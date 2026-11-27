Бывает, посмотришь в зеркало — всё отлично. Достаёшь телефон, делаешь селфи — и откуда только взялся этот нос? Заодно куда-то пропали скулы, а лицо изменило форму. Причём даже дорогой смартфон не спасает ситуацию. На фотографиях мы часто кажемся себе непривычными, ведь обычно видим своё зеркальное отражение. Но у внезапно увеличившегося носа совсем другая причина.

Перспектива меняет пропорции лица

Вспомните фотографии туристов, которые будто бы держат на ладони Пизанскую башню. Рука находится близко к объективу, а огромная башня — далеко, поэтому на снимке они выглядят сопоставимыми по размеру.

С лицом происходит примерно то же самое. Нос выступает вперёд и находится ближе к камере, чем скулы и уши. При съёмке вблизи даже несколько сантиметров разницы имеют большое значение. Чем ближе часть лица к объективу, тем крупнее она выглядит относительно остальных. При увеличении расстояния этот эффект становится менее заметным.

На селфи нос может выглядеть почти на треть шире

В 2018 году учёные рассчитали, насколько сильно расстояние до камеры меняет видимые пропорции лица. Согласно их математической модели:

с расстояния 30 см нос выглядит на 30% шире у мужчин и на 29% у женщин относительно ширины лица;

с расстояния 1,5 м это искажение практически исчезает.

Более позднее исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что при съёмке на смартфон с расстояния 20 см средняя часть лица на фотографии визуально вытягивается по вертикали примерно на 18%.

Меняется не только видимый размер носа, но и пропорции лица в целом.

Фронтальная камера не хуже основной в плане перспективы

У фронтальной камеры обычно широкоугольный объектив, чтобы в кадр помещалось всё лицо или даже компания друзей при съёмке с вытянутой руки. Отсюда и репутация камеры, которая портит внешность.

Однако перспективные искажения возникают и при съёмке на профессиональный фотоаппарат. Главное — расстояние до объектива, а не стоимость камеры или количество мегапикселей.

Даже переключение на зум 2x не исправит перспективу, если телефон останется на прежнем месте. Нужно сначала отодвинуть камеру, а уже потом приблизить изображение.

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В зеркале мы видим себя с большего расстояния

Тут есть любопытный нюанс: если вы стоите в полуметре от зеркала, то видите своё отражение примерно с метрового расстояния. Ведь изображение находится как бы за зеркалом.

Кроме того, мы привыкаем к зеркальной версии своего лица, поэтому на обычных фотографиях даже небольшая естественная асимметрия может бросаться в глаза.

Неудачное селфи не показывает, как вас видят окружающие. А ведь некоторые люди настолько недовольны собой на снимках, что обращаются к пластическим хирургам. Теперь дело дошло даже до желания выглядеть как ИИ-версия себя.

Простые хитрости для селфи без сильных искажений

Чтобы получить фотографию с более естественными пропорциями лица, необязательно покупать новый телефон:

Увеличьте расстояние до камеры. В идеале — до 1,5–2 метров, используя штатив или таймер.

В идеале — до 1,5–2 метров, используя штатив или таймер. Избегайте сверхширокоугольного режима 0,5x при съёмке вблизи.

Держите объектив примерно на уровне глаз.

Располагайте лицо ближе к центру кадра, а не у его края.

При необходимости обрежьте фотографию после съёмки.

Если хочется убедиться во всём самостоятельно: сделайте два снимка на одну и ту же камеру: с расстояния 30 см и 1,5 м. Обрежьте второй так, чтобы лицо на обеих фотографиях было одинакового размера. Только не меняйте выражение лица и ракурс. Разница может удивить даже тех, кто давно привык фотографироваться.