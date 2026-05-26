Как не стареть даже после 70 лет: один спорт вас не спасет

Крупное австралийское исследование с участием более 12 000 человек старше 70 лет показало, что чтобы стареть медленнее, одного спорта и правильного питания недостаточно. Существует еще несколько активностей, которые помогают прожить долго и счастливо. И они не такие уж и сложные, как можно подумать.

Как меняется человек в старости

Когда мы думаем о старении, первыми в голову приходят седина, морщины и боль в коленях. Но врачей куда больше беспокоит слабость в пожилом возрасте. Когда мы стареем, наш организм теряет способность восстанавливаться после болезней и травм. Человек становится слабым, медленнее ходит, быстрее устает, чаще падает и попадает в больницу.

Это явление повышает риск сердечных болезней, деменции, депрессии и даже преждевременной смерти. При этом старение у всех протекает по-разному, ведь кто-то в 80 лет бодро гуляет по парку, а кто-то в 65 уже с трудом поднимается по лестнице. Ученые давно искали факторы, которые объясняют эту разницу.

Именно на этот вопрос попытались ответить исследователи из Университета Монаша в Австралии. Они решили выяснить, могут ли социальные и интеллектуальные занятия, а не только физические упражнения, замедлить наступление старческой слабости.

Влияние образа жизни на старение

Ученые набрали 12 862 австралийца в возрасте от 70 лет и старше. Все участники на момент старта были относительно здоровы, без серьезных заболеваний вроде деменции или сердечной недостаточности.

На протяжении 11 лет исследователи ежегодно собирали данные о состоянии здоровья участников. Они измеряли:

скорость ходьбы и силу хвата рук;

когнитивные функции — например, способность запомнить список слов;

способность выполнять повседневные дела;

объем абдоминального жира и другие показатели здоровья.

Параллельно ученые фиксировали, чем занимаются участники в свободное время. Всего рассматривались 19 типов активностей, от прослушивания музыки до посещения образовательных курсов. Физические упражнения и диету намеренно исключили из анализа, потому что их польза уже хорошо доказана в других работах.

Для оценки степени старения использовались два научных инструмента. Первый — индекс накопления дефицитов, который оценивает состояние организма в целом. Второй — шкала FRAIL, определяющая степень физической хрупкости.

Что делать, чтобы замедлить старение

Результаты оказались последовательными и довольно убедительными. Участники, которые состояли в каком-либо клубе или местной организации, были в среднем на 3% менее склонны к развитию старческой слабости за семилетний период наблюдения.

Те, кто регулярно занимался интеллектуальными задачами, играл в шахматы, разгадывал кроссворды, собирал паззлы, играл в карты, показали снижение риска примерно на 4%. А участники, которые писали письма, пользовались компьютером или посещали образовательные занятия, были на 2% менее подвержены хрупкости по сравнению со сверстниками.

Отдельно исследователи отметили роль социальных связей. Люди, у которых было минимум четыре близких человека для регулярного общения, тоже старели медленнее.

Цифры в 2–4% могут показаться скромными. Но ученые подчеркивают, что эффект был устойчивым на протяжении многих лет и проявлялся независимо от других факторов. Это не разовый всплеск, а стабильная тенденция.

Как общение может улучшать мышцы и тело

Но какое отношение шахматы или книжный клуб имеют к физической крепости? Но если задуматься, логика становится понятной.

Когда человек состоит в клубе, регулярно встречается с друзьями или ходит на курсы, он вынужден выходить из дома, двигаться, следить за собой. Мозг получает нагрузку, а активный мозг лучше управляет телом — координацией, балансом, мотивацией.

Есть и обратная сторона: одиночество и отсутствие умственной нагрузки ускоряют угасание. Когда человек замыкается в себе, перестает общаться и не нагружает мозг, организм словно получает сигнал, что ресурсы можно не тратить на поддержание формы. одиночество давно связывают с повышенным риском воспалений, сердечно-сосудистых болезней и когнитивного спада.

Почему спорт важен, но один он не справляется

Важно сразу оговориться: результаты этого исследования не означают, что физические упражнения можно заменить шахматами. Регулярная физическая активность это по-прежнему один из самых мощных инструментов против преждевременного старения, и это подтверждено десятками крупных исследований.

Но данные из Австралии показывают, что здоровое старение — это не одна привычка, а набор. Спорт тренирует мышцы и сердце. Интеллектуальные занятия поддерживают мозг. Социальные связи дают мотивацию, эмоциональную опору и повод выйти из дома. Если убрать любой из этих элементов, и система работает хуже.

Какие привычки помогают оставаться активным

Опираясь на результаты исследования, авторы предлагают несколько практических шагов для сохранения молодости и они не требуют ни абонемента в зал, ни особых усилий:

Поддерживайте регулярный контакт с близкими , поставьте напоминание позвонить или написать хотя бы раз в неделю;

, поставьте напоминание позвонить или написать хотя бы раз в неделю; Нагружайте мозг каждый день : читайте, разгадывайте кроссворды, играйте в шахматы или настольные игры;

: читайте, разгадывайте кроссворды, играйте в шахматы или настольные игры; Вступите в клуб или кружок по интересам — книжный, кулинарный, танцевальный, любой;

— книжный, кулинарный, танцевальный, любой; Просто выходите из дома: библиотека, музей, кафе с другом, прогулка по новому маршруту.

Авторы также подчеркивают, что городская инфраструктура играет роль: доступные библиотеки, общественные центры, пандусы и поручни — все это помогает пожилым людям оставаться вовлеченными в жизнь.

Исследование охватывало австралийцев, но выводы вполне применимы к российской реальности. Дома культуры, библиотеки, кружки при поликлиниках, даже шахматные столы во дворах — все это не просто досуг для пенсионеров, а потенциально значимый фактор здоровья. И начинать выстраивать эти привычки стоит не в 70, а гораздо раньше, пока социальные связи и интеллектуальное любопытство еще легко поддерживать.