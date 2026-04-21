Врач разгадал тайну речи, вскрыв мозг немого пациента

18 апреля 1861 года французский хирург Поль Брока вскрыл мозг пациента, который больше двадцати лет не мог говорить — и обнаружил повреждение в конкретном участке лобной доли. Это стало одним из первых убедительных доказательств того, что за разные функции отвечают разные области мозга. До этого момента учёные всерьёз спорили, работает ли мозг человека как единое целое или состоит из «отделов» с разными задачами. История открытия, да и самого пациента, довольно любопытна.

Пациент Тан: кто это и почему он не мог говорить

Настоящее имя пациента — Луи Виктор Леборн. Он родился здоровым, но в детстве начал страдать эпилептическими припадками. В 30 лет он полностью потерял способность говорить. Какое-то время Леборн обходился без помощи врачей, но в итоге оказался в парижской больнице Бисетр.

Врачи быстро заметили любопытную вещь: Леборн прекрасно понимал обращённую к нему речь и общался жестами. Он мог точно показать время на часах, без ошибок ответить на вопросы с помощью пальцев, знал, сколько лет провёл в больнице. Единственное, что он мог произнести, — слог «тан» (отсюда и прозвище). Изредка с его губ срывалось ругательство — и всё.

Спустя десять лет пребывания в больнице у Леборна начала развиваться правосторонняя парализация. Она прогрессировала, к ней добавились когнитивные трудности. Последние семь лет жизни он провёл прикованным к кровати.

Поль Брока и открытие центра речи в мозге

Поль Брока был хирургом и анатомом. Он наблюдал Леборна в последние годы его жизни и детально зафиксировал состояние пациента: тот не утратил способность понимать язык и мыслить, но не мог произнести почти ни слова.

18 апреля 1861 года, после смерти Леборна, Брока провёл вскрытие его мозга. Он обнаружил обширное размягчение тканей — и самые старые и глубокие повреждения располагались в средней части лобной доли левого полушария. Именно этот участок, по мнению Брока, был первоначальным очагом болезни.

На заседании Парижского антропологического общества Брока представил свои выводы: повреждение лобной доли стало причиной потери речи. Звучит просто, но для XIX века это было радикальное заявление.

Почему открытие Брока сначала не приняли учёные

Удивительно, но на том самом заседании доклад Брока не произвёл фурора. Большую часть собрания заняла дискуссия о краниометрии — псевдонаучной практике, которая пыталась связать размеры черепа с интеллектом и расовыми различиями. Сегодня эти идеи полностью дискредитированы, но в 1861 году они привлекали куда больше внимания, чем строгая нейроанатомия.

Однако Брока не остановился на одном случае. К августу того же года он изучил мозг нескольких пациентов с аналогичными нарушениями речи — состоянием, которое позже назовут афазией (потеря способности говорить, писать или использовать жестовый язык при сохранённом понимании). Каждый случай подтверждал: речь локализована в лобной доле, причём именно в левом полушарии.

Что такое зона Брока и за что она отвечает

Со временем область, которую Брока связал с производством речи, была уточнена и получила его имя — зона Брока. Она расположена в задненижней части левой лобной доли. Повреждение этой зоны вызывает так называемую афазию Брока: человек понимает обращённую к нему речь, но с огромным трудом формулирует ответ — устный, письменный или жестовый.

Уже в 1874 году немецкий врач Карл Вернике обнаружил ещё одну речевую зону — в височной доле. Её повреждение приводит к противоположной картине: пациент говорит бегло и длинными предложениями, но его речь теряет смысл, а понимание чужих слов нарушается.

Сегодня нейробиологи знают, что речь — это не работа одного участка, а результат взаимодействия целых сетей в мозге. Зона Брока остаётся важнейшим элементом этой системы, но далеко не единственным. Более того, речь у человека тесно связана даже с моторикой рук. Вот что известно на сегодняшний день:

Зона Брока отвечает прежде всего за планирование и производство речи

Зона Вернике связана с пониманием речи

Между ними проходит дугообразный пучок нервных волокон, обеспечивающий связь

Многие другие области мозга — моторная кора, базальные ганглии, мозжечок — тоже участвуют в речевых процессах

Как открытие Брока изменило лечение после инсульта

Открытие Брока важно не только как исторический факт. Оно заложило фундамент для целого направления — нейропсихологии, науки о связи между структурами мозга и психическими функциями. Без понимания того, что мозг состоит из специализированных зон, не было бы ни современной нейрохирургии, ни целенаправленной реабилитации после инсультов.

Интересно, что Брока ещё при жизни отмечал: речевая терапия иногда помогает пациентам частично восстановить способность говорить. Это наблюдение XIX века перекликается с тем, что мы сейчас знаем о нейропластичности — способности мозга перестраивать свои связи после повреждений.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Мозг Леборна, кстати, сохранился до наших дней. Брока не стал разрезать его на срезы, а законсервировал целиком. Долгое время экспонат можно было увидеть в парижском музее Дюпюитрена, посвящённом медицинским патологиям. Музей закрылся для публики в 2016 году, но мозг «Тана» остаётся одним из самых знаменитых анатомических образцов в истории медицины.

История Леборна и Брока напоминает о том, как много можно узнать из одного тщательного наблюдения. Один пациент, один внимательный врач и один повреждённый участок мозга — и мы впервые получили доказательство того, что способность говорить привязана к конкретному месту в голове. Это знание продолжает работать: каждый раз, когда логопед помогает человеку после инсульта заново учиться говорить, он опирается на принципы, заложенные более 160 лет назад. А современные технологии уже позволяют вернуть голос после инсульта.