Три колонки Tronsmart для вечеринок: одна сама делает караоке из любой песни

Попробуйте спеть на даче песню, которой нет в караоке-каталоге. Минусовку придется искать по сайтам, а найденная обычно звучит хуже оригинала, и к середине вечера желающих взять микрофон становится меньше, чем треков в очереди. Tronsmart решила подойти к этой проблеме с другой стороны и привезла в Россию сразу три колонки для вечеринок. Одна из них умеет то, чего скорее ждешь от студийной программы, чем от колонки с подсветкой, а две другие закрывают совсем другие сценарии. Ниже разберем, чем модели отличаются на деле и какую брать под свою компанию.

Halo 210 сама делает минусовку из любой песни

Halo 210 самая свежая модель в этой тройке, и вся ее идея держится на одной функции. Колонка анализирует звук прямо во время воспроизведения и отделяет голос исполнителя от музыки. Проще говоря, из обычного трека в вашем плейлисте на лету получается минусовка, и заранее ничего готовить не нужно. Мощность, подсветка и автономность здесь скорее обязательная программа.

Удаление вокала работает на трех уровнях:

25% — голос слегка приглушен и остается подсказкой, если песню вы знаете не наизусть;

50% — исполнитель уходит на задний план, а партию ведете вы;

100% — вокал убран полностью, остается только музыка.

В жизни это выглядит так. Кто-то вспоминает песню, которую давно хотел спеть, вы включаете оригинал с телефона, ставите удаление на 100% и отдаете микрофон. Забыли слова во втором куплете? Для этого в приложении Tronsmart есть Smart Lead Vocal: оно подсказывает текст. Эхо и реверберацию для микрофона можно подкрутить кнопками на корпусе или там же в приложении.

Акустика собрана по схеме 2.1: два СЧ/ВЧ-динамика по 2,25 дюйма и 6,5-дюймовый вуфер. Суммарно 140 Вт и диапазон от 40 Гц до 20 кГц. Для квартиры, веранды или компании человек на десять этого хватает с запасом. Аккумулятор на 4500 мА·ч держит до 18 часов на половине громкости с выключенной подсветкой, режим энергосбережения PowerXtend добавляет еще около трех. Полная зарядка занимает 3,5 часа.

Слабое место одно — защита IPX4. Она рассчитана только на брызги: опрокинутый рядом стакан лимонада колонка переживет, а вот дождь у бассейна лучше не проверять. Весит Halo 210 6,54 кг, размеры 268,8 × 279,6 × 389 мм, так что из комнаты на веранду ее перенесет кто угодно.

В России колонка продается в двух вариантах: без микрофонов и с двумя беспроводными микрофонами. Для дуэтов второй удобнее, ничего не придется докупать отдельно. На корпусе есть входы для проводного микрофона и гитары, так что гитаристу в компании тоже найдется дело. Обе версии Halo 210 можно купить на сайте Tronsmart.

Купить Tronsmart Halo 210

Bang 2 Ultra рассчитана на шумный день рождения, а не на кухню

Bang 2 Ultra самая громкая и самая крупная из трех. Пиковая мощность доходит до 500 Вт, номинальная, по данным производителя, 320 Вт RMS. Внутри пять динамиков: два 1,25-дюймовых твитера, два 4-дюймовых среднечастотника и овальный вуфер 6×9 дюймов. Это колонка для праздника на двадцать гостей или вечеринки на участке. Для фоновой музыки за ужином она просто избыточна.

Петь под нее тоже можно: проводной микрофон и гитара подключаются напрямую, беспроводные микрофоны работают через отдельный приемник. Только удаления вокала нет, и минусовки придется искать по старинке. Зато есть AUX, слот для TF-карты, USB-A и USB-C. Через USB-C колонка заряжает телефон, так что айфон, севший к середине вечера, можно воткнуть прямо в нее.

Батареи на 9000 мА·ч хватает до 24 часов на половине громкости без подсветки. PowerXtend добавляет в среднем еще 4 часа, точная прибавка зависит от режима, а полная зарядка занимает около 4 часов. Защита IPX6 выдерживает сильные струи воды: если на открытой площадке внезапно пошел дождь, колонку не нужно срочно тащить в дом.

Тащить ее, кстати, отдельное удовольствие. Размеры 595 × 248 × 313 мм и вес 10,56 кг: такую колонку не берут на прогулку, ее привозят на машине. И еще одна деталь для владельцев iPhone. По Bluetooth 6.0 колонка работает только с кодеком SBC, без AAC. На уличной вечеринке разницу никто не услышит, но если вы рассчитывали слушать на ней музыку дома вдумчиво, имейте это в виду. Подсветка с пятью режимами и эквалайзер настраиваются в приложении. Если такой запас громкости вам действительно нужен, заказать Bang 2 Ultra можно здесь.

Купить Tronsmart Bang 2 Ultra

Bang 2 Max не боится реки и выходных без розетки

Bang 2 Max стоит между двумя другими моделями. Она легче Ultra, но дольше всех работает без зарядки и лучше всех защищена от воды. Мощность 200 Вт, трехполосная схема 2.2.2 и тот же диапазон от 40 Гц до 20 кГц. Для выездов у нее два серьезных козыря.

Первый — защита IPX7. По стандарту это кратковременное погружение на глубину до 1 метра и до 30 минут. Пляж, берег реки, борт лодки: там, где другую колонку было бы жалко, эта чувствует себя спокойно. Второй — автономность. До 26 часов на половине громкости без подсветки и до 34 часов с PowerXtend. Это выходные с ночевкой, и розетку искать не придется. Полная зарядка занимает 3 часа, а батарея, по данным Tronsmart, съемная.

Через USB-A колонка подзарядит телефон или планшет, а музыку можно включать по Bluetooth, через AUX, с TF-карты или флешки. Подсветка работает в четырех режимах. Вес 7,55 кг при размерах 528,8 × 218 × 279 мм: в багажник ложится без проблем, а вот далеко от машины ее на руках не унесешь. Длинный кабель USB-C или чехол для такой поездки поищите в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС: такие мелочи там появляются почти каждую неделю.

Одна оговорка. Микрофонного входа в характеристиках Bang 2 Max нет, и производитель о нем ничего не говорит. Если в планах караоке у костра, смотрите на Halo 210 или Bang 2 Ultra. Если же нужна просто громкая и живучая колонка на природу, Bang 2 Max продается на сайте Tronsmart.

Купить Tronsmart Bang 2 Max

Выбираем колонку для себя

Цены у Tronsmart заметно гуляют от акции к акции: например, на распродаже 8.28 от Tronsmart бренд снижал цены и на наушники, и на колонки для вечеринок. Так что перед покупкой стоит проверить, не идет ли сейчас очередная скидка. А общее у всех трех моделей есть: Bluetooth 6.0 и поддержка Auracast.

Две одинаковые колонки собираются в стереопару, а по Auracast их можно связать с другими колонками Tronsmart, где есть эта технология. Для Halo 210 производитель говорит о связке из более чем 100 устройств. Например, Halo 210 в гостиной и Bang 2 Max на веранде будут играть одну и ту же музыку. Автономность у всех трех указана для 50% громкости с выключенной подсветкой, так что на полной громкости и с огнями на длинные выезды закладывайте запас. Дальше все решает ваш сценарий: