Бывает, посмотришь в зеркало — всё отлично. Достаёшь телефон, делаешь селфи — и откуда только взялся этот нос? Заодно куда-то пропали скулы, а лицо изменило форму. Причём даже дорогой смартфон не спасает ситуацию. На фотографиях мы часто кажемся себе непривычными, ведь обычно видим своё зеркальное отражение. Но у внезапно увеличившегося носа совсем другая причина.
Перспектива меняет пропорции лица
Вспомните фотографии туристов, которые будто бы держат на ладони Пизанскую башню. Рука находится близко к объективу, а огромная башня — далеко, поэтому на снимке они выглядят сопоставимыми по размеру.
С лицом происходит примерно то же самое. Нос выступает вперёд и находится ближе к камере, чем скулы и уши. При съёмке вблизи даже несколько сантиметров разницы имеют большое значение. Чем ближе часть лица к объективу, тем крупнее она выглядит относительно остальных. При увеличении расстояния этот эффект становится менее заметным.
На селфи нос может выглядеть почти на треть шире
В 2018 году учёные рассчитали, насколько сильно расстояние до камеры меняет видимые пропорции лица. Согласно их математической модели:
- с расстояния 30 см нос выглядит на 30% шире у мужчин и на 29% у женщин относительно ширины лица;
- с расстояния 1,5 м это искажение практически исчезает.
Более позднее исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что при съёмке на смартфон с расстояния 20 см средняя часть лица на фотографии визуально вытягивается по вертикали примерно на 18%.
Меняется не только видимый размер носа, но и пропорции лица в целом.
Фронтальная камера не хуже основной в плане перспективы
У фронтальной камеры обычно широкоугольный объектив, чтобы в кадр помещалось всё лицо или даже компания друзей при съёмке с вытянутой руки. Отсюда и репутация камеры, которая портит внешность.
Однако перспективные искажения возникают и при съёмке на профессиональный фотоаппарат. Главное — расстояние до объектива, а не стоимость камеры или количество мегапикселей.
Даже переключение на зум 2x не исправит перспективу, если телефон останется на прежнем месте. Нужно сначала отодвинуть камеру, а уже потом приблизить изображение.
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В зеркале мы видим себя с большего расстояния
Тут есть любопытный нюанс: если вы стоите в полуметре от зеркала, то видите своё отражение примерно с метрового расстояния. Ведь изображение находится как бы за зеркалом.
Кроме того, мы привыкаем к зеркальной версии своего лица, поэтому на обычных фотографиях даже небольшая естественная асимметрия может бросаться в глаза.
Неудачное селфи не показывает, как вас видят окружающие. А ведь некоторые люди настолько недовольны собой на снимках, что обращаются к пластическим хирургам. Теперь дело дошло даже до желания выглядеть как ИИ-версия себя.
Простые хитрости для селфи без сильных искажений
Чтобы получить фотографию с более естественными пропорциями лица, необязательно покупать новый телефон:
- Увеличьте расстояние до камеры. В идеале — до 1,5–2 метров, используя штатив или таймер.
- Избегайте сверхширокоугольного режима 0,5x при съёмке вблизи.
- Держите объектив примерно на уровне глаз.
- Располагайте лицо ближе к центру кадра, а не у его края.
- При необходимости обрежьте фотографию после съёмки.
Если хочется убедиться во всём самостоятельно: сделайте два снимка на одну и ту же камеру: с расстояния 30 см и 1,5 м. Обрежьте второй так, чтобы лицо на обеих фотографиях было одинакового размера. Только не меняйте выражение лица и ракурс. Разница может удивить даже тех, кто давно привык фотографироваться.
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