят из организма.

Черви в мозгах

Но иногда возникает необычная ситуация — в организм человека попадают не личинки, а яйца свиного цепня. Например, это может произойти при поедании грязных продуктов. Из яиц вылупляются личинки и думают, что они находятся в организме свиньи. Приняв ошибочное решение, они проникают в кровеносную систему и попадают в кожу, мышцы, глаза и даже головной мозг. Они образуют опухоли и могут прятаться внутри них на протяжении долгих лет. Иммунная система человека, которая обычно выгоняет из организма всех непрошенных гостей, молчит — внутри опухолей, черви остаются незамеченными.

Со временем опухоли с червями растут и начинают давить на области мозга, в которых они располагаются. В зависимости от того, какая область мозга поражена, у человека возникают серьезные сбои в работе организма. Если опухоль давит на ответственный за зрение мозговой отдел, пациент начинает плохо видеть. Если поражена область, ответственная за координацию движений — человек может оказаться прикованным к инвалидной коляске. В особо тяжелых случаях люди впадают в кому или вообще умирают.

О червях, которые могут поселиться в человеческих мозгах, когда-то давно писал Дмитрий Ауслендер

В некоторых случаях образованные опухоли вообще не дают о себе знать. В конечном итоге личинка умирает и становится видимой для иммунной системы, которая довольно быстро ее уничтожает. Только вот в активной работе иммунитета тоже есть свои опасные стороны — в процессе атаки мозг, который все это время не испытывал особых проблем, может быть поврежден не червями, а иммунными клетками. В общем, все очень сложно и нейроцистицеркоз может протекать по совершенно непредсказуемым сценариям.

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Лечение мозга от червей

К счастью, еще в 2012 году Теодор Нэш уверял, что нейроцистицеркоз лечится, причем порой очень даже эффективно. Однажды у него был пациент, у которого возникла опухоль в стволе головного мозга — это продолговатая область, находящаяся в самом низу. Когда личинки ленточных червей умерли, иммунитет спровоцировал развитие воспаления мозга, из-за которого пациент впал в кому. По словам Теодора Нэша, 30-40 лет назад человек бы умер но, благодаря современным методам лечения, его удалось вывести из коматозного состояния и полностью излечить.

Коматозное состояние — явление, когда человек теряет сознание и не реагирует на внешние раздражители. С греческого языка koma переводится как «глубокий сон».

Прорыв в области лечения нейроцистицеркоза был сделан в середине 1980-х годов. Тогда ученые разработали лекарство празиквантел, которое убивает попавших в мозг личинок ленточного червя. Только у него был один минус — после убийства личинок он провоцировал иммунную систему человека на очередную активность, которая приводила к возникновению воспаления. Получалось так, что пытаясь вылечить мозг, врачи подготавливали почву для возникновения новых проблем.

Эта проблема решается тем, что врачи дают пациентом празиквантел и дополнительно прописывают лекарства для ослабления иммунитета. Это далеко не идеальное решение, потому что при слабом иммунитете человек рискует заразиться другими опасными болезнями. Поэтому за пациентами необходим постоянный контроль, что во много раз увеличивает длительность лечения.

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По словам Теодора Нэша, человечеству следовало бы не только искать метод лечения нейроцистицеркоза, но и подумать о том, как ее развитие можно предотвратить. По его мнению, свиней можно массово вакцинировать от заражения. В теории, такую же вакцину можно разработать и для людей. Но прорывов в этой сфере пока не наблюдается, что уже давно тревожит американского доктора.

Подробнее о ленточных червях, к которым и относится свиной цепень, можно почитать в материале, которую написала Любовь Соковикова. В своей статье она перечислила животных, которые питаются человеческой кровью. Получилось очень интересно, поэтому настоятельно рекомендую к ознакомлению!