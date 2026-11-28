2026 год оказался щедрым на кинопремьеры, и о многих из них мы рассказывали в уже устаревшей подборке. Но следующий год может удивить ещё сильнее. В 2027-м на экраны возвращаются герои, на которых выросло целое поколение: Шрек, мамонт Мэнни, Рик и Эвелин О’Коннелл из «Мумии», Голлум и Гэндальф. А ещё выходят большие новые проекты: первая игровая экранизация «Легенды о Зельде» и «Звёздные войны» с Райаном Гослингом. Мы выбрали десять самых громких премьер и расставили их в порядке выхода, а не по популярности.

«Ледниковый период: Точка кипения»

Мультфильм выйдет 5 февраля, режиссёр — Джон К. Донкин. Через 11 лет после пятой части на экраны возвращаются мамонт Мэнни, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего и белка Скрат. Сюжет пока держат в секрете, но известно, что в мультфильме будет извергающийся вулкан. Судя по названию, героям придётся столкнуться с природными явлениями, совсем не типичными для ледникового периода.

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Есть важная деталь: новую часть делают без студии Blue Sky, которая создала оригинальный «Ледниковый период». Студия закрылась в 2021 году. Поэтому главный вопрос в том, получится ли у новой команды сохранить юмор и атмосферу первых частей.

«Нарния: Племянник чародея»

Премьера назначена на 12 февраля, снимает Грета Гервиг. Это совершенно новая экранизация «Хроник Нарнии», и на этот раз речь пойдёт не о детях, нашедших волшебный шкаф, а о том, как появилась сама Нарния. В основе книга Клайва Льюиса о мальчике Дигори и девочке Полли: волшебные кольца позволяют им путешествовать между мирами, узнать, откуда взялась Белая колдунья, и увидеть рождение волшебной страны.

В актёрском составе заявлены Дэниел Крэйг, Эмма Маки и Мэрил Стрип. Фильм делают для Netflix: на стриминге он должен появиться 2 апреля 2027 года.

«Легенда о Зельде»

Одна из самых знаменитых игровых серий Nintendo наконец получит полноценную экранизацию с живыми актёрами. Главный герой — Линк, молодой воин, которому в играх раз за разом приходится спасать королевство Хайрул. Принцессу Зельду сыграет Бо Брагасон, Линка — Бенджамин Эван Эйнсуорт.

Дата премьеры уже несколько раз менялась: сначала фильм ставили на март 2027 года, потом на 7 мая, а затем Сигэру Миямото, создатель серии, объявил, что релиз переносят чуть раньше, на 30 апреля. Подробности сюжета пока неизвестны. Режиссёр — Уэс Болл, который снял «Бегущего в лабиринте» и «Планету обезьян: Новое царство». Ему предстоит перенести в кино огромный сказочный мир, знакомый миллионам игроков.

«Звёздные войны: Звёздный истребитель»

Фильм выйдет 28 мая. Действие развернётся через пять лет после событий «Скайуокер. Восход», но это самостоятельная история с новыми персонажами, а не очередная глава о семье Скайуокеров. Райан Гослинг сыграет пилота, также в составе Мэтт Смит, Миа Гот и Эми Адамс.

Режиссёр — Шон Леви, известный по фильмам «Главный герой», «Ночь в музее» и «Дэдпул и Росомаха». Возможно, отдельный сюжет поможет франшизе отойти от привычки бесконечно возвращаться к одним и тем же героям.

«Человек-паук: За пределами вселенной»

Премьера 18 июня, режиссёры — Боб Персичетти и Джастин Томпсон. Это заключительная часть истории о Майлзе Моралесе. Предыдущий мультфильм оборвался на самом интересном месте, и зрители несколько лет ждут развязки: Майлзу нужно выбраться из чужой реальности, вернуться домой и спасти семью, попутно разбираясь с другими версиями Человека-паука.

Первые две части запомнились необычной анимацией, похожей на оживший комикс. Третья должна поставить точку в истории, которая началась ещё в 2018 году.

«Шрек 5»

Мультфильм выйдет 30 июня, через 17 лет после четвёртой части. Шрек и Фиона теперь растят повзрослевших детей, а одной из главных новых героинь станет их дочь Фелиция, которую озвучивает Зендея.

К своим ролям возвращаются Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз, сюжет пока не раскрывают. Интереснее всего, каким будет юмор: многие, кто смотрел первые части в детстве, сегодня сами ведут на мультфильмы своих детей.

«Тихое место 3»

Фильм выходит 30 июля, снимает снова Джон Красински. Это продолжение истории семьи Эбботт, которая пытается выжить в мире, захваченном чудовищами с невероятно острым слухом. Здесь даже упавший предмет или громкий разговор может стоить жизни, поэтому напряжение держится почти без музыки и диалогов.

Возвращаются Эмили Блант и Киллиан Мерфи, а также Милисент Симмондс и Ноа Джуп. К ним присоединились Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан. Подробности истории пока неизвестны, но есть надежда, что третья часть ответит на оставшиеся вопросы об этом мире.

«Мумия: Книга мёртвых»

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова сыграют Рика и Эвелин О’Коннелл. Последний раз они появлялись вместе в этих ролях в «Мумии возвращается» 2001 года. Возвращаются и другие актёры оригинальной серии, среди них Джон Ханна, Одед Фер и Кевин Дж. О’Коннор. Режиссёры — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Сначала студия Universal назначила премьеру на май 2028 года, но потом сдвинула её раньше, на 15 октября 2027. Первые две «Мумии» стали культовыми благодаря смеси приключений, древнеегипетских загадок, юмора, романтики и ужасов. Для многих зрителей возвращение тех же актёров весомее любых современных спецэффектов.

«Властелин колец: Охота на Голлума»

Премьера 17 декабря. Зрители снова отправятся в Средиземье: по поручению Гэндальфа Арагорн разыскивает Голлума. События относятся к периоду, когда начинается история «Братства кольца», и фильм покажет то, что осталось за кадром оригинальной трилогии.

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Энди Серкис не только снимает фильм, но и снова играет Голлума. Иэн Маккеллен возвращается в роли Гэндальфа, Элайджа Вуд в роли Фродо, а Арагорна на этот раз сыграет Джейми Дорнан.

«Мстители: Секретные войны»

Фильм выходит в тот же день, что и «Охота на Голлума», 17 декабря. Снимают братья Руссо, авторы «Войны бесконечности» и «Финала». Картина должна завершить большую историю о множестве параллельных вселенных, а Роберт Дауни-младший появится уже не как Железный человек, а в роли злодея Доктора Дума.

Комиксы «Секретные войны» известны тем, что сталкивают героев из разных миров, так что знакомых лиц может быть очень много. Окончательный сюжет пока не раскрыт. Перенос премьеры не исключают, но на ноябрь 2026 года официальная дата остаётся прежней.

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Календарь премьер 2027 года и ставка на ностальгию

Фильм Дата выхода в США Ледниковый период: Точка кипения 5 февраля Нарния: Племянник чародея 12 февраля Легенда о Зельде 30 апреля Звёздные войны: Звёздный истребитель 28 мая Человек-паук: За пределами вселенной 18 июня Шрек 5 30 июня Тихое место 3 30 июля Мумия: Книга мёртвых 15 октября Властелин колец: Охота на Голлума 17 декабря Мстители: Секретные войны 17 декабря

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Главная черта кино 2027 года — ставка на ностальгию, и больше всего повезло тем, чьё детство пришлось на 2000-е: за один год возвращаются «Шрек», «Мумия», «Ледниковый период», «Властелин колец» и «Нарния». В подборку не попали «Бэтмен 2», новый «Форсаж» и четвёртый «Аватар»: их премьеры перенесли на 2028 год или позже. Как показали «Зельда» и «Мумия», даты в календаре ещё могут поменяться, так что расписание стоит перепроверять ближе к выходу.