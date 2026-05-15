Река Евфрат высыхает: почему это считают знаком конца света

Река Евфрат, упомянутая в Библии как один из предвестников Армагеддона, действительно высыхает. И спутниковые снимки NASA это подтверждают. Только речь идёт не о «чашах гнева Божьего», а о вещах вполне земных: климат меняется, в верховьях строят плотины, а грунтовые воды качают без всякого контроля. События, в которых видят признаки конца света, обычно имеют вполне измеримые причины.

Евфрат: колыбель цивилизации на грани исчезновения

Евфрат — одна из самых древних и значимых рек Западной Азии. Река берёт начало в Турции, проходит через Сирию и Ирак и впадает в Персидский залив, соединяясь с Тигром. Именно между этими двумя реками зародилась древняя Месопотамия — территория, которую часто называют «колыбелью цивилизации». Здесь появились первые земледельческие общества, первые города, первая письменность.

Исторически 85% потребностей сирийского сельского хозяйства в воде покрывалось именно за счёт Евфрата. Люди тысячелетиями использовали реку для питья, орошения полей и скотоводства. Неудивительно, что Евфрат неоднократно упоминается в Библии: и как одна из рек Эдемского сада, и как ключевой элемент Книги Откровения.

Что показали спутники NASA о потере воды в Евфрате

Исследователи наблюдали за бассейнами рек Тигр и Евфрат — включая территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана — и обнаружили, что с 2003 по 2009 год регион потерял 144 кубических километра пресной воды. Это примерно равно объёму Мёртвого моря — целое море просто исчезло за шесть лет.

Данные получены благодаря спутниковой миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) — паре аппаратов, которые измеряют изменения гравитации Земли и помогают отслеживать запасы пресной воды. Когда в каком-то регионе убывает или прибавляется вода, меняется масса, а значит, и сила притяжения. По этим колебаниям учёные восстанавливают картину водных запасов планеты.

Гидролог Джей Фамильетти из Калифорнийского университета в Ирвайне отметил, что «бассейны Тигра и Евфрата показывают тревожную скорость сокращения общих запасов воды» и занимают второе место в мире по темпам потери грунтовых вод — после Индии. Около 60% всех потерь исследователи связали с откачкой грунтовых вод из подземных резервуаров.

Представьте грунтовые воды как сберегательный счёт: можно снимать деньги, когда нужно, но если не пополнять — рано или поздно там не останется ничего. Именно такое сравнение использовал один из соавторов исследования Мэтт Роделл из центра Годдарда NASA.

Климат, плотины и война: три причины катастрофы Евфрата

Откачка воды — не единственная причина высыхания Евфрата. Изменение климата бьёт по региону всё сильнее. Температура в северо-восточной Сирии выросла на 1 °C по сравнению со столетней давностью, а среднее количество осадков сократилось на 18 миллиметров в месяц за то же время. Более высокие температуры усиливают испарение, а засухи становятся всё продолжительнее, поэтому по всему миру всё чаще исчезают реки и озёра.

Турецкий проект GAP — ещё один мощный фактор. Юго-Восточный Анатолийский проект (GAP) предусматривает строительство 22 плотин и 19 гидроэлектростанций на Тигре и Евфрате. Хотя проект обещает экономические выгоды для Турции, его влияние на страны ниже по течению огромно и вызывает серьёзные споры. Только плотина Ататюрк и связанные с ней ирригационные проекты уже сократили поток Евфрата примерно на треть.

Ну и гражданская война в Сирии разрушила инфраструктуру водоснабжения и сделала невозможным нормальное управление водными ресурсами в регионе.

Может ли Евфрат полностью высохнуть к 2040 году

Министерство водных ресурсов Ирака предупредило, что река может полностью пересохнуть к 2040 году. Последствия уже ощущаются. В иракском районе Эль-Фаллуджа некоторые фермеры столкнулись с 90-процентной потерей урожая пшеницы из-за нехватки воды. В Сирии урожаи пшеницы упали на 75% с 2011 года, оставив сельское население в состоянии острой нехватки продовольствия.

Кроме сельского хозяйства страдает и здоровье людей. Нехватка пресной воды быстро превращается в санитарную проблему: вспышка холеры в Сирии в конце 2022 года была напрямую связана с плохим доступом к чистой воде и использованием загрязнённых речных источников.

Причём тут Библия, Армагеддон и высыхание Евфрата

В 16-й главе Откровения Иоанна Богослова Евфрат играет важную роль в последние дни существования Земли. Ангелы начинают изливать на Землю семь чаш гнева Божьего — это одно из последних событий, предшествующих финальной битве между Добром и Злом. Согласно тексту, шестой ангел выливает чашу Божьего гнева на великую реку Евфрат, и та пересыхает, открывая путь царям с Востока.

Если взглянуть на это рационально и сквозь века, то что мы увидим? Почему для автора Откровения высыхание именно этой реки было столь пугающим? В I веке до нашей эры Евфрат стал границей между Римской и Парфянской империями на Ближнем Востоке, и оставался ею вплоть до III века нашей эры. В римский период река служила реальным рубежом обороны, особенно после разгрома Красса в битве при Каррах в 53 году до н.э. Пересыхание реки означало бы исчезновение этого барьера — и вторжение с Востока. Так что по сути страх перед высыханием Евфрата — это в первую очередь был страх перед реальным военным вторжением, упакованный в религиозную образность.

И ещё одна важная деталь: в том же фрагменте Откровения описывается, как моря превращаются в кровь, все морские существа погибают, людей сжигает солнце, а на землю обрушивается град весом с ребёнка. Ничего такого пока не наблюдается. Минуточку, разве что-то подобное не происходит? Ведь интерпретировать слова и происходящее можно по-разному: можно приводить для опровержения научные доводы, а можно проводить параллели. Даже Исаак Ньютон пытался по библейским текстам рассчитать конец света.

Высыхание Евфрата можно считать мистическим знамением или следствием вполне понятных и измеримых процессов. В любом случае, около 60 миллионов человек зависят от одного только Евфрата, что делает реку критически важной для стабильности всего региона. А потребности Ирака в воде составляют 53 миллиарда кубических метров в год — и дефицит может вырасти до 80%.

И это модель того, что ждёт десятки других рек по всему миру. Как отметил гидролог Фамильетти, Ближний Восток изначально не располагает большими запасами воды, а изменение климата только усугубляет ситуацию: засушливые территории становятся ещё суше. Это по-настоящему тревожит.