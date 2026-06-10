В Антарктиде нашли пирамиду? Почему ученые не верят в древнюю цивилизацию

В глубине Антарктиды, среди снега и льда, стоит гора с идеально ровными горами. На спутниковых снимках она кажется рукотворной, поэтому сторонники теорий заговора считают, что это след очень развитой цивилизации древнего мира. Также хотят разговоры о том, что эту пирамиду построили инопланетяне. Однако, у геологов есть гораздо скучное, но при этом более интересное объяснение. Что же из себя представляет пирамида в Антарктиде?

Гора в форме треугольника обрела популярность в интернете в 2016 году, когда ее форму связали с разговорами о пришельцах, тайных постройках подо льдом и потерянных цивилизациях. Сходство с пирамидой действительно настолько сильное, что заставляет остановиться, листая ленту. Подробностями об этом геологическом чуде поделились авторы сайта Live Science.

Где находится пирамида в Антарктиде

Загадочная гора расположена не в каком-то неизведанном уголке планеты, а внутри хорошо известного хребта. Она входит в состав гор Элсуорт, задокументированной горной системы во внутренней части Западной Антарктиды. Координаты пирамиды в Антарктиде это примерно −79,98 широты и −81,96 долготы, глубоко в материковой части континента.

Хребет получил имя в честь американского полярного исследователя Линкольна Элсуорта, а сами горы Элсуорт являются одними из самых высоких в Антарктиде. Так что речь идет не о белом пятне на карте, а о месте, которое десятилетиями фотографировали и изучали. Кстати, в Антарктиде до сих пор делают и более неожиданные находки — например, недавно ученые нашли остров в Антарктиде, которого раньше не было на картах.

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Почему гора в Антарктиде похожа на египетскую пирамиду

Главная причина славы этого пика в том, что его необычную форму очень легко увидеть сверху. Многие горы на спутниковых снимках выглядят рваными и расползающимися во все стороны. А эта смотрится компактной, с резкими гранями и симметричностью, чтобы напоминать покрытую снегом египетскую пирамиду.

Ученые говорят, что форма горы, скорее всего, появилась благодаря морозному выветриванию за сотни миллионов лет. Три стороны этого пика, судя по всему, разрушались примерно с одинаковой скоростью. Четвертая, восточная грань, формировалась отдельно, и именно это помогает понять, почему гора выглядит симметричной без всяких строителей.

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Что такое морозное выветривание простыми словами

Звучит как сложный термин, но механизм до обидного прост, и каждый видел его последствия. Морозное выветривание начинается, когда вода попадает в трещины в скале. Когда она замерзает, то расширяется, давит на стенки трещины и постепенно разрывает камень изнутри. Похожим образом зимой трескается асфальт на дорогах или лопаются забытые на морозе бутылки с водой. В Антарктиде этот цикл повторяется снова и снова на протяжении немыслимо долгого времени.

Результат накапливается шаг за шагом:

вода затекает в трещины и замерзает, расширяясь;

лед давит на стенки и расширяет разломы;

куски скалы откалываются и осыпаются вниз;

склоны становятся все более крутыми и ровными.

Если несколько граней горы разрушаются примерно одинаково, в итоге она может приобрести почти геометрически правильный вид. Никакого замысла за этим нет, только лед, вода и время.

Почему ученые не считают антарктическую пирамиду искусственной

Ученые уверены, что на спутниковых снимках мы видим просто гору, похожую на пирамиду. Горы пирамидальной формы довольно часто встречаются в природе, хотя пики сразу с четырьмя такими гранями действительно редки. Но это не значит, что пирамиду в Антарктиде построила древняя цивилизация или инопланетяне.

Исследователи не отрицают, что пик выглядит странно. Но у этой формы есть понятное физическое объяснение, о котором я уже написал выше. Камень раскалывается по слабым местам, лед уносит обломки, и склоны становятся круче по мере того, как разрушенная порода осыпается.

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Что скрывается под Антарктидой на самом деле

Если у этого региона и есть скрытая древняя история, то записана она в слоях горных пород и окаменелостях, а не в архитектуре. Окрестности известны окаменелостями возрастом около 500 миллионов лет, включая трилобитов и другую жизнь кембрийского периода.

Отдельная научная работа Геологической службы США описывает находки трилобитов в нескольких районах Антарктиды. Согласно ей, слои с трилобитами впервые обнаружили в хребте Херитидж в полевой сезон 1963–1964 годов. Это и есть настоящее сокровище места. Там есть свидетельства древней морской жизни и геологическая летопись, которая старше любой человеческой цивилизации на сотни миллионов лет.

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Получается, что люди ищут под антарктическим льдом следы потерянной цивилизации, а реальная история континента оказывается куда древнее и масштабнее любых построек. Гора в форме пирамиды дает понять, как лед и мороз вытачивают камень, и научиться отличать геологическое чудо от теории заговора. Может быть, в будущем мы узнаем об Антарктиде что-то новое, но пока ее стоит оставить в покое.