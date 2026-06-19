COVID-19 до сих пор стирает людям память. Как женщина перестала узнавать своего отца

После перенесённого COVID-19 молодая женщина обнаружила, что больше не узнаёт людей по лицам — включая собственного отца. Лица для неё стали «как вода в голове» — детали не удерживались в памяти. Этот случай описали в научном журнале Cortex, и он показывает, насколько точечно вирус может ударить по мозгу, который уже обвиняли в том, что он провоцирует снижение уровня IQ.

Как страдает память после COVID-19

Героиня случая — 28-летняя женщина, которая подрабатывала художницей-портретистом. Раньше она могла сверяться с фотографией-референсом раз в 15–30 минут и держать черты лица в голове. Но после перенесенной коронавирусной инфекции это стало невозможным: образ человека просто не закреплялся в памяти. Это напрямую подтверждает данные исследований, которые доказывают, что COVID-19 заставляет мозг стареть быстрее.

Проблемы не ограничивались только лицами. Женщине стало трудно ориентироваться в привычном супермаркете и находить свою машину на парковке. В ноябре 2020 года у неё начались проблемы с равновесием и частые мигрени.

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То, с чем она столкнулась, называется прозопагнозией — это медицинский термин для неспособности узнавать лица, или, проще говоря, лицевой слепоты. Человек видит лицо, понимает, что это лицо, но не может связать его с конкретной личностью.

Проблемы с запоминанием лиц из-за COVID-19

Чтобы понять, насколько серьёзно нарушение, врачи провели несколько тестов на память на лица. Женщину просили либо запоминать лица незнакомцев, либо узнавать знаменитостей. Она справилась заметно хуже, чем десять женщин похожего возраста из контрольной группы.

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Самое интересное — в других когнитивных тестах она показала нормальные результаты, наравне с группой сравнения. То есть пострадала не память вообще, а именно память на лица.

Отдельно проверили и так называемое восприятие лиц — способность понять, что перед тобой вообще лицо. С этим у неё всё было в порядке. Получается, мозг распознавал лицо как объект, но не мог запомнить и идентифицировать его владельца. Авторы отчёта сделали вывод, что дефицит был связан именно с памятью на лица, а не с их восприятием.

Почему лицевая слепота — редкое последствие COVID-19

Известно, что SARS-CoV-2 способен вызывать самые разные неврологические эффекты, а длинный COVID давно связывают с проблемами в работе нервной системы. Но именно лицевая слепота встречается крайне редко.

Авторы случая опросили более 50 человек с длинным COVID, чтобы проверить, есть ли у них похожие признаки. У многих действительно наблюдалось общее снижение зрительного распознавания и способности ориентироваться в пространстве. Но специфической проблемы именно с лицами у группы не было.

Это важная оговорка. Один описанный случай не доказывает, что COVID массово вызывает лицевую слепоту. Авторы лишь предполагают, что инфекция могла спровоцировать нарушение — либо в острый период болезни, либо уже после неё. Точный механизм, как именно вирус привёл к сбою в обработке лиц, остаётся неясным.

Какие инфекции уже связывали с лицевой слепотой

Прозопагнозия не уникальна для коронавируса. Её и раньше связывали с разными инфекциями, хотя такие случаи нечасты. Среди известных «виновников»:

бактериальный менингит — воспаление оболочек мозга;

болезнь Уиппла, которую вызывает бактерия Tropheryma whipplei;

инсульт в правом полушарии мозга — давно известная причина потери способности узнавать лица.

К слову, был и второй описанный случай лицевой слепоты после COVID-19. Но там у пациента дополнительно случился инсульт в правом полушарии, а это само по себе классическая причина прозопагнозии. У 28-летней женщины инсульта не было — и именно поэтому её история особенно озадачила врачей.

Можно ли вылечить приобретённую лицевую слепоту

Специального курса лечения в отчёте не описано, и в целом эффективных методов против лицевой слепоты пока немного. Если есть чёткая причина — например, опухоль в участке мозга, отвечающем за обработку лиц, — то устранение этой причины может вернуть способность узнавать людей.

Если же состояние оказывается стойким, человеку помогают приспособиться. Существует несколько подходов:

перцептивная тренировка — упражнения, улучшающие способность замечать и запоминать черты лица;

опора на другие подсказки — голос, манеру речи, походку;

использование социального контекста — например, ожидание увидеть конкретного человека в определённом месте.

Для портретиста, чья работа держалась на умении читать и запоминать лица, такое нарушение особенно болезненно. Но именно эта профессия помогла быстро заметить проблему — обычный человек мог бы списать трудности на усталость или стресс.

Этот случай ценен не сенсацией, а напоминанием: вирус способен бить не «вообще по мозгу», а по очень узкой функции, оставляя остальное почти нетронутым. Понимание таких точечных сбоев помогает разобраться, как именно мозг хранит и узнаёт лица — и почему этот процесс так легко нарушить. Наблюдать за подобными редкими случаями важно, чтобы со временем понять, насколько часто инфекции вмешиваются в работу нервной системы.