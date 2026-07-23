Что прячется в бетонных домиках без окон на крышах многоэтажек

На крышах многоэтажек часто можно заметить небольшие домики без окон. Они не похожи на жилые или хозяйственные постройки и выглядят загадочно. Для многих людей это такая же загадка, как и почему выходные двери в домах СССР открывались внутрь. На самом деле у них строго определенное назначение, и без них дом не сможет нормально работать.

Машинное помещение лифта

Самый частый гость на крышах, особенно в советских девятиэтажках, это коробка, стоящая точно над лифтовой шахтой. Внутри нее скрывается машинное помещение лифта, где установлено сердце подъемного механизма.

Именно здесь находятся мощный электрический двигатель, тяговая лебедка с канатами на шкиве и тормозная система. Благодаря тому, что оборудование размещено над шахтой, сама конструкция подъемника получается надежной и сравнительно простой в обслуживании. В таких помещениях категорически запрещено хранить старые вещи или строительный мусор, потому что российский ГОСТ строго регламентирует, что пространство должно использоваться исключительно по прямому назначению.

Кстати, в самых новых жилых комплексах таких массивных конструкций может и не быть. Современные технологии позволяют спрятать управляющую аппаратуру внутри шахты, поэтому огромные лифтовые домики постепенно уходят в прошлое.

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Безопасный выход на крышу

Вторая по популярности функция бетонной коробки на крыше это выход из подъезда. Часто лестница не обрывается на последнем жилом этаже, а ведет дальше, упираясь в небольшую закрытую конструкцию с металлической дверью.

Подобный закрытый тамбур играет роль надежного щита. Он защищает внутренние помещения от:

проливных дождей и снежных заносов;

сильного холодного ветра;

протекания талой воды в подъезд;

быстрого распространения дыма в случае возгорания.

Доступ наверх нужен не для романтических прогулок жильцов, а для работы пожарных, связистов и ремонтных бригад. Технический регламент прямо указывает, что безопасный выход на кровлю обязателен для всех зданий высотой более 10 метров.

Вентиляционные камеры

Воздух из кухонь и ванных комнат должен куда-то уходить. Согласно рекомендациям инженеров, вентиляционные каналы собираются в одну огромную шахту, верхняя часть которой возвышается над кровлей. Это делается для того, чтобы отработанный воздух не возвращался в квартиры через открытые окна верхних этажей из-за порывов ветра.

Внутри таких вентиляционных домиков специалисты прячут вытяжные вентиляторы, шумоглушители и противопожарные заслонки. В высотных зданиях туда же добавляют системы противодымной защиты, создающие избыточное давление на лестницах при пожаре.

Если же конструкция действительно большая и окружена металлическими трубами, перед вами может быть полноценная крышная котельная. Она снабжает дом теплом и горячей водой независимо от городских теплосетей. Размещать теплогенераторные установки на жилых зданиях разрешено, но с жесткой оговоркой: оборудование нельзя ставить прямо над жилыми комнатами, между ними обязательно проектируется техническая воздушная прослойка для гашения шума и вибраций.

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Почему в технических надстройках нет окон

Самый логичный вопрос при взгляде на такие строения — зачем возводить глухие стены. Причина заключается в том, что люди не находятся там постоянно. В эти помещения ремонтники заглядывают лишь время от времени, поэтому естественный солнечный свет там просто не нужен. Санитарные нормы допускают использовать обычное электрическое освещение для обслуживания механизмов.

Кроме того, отказ от окон дает серьезные практические бонусы:

Меньше воды и снега. На большой высоте осадки часто летят горизонтально, и оконный проем быстро превращается в источник протечек;

На большой высоте осадки часто летят горизонтально, и оконный проем быстро превращается в источник протечек; Стабильная температура. Оборудованию комфортнее работать без сильного промерзания зимой и перегрева под летним солнцем;

Оборудованию комфортнее работать без сильного промерзания зимой и перегрева под летним солнцем; Защита от влаги и пыли. Вместо распахнутых створок инженеры используют закрытые решетки, чтобы уберечь электронику от грязи;

Вместо распахнутых створок инженеры используют закрытые решетки, чтобы уберечь электронику от грязи; Безопасность оборудования. Глухие кирпичные стены надежно защищают высоковольтные узлы от проникновения посторонних лиц;

Глухие кирпичные стены надежно защищают высоковольтные узлы от проникновения посторонних лиц; Изоляция шума. Гудящие насосы и мощные лебедки работают громко, а сплошные перекрытия не дают этому звуку разлетаться по округе.

При этом вентиляция внутри все равно работает. Если внимательно присмотреться, на фасадах можно заметить крошечные дефлекторы или скрытые воздуховоды, которые с земли почти не видны.

Как понять для чего нужен домик на крыше

Даже не поднимаясь наверх, можно легко разгадать функцию бетонного домика, если знать несколько простых правил. Архитектура надстройки напрямую зависит от ее начинки.

Обратите внимание на форму и расположение:

Квадратная коробка точно над подъездом — это машинное отделение лифта;

— это машинное отделение лифта; Небольшой блок с железной дверью над лестничными пролетами — выход на кровлю;

— выход на кровлю; Широкая, но низкая приземистая конструкция с жалюзи — камера вентиляции;

— камера вентиляции; Крупный павильон, из которого торчат блестящие дымоходы — автономная котельная;

— автономная котельная; Маленькие бетонные башенки, раскиданные по периметру — выводы вентиляционных шахт из квартир.

Важно отметить, что такие технические объекты не считаются дополнительным этажом здания. По документам девятиэтажка с огромной котельной на макушке все равно остается обычным девятиэтажным домом.

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В итоге получается, что неприметные домики без окон это важнейшая часть сложной системы. Они гарантируют, что в квартирах будет свежий воздух, лифты продолжат возить жильцов, а в случае чрезвычайной ситуации дом сможет безопасно работать.