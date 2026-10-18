Икея ушла, а мелочи для дома остались нужны. Нашёл им замену

За мелочами для дома многие ходили в Икею: зашёл за подставкой под губку, а вышел с ковриком, бутылками для шампуня и чем-нибудь для холодильника. Икеи нет, а коврик в ванную и порядок на кухне нужны по-прежнему. Поэтому я поискал замену на AliExpress и нашёл десять таких мелочей. Кое-что, на мой взгляд, получилось даже удобнее того, к чему мы привыкли.

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Столик на подлокотник дивана, чтобы кружка не стояла на обивке

Кружку с кофе на подлокотник дивана ставят, по-моему, все, и почти все хотя бы раз её оттуда роняли. Деревянный столик-накидка на подлокотник решает это просто. Это гибкая столешница из бамбуковых планок, которая ложится на подлокотник, свешивается по бокам и повторяет его форму. Сверху есть круглые нескользящие площадки под чашку или стакан, а сбоку два кармана, куда влезают пульты и телефон, так что искать их между подушками больше не придётся.

Приходит он уже собранным и склеенным, докручивать ничего не надо. Снизу у него мягкая подложка, поэтому планки не царапают обивку. Размер 49,5 на 34 см, и держит он не только кружку, но и тарелку с едой или чашку с блюдцем. Ставить его можно и на кресло, и на реклайнер, а цвет на выбор: натуральный бамбук или чёрный.

Удобнее ли это обычного приставного столика? Ну, по-своему да. Столик стоит рядом с диваном, занимает место, и его вечно приходится двигать, а эта штука лежит прямо под рукой. Вещь не обязательная, зато привычку складывать всё на диван она меняет, причём за небольшие деньги.

Цена: 2 650 ₽

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Подставка под губку из нержавейки, в которой губка не киснет в луже

Губка у раковины обычно лежит в луже, плохо сохнет и начинает пахнуть раньше, чем успеваешь её сменить. Стальная подставка Hexkowein устроена так, чтобы этого не было: это корзина из нержавейки с поддоном, в котором есть прорези. Вода стекает вниз, а губка стоит сухой. В корзину помещаются губка, металлическая мочалка, щётка и даже дозатор с мылом, а сбоку есть дужка под кухонное полотенце.

Размер у неё 21 на 14,5 на 11 см, так что на краю раковины или на столешнице много места она не займёт. Держится она на ножках-присосках, и в коробке лежит ещё пара запасных (вдруг одна потеряется при мытье). Выглядит ровно как на картинке, гладкая и аккуратная, а ржаветь нержавейке не с чего. Если на кухне ей не нашлось места, её можно унести в ванную под мыло.

Раньше эту задачу решали пластиковым держателем на присоске, но в нём лежала одна губка, а полотенце висело где-то отдельно. Здесь всё у раковины собрано в одном месте. Для подставки под губку цена, конечно, кусается, зато покупаешь её один раз и надолго.

Цена: 1 850 ₽

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Три одинаковые бутылки для шампуня, чтобы в ванной было как в отеле

Полка в душе у меня, как и у многих, напоминает витрину магазина: пять флаконов разных цветов, и половина из них почти пустые. Набор из трёх бутылок с помпой убирает этот разнобой. Переливаете шампунь, кондиционер и гель для душа в одинаковые бутылки по 500 мл, и полка сразу выглядит спокойнее. Подписи тоже не надо придумывать самому: на каждой бутылке уже есть белая этикетка с надписью SHAMPOO, CONDITIONER или BODY WASH, так что гость не помоет голову гелем.

Бутылки пластиковые, поэтому если такая упадёт на плитку, ничего страшного не случится. Высота у них 21,5 см, а диаметр 7 см, так что в нишу душа или на обычную полку они встают без проблем. Сам дозатор чёрный, крышка помпы сделана под дерево, а цвет самих бутылок можно выбрать: коричневый или чёрный. Бутылки многоразовые, кончился шампунь, наливаете новый и ставите на место.

По удобству это, пожалуй, лучше любых флаконов: нажал на помпу и получил нормальную порцию, крутить крышку мокрыми руками больше не нужно. Выглядят они вполне себе, а за три штуки просят смешные деньги, поэтому такие наборы нередко докупают ещё для второй ванной.

Цена: 750 ₽

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Коврик в ванную в форме вишенок вместо скучного прямоугольника

Коврики для ванной почти всегда одинаковые: прямоугольник, иногда с закруглёнными углами, и на этом фантазия заканчивается. Пушистый коврик в форме двух вишен выглядит совсем иначе. Его контур повторяет две большие ягоды с листьями, ворс у него густой, высотой 15 мм, и цвета яркие. Выходишь из душа, становишься на него мокрыми ногами, и вода уходит в ворс, а не растекается по плитке.

Размер у него 50 на 60 см, и вживую он оказывается больше, чем кажется на картинке. Низ сделан из TPR с рельефной сеточкой, так что по плитке коврик не ездит. Это важно, потому что поскользнуться на коврике после душа хуже, чем вообще без него. Подходит он и для ванной, и как коврик у двери.

Удобнее ли он обычного? По функциям это такой же коврик, разве что ворс мягче, чем у многих. Но дешёвым он не выглядит, а ванная с ним сразу становится повеселее, и именно за этим его и стоит брать.

Цена: 1 750 ₽

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Рулонная штора на присосках, которую можно повесить без дрели

Чтобы повесить нормальную рулонную штору, обычно приходится сверлить раму, а в съёмной квартире за такое хозяин спасибо не скажет. Рулонная штора на присосках обходится без дрели. Вы надеваете присоски на металлические крючки, прижимаете их к стеклу и тянете полотно вниз. Окно затемнено, а когда отпускаете, штора сама сворачивается обратно. Длину тоже регулируют просто: тянете за нижний край, пока не закроет сколько нужно.

Полотно сделано из ПВХ с серебристым покрытием и срезает 70–90% света, заодно защищая от ультрафиолета. Учтите, что изнанка у неё блестит, как фольга, так что снаружи окно будет выглядеть серебристым. Размеров пять, от 40 на 60 см до 58 на 125 см, и маленькая штора подходит ещё и на боковое окно машины. В комплекте одна штора и три присоски, а полупрозрачный вариант значится в карточке как Style4.

Теперь про нюансы. Присоски держат, только пока стекло чистое, поэтому перед установкой окно лучше помыть. А длину после получения лучше сразу перемерить: если штора пришла короче заявленной, проще сразу открыть спор. Тканевые рулонки она, конечно, не заменит, но для съёмной квартиры, балкона или дачи это, на мой взгляд, удобнее любой шторы, которую надо прикручивать.

Цена: 1 350 ₽

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Магнитный стопор, чтобы дверь не хлопала от сквозняка

Открываешь летом окно, и через минуту где-то в квартире с грохотом захлопывается дверь, а кошка улетает под диван. Магнитный дверной стопор это прекращает. Одна его часть крепится внизу на дверь, вторая на пол, и распахнутая дверь со щелчком прилипает к напольной накладке и стоит открытой, сколько бы ни дуло.

Магнитов здесь два, в корпусе на двери и в накладке на полу, поэтому держит он крепко. Корпус из цинкового сплава, высота 45 мм, а накладка на пол всего 35 мм в диаметре, так что ногой за неё не зацепишься. Ставить можно на саморезы с дюбелями или на ленту 3M без сверления, и всё это лежит в комплекте. Цветов шесть, от белого до бронзы и золота, так что под ручки подобрать вполне реально.

Привычный клинышек под дверь, конечно, дешевле. Но его надо каждый раз подсовывать и потом искать, а этот стопор работает сам: толкнул дверь, и она держится. Учтите только, что в упаковке одна штука, так что на каждую дверь берите отдельный.

Цена: 1 800 ₽

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Разделитель на полку холодильника, чтобы бутылки не падали

Открываешь дверцу холодильника, а в ней всё дружно заваливается в одну сторону: бутылка кетчупа, соевый соус, пакетик специй. Пластиковый разделитель PGY это маленькая перегородка с прищепкой, которая защёлкивается на бортик полки и делит её на отсеки. Ставите несколько таких, и банки, бутылки и стоячие пакетики стоят каждый в своём углу и при открывании никуда не едут.

Сделан разделитель из плотного белого пластика и держится на полке крепко. А вот размер у него скромный, всего 7,7 на 5,5 см. На узкой полке в дверце это то что нужно, а на широкой полке он попросту теряется и ничего не держит, так что полку лучше сначала померить. Причём продаётся он поштучно, поэтому на одну полку нужно сразу несколько.

Контейнеры-органайзеры для холодильника справляются с той же задачей, но занимают место и стоят заметно дороже. Здесь же порядок обходится в копейки. А если в холодильнике не прижился, такой разделитель пригодится в ящике с лекарствами.

Цена: 100 ₽

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Ролики под тумбу, чтобы помыть пол под ней одной рукой

Под тумбой или низким шкафом за год собирается столько пыли, что лучше туда не заглядывать, а двигать тяжёлую мебель ради уборки никто не станет. Стальные мебельные ролики помогают это исправить. Это колёсико на стальном уголке, которое прикручивается снизу к тумбе или шкафу. После этого мебель не нужно тащить волоком, её откатываешь от стены, моешь пол и закатываешь обратно.

Кронштейн оцинкованный, поэтому не ржавеет, размер у него 69 на 23 мм, а саморезы M4×16 уже лежат в комплекте. Колесо резиновое, мягкое, катится тихо и деревянный пол не царапает. Ставить ролик можно снизу или сбоку, вертикально, а продаётся он по одному или по два.

Один нюанс стоит знать заранее: колесо неповоротное, так что мебель на таких роликах катается только вперёд-назад. Для тумбы у стены этого хватает, а вот кружить её по комнате не выйдет. Зато отвёртка и пять минут работы, и вопрос с пылью под мебелью закрыт.

Цена: 400 ₽

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Уплотнитель для окон и дверей, чтобы перестало дуть

Если из окна тянет холодом, а за входной дверью слышно каждое слово соседей, то сначала стоит проверить щели, а уже потом покупать обогреватель. Резиновый уплотнитель TFAAI это лента из вспененной EPDM-резины на самоклейке. Отрезаете кусок ножницами, снимаете защитную бумажку и прижимаете ленту по контуру окна или дверной коробки. После этого перестаёт дуть, с улицы становится тише, а дверь закрывается мягче и не скрипит.

Профилей четыре, и выбирать их надо по ширине щели, поэтому сначала возьмите линейку. Тип I подходит для зазора 1–2 мм, E для 2,5–3,8 мм, D и P для 3,5–5,5 мм. И не пугайтесь длины: моток вдоль делится на две ленты, так что десять метров — это два рулона по пять.

Клеить ленту надо на чистую и сухую поверхность, иначе она отойдёт, а после поклейки окно или дверь лучше какое-то время не дёргать, чтобы клей схватился. Если на улице уже холодно, клеевой слой стоит пару минут погреть феном. Это, пожалуй, самая полезная вещь в подборке, особенно если зима не за горами.

Цена: 550 ₽

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Магнитные защёлки, чтобы дверца шкафа перестала открываться сама

У каждого дома есть хотя бы одна старая дверца, которая не хочет закрываться и потихоньку отходит сама. Магнитные защёлки NAIERDI её успокаивают. Это две тонкие пластинки: одна с магнитом ставится на корпус шкафа, вторая на дверцу, и закрытая дверца притягивается и держится на месте.

В сборе защёлка толщиной около 4 мм, так что снаружи её почти не видно. Ставить можно на наклейки без сверления или на саморезы, их в комплекте четыре. Цветов шесть, от серебра до бронзы, и за две штуки просят сущие копейки.

А теперь честно про силу. Продавец пишет, что защёлка удержит дверь высотой два метра, но я бы на это не рассчитывал: магнит тут средний, и на большую тяжёлую дверцу лучше сразу ставить две защёлки. Шляпки у саморезов мягкие, так что закручивайте их без фанатизма. Для кухонных шкафчиков, ящиков и комода этого вполне хватает. А другие полезные мелочи для дома я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX.

Цена: 200 ₽

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