7 коротких фильмов, которые затягивают с первых минут: два получили «Оскар»

Бывает, что хочется посмотреть что-то интересное, но нет времени даже на короткий мини-сериал. Тогда на помощь приходят короткометражки. Я нашел семь фильмов длиной от 3 до 22 минут, и у каждого законченный сюжет. В подборке есть фантастика, чёрный юмор, ужасы, анимация и драма, а два фильма получили «Оскар». Почти все выложены бесплатно на YouTube или Vimeo, но доступность может зависеть от страны.

«Чёрная дыра» (2008)

Офисный работник задерживается вечером, чтобы сделать копии документов, и вдруг из принтера выходит лист с большим чёрным кругом. Сначала он думает, что техника сломалась, но круг оказывается настоящей дырой: если приложить лист к стене или двери, через него можно просунуть руку. Уставший клерк быстро понимает, как можно использовать такую находку. Фильм длится всего 3 минуты, сняли его Филип Сэнсом и Олли Уильямс.

В фильме почти нет слов: всё понятно по действиям героя. За пару минут авторы показывают, как легко человек поддаётся соблазну, когда думает, что ему ничего не будет. Финал получился смешным и поучительным одновременно.

«Одноминутная машина времени» (2014)

Джеймс замечает в парке симпатичную девушку на скамейке и решает познакомиться. У него с собой устройство с красной кнопкой: если нажать, оно отправляет его на минуту назад. Неудачная шутка или неловкая фраза больше не страшны, ведь разговор всегда можно начать заново. Но у таких путешествий во времени есть неприятные последствия.

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Шестиминутный фильм режиссёра Девона Эйвери начинается как лёгкая романтическая комедия, а к концу превращается в неожиданную фантастику. Съёмки заняли всего восемь часов, зато монтажом режиссёр занимался около 13 месяцев. Фильм получил несколько наград на фестивалях.

«Стрелок» (2014)

Суровый ковбой заходит в салун, напряжение растёт, все ждут перестрелки, а закадровый голос рассказывает историю, как в старых вестернах. Потом герои понимают, что слышат рассказчика. А он знает всё: кто кому изменял, кто чего боится и какие у кого постыдные тайны. Ссора с невидимым голосом превращает драматичную сцену в цирк.

В кино есть неписаное правило: персонажи не знают, что кто-то рассказывает их историю. Режиссёр Эрик Киссак нарушил его и довёл идею до абсурда. Рассказчика озвучил Ник Офферман, звезда сериала «Парки и зоны отдыха». Фильм длится 9 минут, и получил приз зрительских симпатий на фестивале в Лос-Анджелесе.

«И гаснет свет…» (2013)

Девушка собирается спать, выключает свет в коридоре и видит в темноте чей-то силуэт. Она включает лампу, и фигура исчезает, а стоит выключить, появляется снова. Сначала героиня думает, что это игра теней, но скоро становится ясно, что в темноте действительно кто-то есть.

Весь ужас держится на одной простой идее, а сложные спецэффекты режиссёру Дэвиду Сандбергу не понадобились: хватило обычной квартиры, света и хорошего монтажа. Трёхминутный фильм оказался таким удачным, что по нему сняли полнометражный хоррор 2016 года, и снимал его тоже Сандберг. Лучше смотреть в темноте, если не боитесь потом выключать свет.

«Похожий» (2015)

Отец и маленький сын живут в большом городе, где каждый день похож на предыдущий: утром школа, потом работа, вокруг спешат серьёзные люди. Мальчику хочется играть, рисовать и придумывать, но окружающий мир постепенно учит его быть как все. Испанский мультфильм снимали Даниэль Мартинес Лара и Рафа Кано Мендес, длится он 8 минут.

Настроение героев передано цветом: увлечённые жизнью персонажи яркие, а рутина как будто вымывает из них краски. При этом мультфильм не против учёбы и работы, он скорее напоминает, что за правильной жизнью легко потерять себя. Диалогов нет, так что перевод не нужен. В 2016 году «Похожий» получил испанскую кинопремию «Гойя» как лучший анимационный короткий метр.

«Я не робот» (2023)

Музыкальный продюсер Лара пытается пройти обычную проверку на сайте, где нужно отметить картинки со светофорами или машинами. Она выбирает правильно, но система раз за разом отказывается признать её человеком. Когда Лара обращается за помощью, ей предлагают пугающую версию: может, она и правда робот, только сама об этом не знает?

За 22 минуты фильм поднимает серьёзный вопрос: как доказать, что ты человек, и будет ли отличаться от нас машина, если научится чувствовать? Но скучной философии здесь нет, зато много странного юмора и неожиданных поворотов. Режиссёр Виктория Вармердам придумала сюжет после того, как сама несколько раз не смогла пройти капчу. В 2025 году фильм получил «Оскар» как лучший игровой короткий метр. Возможно, эта история понравится тем, кто любит сериал «Черное зеркало».

«Окно напротив» (2019)

У Элли муж, маленькие дети и бесконечные домашние дела, от которых она устала. В квартиру напротив въезжает молодая пара, а из-за больших окон Элли невольно наблюдает за их жизнью: вечеринки, любовь, свобода. Подглядывание быстро превращается в привычку, и собственная жизнь кажется ей всё скучнее, пока одно событие не меняет всё.

Фильм Маршалла Карри длится 20 минут и говорит о знакомой привычке сравнивать свою обычную жизнь с лучшими моментами чужой, как в соцсетях. Здесь это показано через окна двух квартир. История основана на реальных событиях, а в 2020 году фильм получил «Оскар» как лучший игровой короткометражный фильм. Финал действительно заставляет задуматься о собственной жизни.

Вся подборка занимает около 71 минуты, то есть меньше одного обычного полного метра. Если не знаете, с чего начать, включите «Одноминутную машину времени»: она короткая, смешная и с хорошим поворотом. Фантастику любите — берите «Я не робот», чёрный юмор — «Стрелка». А «Похожий» и «Окно напротив» оставьте на спокойный вечер.

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