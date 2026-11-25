Покупка хорошей беспроводной колонки уже давно не требует каких-то серьезных затрат. Вот только определиться с конкретной моделью бывает непросто. Одни настолько компактные, что их можно постоянно носить с собой в рюкзаке, другие способны заменить домашнюю акустику, а третьи позволяют даже устроить караоке-вечеринку. Если вы давно присматривались к подобному устройству, то сейчас самое время его купить. С 25 ноября по 12 декабря 2026 года в рамках Черной пятницы компания Tronsmart предлагает пять своих Bluetooth-колонок со скидкой 20%.

Trip 2 почти не занимает места в рюкзаке

Далеко не всегда от беспроводной колонки требуется огромная мощность. Иногда хочется просто взять ее с собой на прогулку, положить в рюкзак перед путешествием или включить музыку во время отдыха на природе. Для таких ситуаций отлично подойдет Tronsmart Trip 2. Весит она всего 341 грамм, а ее мощности в 10 Вт вполне достаточно для прослушивания музыки в небольшой компании. Есть даже защита от воды IPX7, поэтому внезапно начавшийся дождь не должен стать проблемой.

Что особенно приятно, для использования Tronsmart Trip 2 не обязательно постоянно держать под рукой смартфон. В колонке предусмотрен слот для карты памяти, на которую можно заранее записать любимые песни. Очень удобная штука для поездок туда, где мобильный интернет работает с перебоями. Если же подключить колонку к телефону по Bluetooth 5.3, то благодаря встроенному микрофону через нее можно будет даже отвечать на звонки. А при наличии двух таких устройств их получится объединить в стереопару.

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Отдельно стоит отметить автономность. По заявлению производителя, при громкости 50% колонка способна проработать до 20 часов. Это лучший заявленный результат среди всех моделей в нашей подборке. При этом на распродаже Tronsmart Trip 2 стоит всего 1 599 рублей вместо 1 999. Доступна она в четырех цветах: черном, сером, синем и красном. За такие деньги это еще и отличный вариант недорогого подарка к Новому году.

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Mirtune C3 пригодится и у компьютера, и в дороге

Если вы большую часть дня проводите за компьютером или ноутбуком, то совершенно не обязательно покупать отдельную акустическую систему и портативную колонку. С обеими задачами может справиться Tronsmart Mirtune C3. Ее главная особенность заключается в том, что разъем USB-C здесь используется не только для зарядки, но и для передачи звука. Днем можно подключить колонку кабелем к компьютеру, а вечером просто забрать ее с собой и слушать музыку со смартфона.

При мощности в 30 Вт весит Tronsmart Mirtune C3 всего 530 граммов. Поддерживает она и одновременное подключение к двум устройствам по Bluetooth 6.0. Вот еще несколько интересных особенностей этой модели:

защита от воды по стандарту IPX7;

встроенный микрофон для телефонных звонков;

возможность объединения двух колонок в стереопару;

поддержка технологии Auracast;

до 12 часов работы при громкости 50%.

Особенно интересна здесь поддержка Auracast. Благодаря этой технологии можно транслировать одну и ту же музыку сразу на несколько совместимых колонок. Например, расставить их по разным комнатам квартиры и не выкручивать громкость одной колонки на максимум, чтобы услышать любимую песню на кухне. В рамках распродажи стоимость Tronsmart Mirtune C3 снизилась с 3 700 до 2 960 рублей. Весьма неплохое предложение для тех, кто ищет универсальную акустику на каждый день.

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T7 слышно со всех сторон

У большинства компактных беспроводных колонок есть одна особенность: лучше всего музыку слышно, когда находишься непосредственно перед динамиками. Для прослушивания в одиночку это не проблема, а вот в большой компании такое расположение акустики не всегда удобно. В Tronsmart T7 этот вопрос решили с помощью трех динамиков, которые обеспечивают звук на 360 градусов. Достаточно поставить колонку в центре стола, чтобы все собравшиеся могли комфортно слушать музыку.

Мощность Tronsmart T7 составляет 30 Вт, как и у предыдущей модели. Вот только здесь еще есть светодиодное кольцо в верхней части корпуса, которое меняет цвета в такт музыке. А если вас не устраивает стандартное звучание колонки, то через фирменное приложение Tronsmart можно выбрать один из шести готовых вариантов настройки эквалайзера. При желании две T7 объединяются в стереопару, и тогда в вашем распоряжении окажется акустика общей мощностью 60 Вт.

На одном заряде Tronsmart T7 способна проработать до 12 часов, хотя многое будет зависеть от использования подсветки. Есть и защита от воды по стандарту IPX7. Самое интересное, что в период распродажи за эту колонку просят 3 199 рублей вместо 3 999. Разница с Mirtune C3 составляет всего 239 рублей. Если планируете чаще слушать музыку на даче или во время встреч с друзьями, то я бы присмотрелся именно к T7.

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В T8 за бас отвечает отдельный сабвуфер

А вот тем, кто любит музыку с выраженными низкими частотами, есть смысл немного доплатить и приобрести Tronsmart T8. Несмотря на внешнее сходство с T7, внутри этих колонок есть существенные отличия. В частности, в старшей модели используется акустическая система 2.1 с отдельным сабвуфером, а общая мощность составляет уже 40 Вт. Причем производитель сохранил и круговое распространение звука, и защиту от воды по стандарту IPX7.

Еще один аргумент в пользу покупки этой модели — возможность более гибкой настройки звука. В фирменном приложении предусмотрено пять готовых пресетов эквалайзера, но никто не мешает самостоятельно отрегулировать низкие, средние и высокие частоты под свои предпочтения. А для изменения громкости не придется каждый раз доставать смартфон. На корпусе колонки предусмотрено удобное колесико, которое достаточно просто повернуть.

Внутри Tronsmart T8 установлен аккумулятор на 9 000 мАч. При выключенной подсветке и громкости 50% его, по данным производителя, хватает на 18 часов непрерывного воспроизведения музыки. На мой взгляд, именно T8 выглядит одной из самых интересных моделей в этой подборке. За 3 999 рублей вместо привычных 4 999 вы получите и приличную мощность, и отдельный сабвуфер, и хорошую автономность. При этом колонка остается портативной, и ее без особых проблем можно взять с собой на природу.

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С Halo 200 можно петь и играть на гитаре

В преддверии новогодних праздников многие наверняка задумываются о покупке хорошей акустики для домашних вечеринок. И если небольшая портативная колонка для таких целей кажется вам недостаточно мощной, то обратите внимание на Tronsmart Halo 200. Это уже полноценная трехполосная акустическая система с отдельными динамиками для низких, средних и высоких частот. Ее мощность составляет 120 Вт, а на передней панели расположены светодиодные кольца, которые пульсируют в такт музыке.

Вот только обычным прослушиванием музыки возможности Tronsmart Halo 200 не ограничиваются. К колонке можно подключить микрофон и даже гитару. Причем регулятор эха расположен прямо на верхней панели устройства, так что менять этот эффект получится непосредственно во время исполнения песни. Несмотря на внушительную мощность и вес около шести килограммов, колонка умеет работать от встроенного аккумулятора:

до 18 часов при прослушивании музыки на громкости 50%;

до 10 часов в режиме караоке на громкости 60%.

Защита от воды здесь соответствует стандарту IPX4, поэтому случайные брызги колонке не страшны, а вот оставлять ее под сильным дождем точно не стоит. Обратите внимание, что участвующая в распродаже версия не комплектуется микрофонами, и при необходимости их придется приобрести отдельно.

В рамках Черной пятницы Tronsmart Halo 200 стоит 13 599 рублей вместо 16 999. Экономия составляет 3 400 рублей. Если планируете собирать дома большие компании, устраивать вечеринки на даче или просто хотите петь любимые песни в караоке, не выходя из квартиры, то сейчас есть отличная возможность обзавестись подходящей для этого акустикой и не переплачивать.

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