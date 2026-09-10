Вы моете это раз в неделю, а зря: эти 6 вещей нужно мыть каждый день

Вера Макарова

Уборку любят немногие, и это нормально. Хитрость в том, чтобы не драить всё подряд, а понять, что действительно нельзя откладывать, а что спокойно подождёт до выходных. Список короткий, и почти всё в нём находится на кухне и в ванной, то есть там, где мы едим и моемся. Разбираемся, какие шесть вещей копят грязь быстрее всего остального в доме, почему некоторые из них грязнее унитаза и почему их стоит мыть каждый день ради здоровья всей семьи.

Что нужно мыть дома ежедневно. Фото.

Что нужно мыть дома ежедневно

Раковина грязнее, чем кажется после мытья посуды

Казалось бы, через раковину каждый день проходят литры воды с моющим средством, чем ей вообще пачкаться. Но на её стенках оседает всё, что смылось с тарелок и продуктов: жир, остатки еды, бактерии. А потом мы кладём в ту же раковину овощи для ужина и чистую с виду посуду.

Поэтому раковину лучше мыть каждый вечер, а не раз в неделю. Схема простая: сначала пройтись губкой по стенкам и убрать видимую грязь, потом закрыть слив, набрать тёплой воды и добавить ложку дезинфицирующего средства. Пока вода стоит, она обрабатывает то, до чего губка не добралась.

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Полотенца собирают микробы быстрее всего в доме

Полотенце может выглядеть свежим и даже пахнуть нормально, но именно кухонные полотенца считаются самым грязным предметом на кухне. Полотенца из ванной ушли от них недалеко. Логика понятная: ткань постоянно влажная, ею вытирают руки, посуду, столы, и всё это остаётся в волокнах.

Быстрее других пачкаются полотенца для рук: ими пользуются все домашние по много раз в день, и не всегда после идеально вымытых рук. Если хочется знать, чем опасны грязные полотенца, у нас есть отдельный разбор. Вывод простой: менять и стирать их нужно регулярно, не дожидаясь пятен и запаха.

Кухонный стол принимает пакеты, ключи и кошельки

Многие протирают стол только когда на нём пыль или что-то пролилось. Но вспомните, что на него ложится за день: пакеты из магазина, которые стояли на полу и на кассе, ключи, кошелёк, квитанции, телефон. Всё это куда грязнее, чем выглядит, и всё это оказывается ровно там, где потом режут хлеб.

Кухонный стол лучше протирать не только после еды, но и после пакетов, сумок и других вещей с улицы. Фото.

Кухонный стол лучше протирать не только после еды, но и после пакетов, сумок и других вещей с улицы.

Добавьте сюда крошки после обеда, которые кажутся мелочью, но для бактерий это полноценная столовая. Поэтому стол стоит протирать несколько раз в день: после каждого приёма пищи и после того, как на нём полежали сумки и пакеты. Занимает это полминуты.

Грязная посуда за ночь приманивает насекомых

После большого ужина или гостей гора тарелок в раковине выглядит так, что хочется закрыть дверь на кухню и разобраться завтра. Но остатки соуса и крошки за ночь работают как приглашение для насекомых. А присохшая еда утром отмывается втрое дольше, чем свежая вечером.

Поэтому правило одно: мыть посуду сразу. Если есть посудомоечная машина, загружать её тоже сразу, а не копить тарелки до полной корзины. Так и раковина остаётся свободной, и утро начинается без неприятного сюрприза.

Кофеварка портит вкус и растит плесень

Если кофе варится каждое утро, кофеварка работает каждый день, а чистят её обычно куда реже. В съёмных частях остаются гуща, мелкий помол и кофейные масла. Сначала это заметно по вкусу: напиток становится хуже, хотя зёрна те же.

Остатки кофе и постоянная влага создают условия, в которых быстро размножаются бактерии и плесень. Фото.

Остатки кофе и постоянная влага создают условия, в которых быстро размножаются бактерии и плесень.

Дальше начинается менее заметное: во влажной тёплой среде с остатками органики охотно заводятся бактерии и плесень. Поэтому съёмные детали стоит промывать после каждого использования, а не ждать, пока кофе начнёт горчить по непонятной причине.

Душевую кабину сушат после каждого мытья

С душевой кабиной интуиция обманывает сильнее всего: она же постоянно под струёй воды, значит, чистая по определению. На деле именно постоянная влага и есть проблема. Вода задерживается на стенках, в стыках и уголках, и в этой сырости прекрасно чувствует себя плесень, а иногда появляется и розовая слизь в ванной.

Решение не требует химии: после душа достаточно протереть стенки и убрать лишнюю влагу. Сухие поверхности плесени просто не оставляют шанса, а на саму процедуру уходит меньше минуты. Это самый дешёвый способ не встретиться потом с чёрными точками в швах, которые выводить гораздо труднее.

Весь этот список ежедневных дел вместе занимает минут десять. Зато большая уборка в выходные превращается из борьбы с застарелой грязью в лёгкое наведение порядка, а кухня и ванная перестают быть теми местами, где микробам живётся лучше, чем людям.

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