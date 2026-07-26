Самая жуткая профессия прошлого: за гроши люди поедали чужие грехи

Профессия из ада: как в Британии поедали чужие грехи за деньги

За эту работу платили гроши, а расплачиваться, по поверьям, приходилось собственной душой. Звучит как выдумка для страшилки, но древний страх смерти порождал и не такие обряды. «Поедатель грехов» — реальное занятие, которое существовало в британских деревнях ещё каких-то сто с небольшим лет назад. Работа была простой на вид и жуткой по сути: человек должен был буквально «съесть» грехи умершего.

Кто такие поедатели грехов и чем они занимались

Суть ремесла была простой и мрачной. Поедатель грехов брал на себя грехи умершего человека, чтобы душа покойного могла отправиться в рай, а сам «едок» тем самым обрекал себя на ад. Считалось, что грехи можно передать через еду, поэтому весь ритуал строился вокруг обычного хлеба.

На фоне других погребальных обрядов прошлого эта идея могла казаться людям не такой уж дикой. В британских деревнях к похоронам относились серьёзно, и во многих селениях был свой постоянный поедатель грехов. Он приходил на похороны на случай, если его услуги понадобятся семье умершего.

Как проходил ритуал поедания грехов

Обряд занимал всего несколько минут. Рядом с телом умершего клали кусок хлеба, а иногда добавляли и напиток — чаще всего эль. Поедатель грехов съедал хлеб прямо над телом покойника, и в этот момент, по поверью, все грехи умершего переходили к нему.

Сам ритуал перекликается с более уважаемыми традициями. В христианстве есть причастие — вкушение хлеба и вина. А в разных странах Европы веками пекли специальные «поминальные пироги» — их ели на похоронах как напоминание о смерти. Поедание грехов, судя по всему, выросло из той же почвы, только приобрело более тёмный оттенок.

Почему поедателям грехов платили копейки

Можно подумать, что за такую жертву человеку хорошо платили. На деле всё было наоборот. Заработок сводился к нескольким долларам в пересчёте на современные деньги — то есть к сущим грошам. За это человек, по представлениям того времени, губил собственную душу.

Неудивительно, что за такую работу брались далеко не все. Поедателями грехов становились в основном бедняки и изгои общества — люди, которым больше нечего было терять и которым нужны были хоть какие-то деньги и еда. По сути, это была одна из тех тяжёлых работ за копейки, на которые идут лишь от безысходности.

Когда и где существовала профессия поедателя грехов

Многие уверены, что подобные жутковатые обряды — это глубокое средневековье, эпоха инквизиции и палачей в красных масках. Но практика появилась значительно позже. Расцвет поедания грехов пришёлся на XVII–XIX века, а самые ранние записи о нём относятся к концу XVII столетия.

Распространена она была в основном на Британских островах — в Уэльсе, Шотландии и части Ирландии. А последним известным поедателем грехов был Ричард Манслоу, который умер совсем недавно по историческим меркам — в 1906 году.

Почему церковь не признавала поедателей грехов

Хотя обряд выглядит религиозным, официальная церковь его не поддерживала. Более того, поедание грехов противоречило догмам и католиков, и протестантов — ведь идея «переложить» свои грехи на другого человека за кусок хлеба не вписывалась ни в одно вероучение. Это была народная деревенская традиция, а не церковный ритуал.

Сошло на нет поедание грехов постепенно, в течение XIX века. Вера в сверхъестественное слабела, а официальная церковь всё активнее брала под контроль сельские похоронные обряды. Места для странствующего поедателя грехов в этой системе уже не оставалось.

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Но образ пожирателя грехов не исчез вместе с самой профессией. Он живёт в валлийской поэзии, в аппалачских легендах и даже добрался до большого экрана: похожий персонаж по имени появился в пятом сезоне популярного сериала «Фарго». Само ремесло давно исчезло, а истории о нём остались.

Эта история показывает, чего только люди не придумывали из страха перед смертью и загробным наказанием. Когда официальная религия не давала простого утешения, в деревнях находили свой выход — жестокий и несправедливый для того, кто соглашался стать поедателем грехов. Наверное, поэтому эта профессия до сих пор цепляет: в ней сошлись страх смерти, отчаяние бедняков и надежда родственников спасти душу умершего.