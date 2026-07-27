Почему первые парки аттракционов в США строили прямо на кладбищах

В конце 19 века у городских жителей появилось больше свободного времени, и индустрия развлечений начала стремительно расти. Однако многие первые парки аттракционов открывались рядом с кладбищами, а иногда и прямо на месте старых захоронений. То, что сегодня кажется сюжетом для фильма ужасов, сто лет назад было нормой, продиктованной жестким экономическим расчетом и совершенно другим отношением к смерти.

Почему парки аттракционов строили на конечных остановках

Настоящий бум парков развлечений в США начался благодаря развитию общественного транспорта. В конце 19 века владельцы трамвайных и железнодорожных линий столкнулись с проблемой, когда в будние дни вагоны были переполнены рабочими, а вот в выходные и по вечерам транспорт простаивал.

Чтобы стимулировать людей покупать билеты в свободное время, транспортные компании придумали хитрый ход. Они начали строить парки развлечений на конечных остановках своих маршрутов.

Такая стратегия гарантировала стабильный поток пассажиров в нерабочие часы, так как горожане с радостью отправлялись за новыми впечатлениями на окраины городов.

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Почему парки аттракционов были рядом с кладбищами

Для строительства первых масштабных зон отдыха транспортные компании искали участки, которые соответствовали сразу нескольким критериям:

земля должна была стоить максимально дешево ;

; требовались огромные открытые площади для установки массивных деревянных конструкций;

для установки массивных деревянных конструкций; место должно было оставаться доступным для обычных горожан без собственного экипажа.

В результате парки часто появлялись в не самых престижных местах, например в болотистых районах и у заводов. Тот же знаменитый Кони-Айленд в Нью-Йорке изначально построили на заболоченной и изолированной территории, которая совершенно не годилась для элитной недвижимости, но идеально подошла для дешевых развлечений.

Паркам требовались огромные просторы, которые на окраинах естественным образом граничили с зонами захоронений. В некоторых случаях площадки для отдыха заходили прямо на территорию старых погостов, что никого из инвесторов не смущало.

Соседство американских горок и могил

Одним из самых ярких примеров такого слияния стал Гала-парк (Gala Park) в нью-йоркском районе Куинс. Его построили на участке, где ранее располагалось семейное кладбище потомков поселенца Дэниела Рэпелье. Когда земля пришла в запустение, ее сдали в аренду, и танцплощадку с американскими горками возвели прямо вокруг захоронений.

Посетителей такое соседство совершенно не пугало. По словам историков Уэса и Барбары Готтлок, отдыхающие спокойно ели свои обеды прямо среди надгробий, используя оставшиеся камни от старого фундамента в качестве столов для пикника.

Правда, мирным сосуществование было не всегда. Чикагский парк развлечений Форест-Парк, зажатый между двумя действующими кладбищами, долгие годы вел юридические споры с их руководством. А парк Лейк-Шоуни в Западной Вирджинии, построенный на месте старых захоронений, постоянно преследовали слухи о призраках, пока он окончательно не закрылся в 1988 году.

Почему в 19 веке люди отдыхали на кладбищах

Чтобы понять, почему людей прошлого не пугала близость аттракционов к могилам, нужно вспомнить культуру того времени. В 19 веке крупные ухоженные некрополи выполняли роль просторных общественных парков. Это были зеленые зоны за пределами грязных и шумных городов, куда люди массово приезжали погулять на свежем воздухе.

Архитекторы того времени проектировали загородные некрополи как альтернативу переполненным и антисанитарным городским погостам. Историк Стэнли Френч отмечает, что создатели таких пространств хотели помочь горожанам воссоединиться с природой и напомнить о вечном цикле жизни и смерти. Обо всем этом рассказали авторы сайта Mental Floss.

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Именно поэтому для человека той эпохи было абсолютно нормальным потратить 35 центов на билет до конечной станции, прокатиться на скрипучей американской горке, а затем устроить тихий обед на природе. Тесное соседство индустрии развлечений и кладбищ было результатом простой экономической выгоды, которая удачно наложилась на традиции викторианской эпохи.