Что происходит с мусором после того, как его забирает мусоровоз

Каждую секунду люди производят около 60 тонн бытового мусора. А за день это миллионы тонн всякого хлама и еды! За год накапливаются гигантские объемы, которые должны были бы давно завалить все города. Но этого не происходит, и наши улицы чистые, дворы убраны, а свалки не растут на глазах. Куда же исчезает весь этот мусор после того, как его забирает мусоровоз? Ответ не такой очевидный, как кажется.

Сколько мусора выбрасывается в мире и России

Если верить данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), люди ежегодно выбрасывают более двух миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. В России, по официальной статистике, образуется около 47 миллионов тонн бытового мусора, что составляет примерно 129 тысяч тонн каждый день.

Когда мы выбрасываем пакет в бак, он кажется объемным. Но уже на первом этапе мусоровоз сжимает содержимое, увеличивая его плотность в несколько раз. То, что занимало много места в квартире, превращается в тяжелый брикет, который гораздо проще перевезти и спрятать на свалке.

Правда ли что мусор сортируют и перерабатывают

После контейнера мусор отправляется на сортировочный комплекс. Там магниты вытягивают железо, оптические датчики ищут пластиковые бутылки, а мощные вентиляторы сдувают легкую пленку. Индустрия обращения с отходами ворочает миллиардами долларов, и это огромный бизнес со сложной логистикой и дорогим оборудованием.

Но здесь кроется главная ловушка современного потребления: обработка мусора не равна его переработке. В России через сортировочные ленты проходит больше половины всех отходов, однако почти 84% в итоге все равно отправляется на захоронение. Этому есть несколько технических причин:

картон и бумага намокают от пищевых соков, превращаясь в непригодную кашу;

многие упаковки состоят из спаянных слоев пластика и фольги, которые слишком дорого разделять;

материалы постепенно теряют свои свойства, и даже хороший пластик нельзя переплавлять бесконечно.

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Как мусорные свалки вредят природе

Самая проблемная часть мусорного ведра это не бутылки, а обычная недоеденная пища. Огрызки, заварка и испорченные овощи составляют львиную долю городских отходов. Оказавшись на свалке в плотно утрамбованном слое без доступа кислорода, они не превращаются в полезный перегной.

Вместо этого бактерии запускают гниение и выделяют огромное количество свалочного газа, состоящего преимущественно из метана. Это вносит весомый вклад в парниковый эффект, незаметно увеличивая ваш невидимый углеродный след. Кроме того, осадки проходят через гниющую массу, образуя токсичный фильтрат, ядовитую жидкость, которая отравляет грунтовые воды, если полигон не оборудован современными защитными экранами.

Почему Земля до сих пор не покрылась мусором

Кажется логичным, что миллионы тонн отходов должны были давно превратить планету в одну сплошную свалку. Однако этого не происходит, и ответ кроется в базовой физике и масштабах.

Во-первых, наша планета невероятно огромна. Если весь мировой бытовой мусор за год плотно спрессовать, он поместится в куб со стороной всего около полутора километров. Для отдельного мегаполиса это настоящая катастрофа, но в масштабах земной суши горы отходов остаются незаметными точками.

Во-вторых, масса мусора постоянно меняет свое состояние:

органика испаряется в виде метана, углекислого газа и водяного пара;

растворимые химические вещества вымываются фильтратом и уходят глубоко в грунт;

сжигание на заводах переводит углерод в дым, оставляя лишь компактную токсичную золу;

пластиковые изделия трескаются под солнцем и распадаются на микропластик.

Мы не утонули в мусоре физически, потому что он буквально растворился вокруг нас, в воде, которую пьют животные, и в воздухе, которым мы дышим.

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Как справиться с мусором на Земле

Одного только строительства мусоросортировочных комплексов недостаточно. Даже самое технологичное предприятие не справится с бесконечным потоком дешевых одноразовых пакетов, смешанных с остатками вчерашнего ужина. Но ожидается, что к 2030 году сортировку будет проходить весь объем отходов, а на захоронение должно уходить не более половины.

Чтобы достичь таких результатов, подход к мусору должен работать по строгой иерархии:

отказ от производства лишней упаковки на уровне заводов и супермаркетов; максимально долгое использование и ремонт уже созданных вещей; переработка того сырья, которое удалось собрать в чистом виде; компостирование пищевых остатков для получения сельскохозяйственного грунта или биогаза; сжигание неперерабатываемых хвостов ради получения тепловой энергии.

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В итоге получается, что горы ежедневного мусора никуда не исчезают, мы просто сжимаем их, разбираем на микрочастицы и прячем подальше от своих дворов. И до тех пор, пока мы надеемся только на переработку, не сокращая объемы производства одноразовых вещей, эта скрытая гора будет продолжать незаметно отравлять планету.