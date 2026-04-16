Парад планет в апреле 2026: видно 4 планеты сразу

Четыре планеты Солнечной системы собираются в компактную группу на предрассветном небе — это одно из самых заметных астрономических событий 2026 года, которое развернётся прямо над восточным горизонтом. Лучшие даты для наблюдений — 18–20 апреля 2026 года, но шансы увидеть парад зависят не столько от календаря, сколько от того, где вы находитесь и насколько открыт ваш горизонт. Рассказываем, когда именно смотреть, куда направить взгляд и какие планеты реально увидеть без телескопа.

Что такое парад планет и как он выглядит на небе

Парадом планет, или выравниванием, называют момент, когда несколько планет Солнечной системы оказываются рядом на небе — визуально выстраиваясь вдоль эклиптики, воображаемой линии, по которой движется Солнце. Это не значит, что планеты выстроились в идеальную прямую в космосе: они просто оказались по одну сторону от Солнца, и с Земли это выглядит как компактная группа ярких точек.

Термин «парад планет» не является строго научным, но настолько прижился, что его используют даже в NASA и крупных планетариях. Парады различают по количеству участников: три планеты — мини-парад, четыре — малый, пять-шесть — большой, а когда видны все — полный. Апрельское событие 2026 года — малый парад, в котором участвуют Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. А ведь в 2026 году уже был парад планет 28 февраля.

Важно понимать: подобные выравнивания из трёх-четырёх планет случаются не так уж редко. Но каждый раз геометрия и условия наблюдения разные — и именно поэтому стоит знать, чего ожидать от конкретного парада.

Какие планеты будут видны в параде в апреле 2026

В этом утреннем выравнивании участвуют четыре планеты, но увидеть их будет не одинаково просто:

Меркурий (звёздная величина −0,1) — самый яркий участник парада, хотя обычно его трудно заметить из-за близости к Солнцу. В эти дни он будет неплохо виден низко над горизонтом.

(звёздная величина −0,1) — самый яркий участник парада, хотя обычно его трудно заметить из-за близости к Солнцу. В эти дни он будет неплохо виден низко над горизонтом. Сатурн (звёздная величина 0,9) — достаточно яркий, но расположится ниже остальных, поэтому дымка и засветка у горизонта могут его «спрятать».

(звёздная величина 0,9) — достаточно яркий, но расположится ниже остальных, поэтому дымка и засветка у горизонта могут его «спрятать». Марс (звёздная величина 1,2) — легко узнать по красноватому оттенку. Будет находиться примерно на одной высоте с Меркурием.

(звёздная величина 1,2) — легко узнать по красноватому оттенку. Будет находиться примерно на одной высоте с Меркурием. Нептун (звёздная величина 7,8) — невидим невооружённым глазом. Даже с телескопом в предрассветных сумерках найти его будет крайне сложно.

Звёздная величина — это шкала яркости небесных объектов. Чем меньше число, тем ярче объект. Невооружённым глазом в хороших условиях можно увидеть объекты до +6, а Нептун с его +7,8 уже за пределами возможностей глаза.

Итого, реальными целями для наблюдения без оптики будут три планеты — Меркурий, Марс и Сатурн. Нептун остаётся бонусом для владельцев телескопов.

Когда наблюдать парад планет в апреле 2026 года

Это не событие одного утра. Планеты будут находиться рядом друг с другом примерно с 16 по 23 апреля, а пиковые даты — 18–20 апреля. День ото дня конфигурация будет заметно меняться, потому что Меркурий и Марс быстро перемещаются вдоль эклиптики.

Вот как выглядит «расписание» самых интересных моментов:

15–16 апреля — тонкий серп Луны проходит через ту же область неба, служа удобным ориентиром.

— тонкий серп Луны проходит через ту же область неба, служа удобным ориентиром. 18 апреля — основная дата: все четыре планеты собираются максимально компактно.

— основная дата: все четыре планеты собираются максимально компактно. 19 апреля — Марс проходит рядом с Сатурном, одна из лучших дат для наблюдения трёх планет невооружённым глазом.

— Марс проходит рядом с Сатурном, одна из лучших дат для наблюдения трёх планет невооружённым глазом. 20 апреля — Меркурий, Сатурн и Марс выстраиваются в прямую линию длиной всего около 1,6° (это примерно три полные Луны рядом). Один из самых фотогеничных моментов.

— Меркурий, Сатурн и Марс выстраиваются в прямую линию длиной всего около 1,6° (это примерно три полные Луны рядом). Один из самых фотогеничных моментов. 21 апреля — тройка планет перестраивается в аккуратный треугольник.

Наблюдать нужно строго перед восходом Солнца. В Северном полушарии начинайте примерно за 30 минут до восхода — планеты появятся низко на востоке в быстро светлеющем небе. В Южном полушарии окно наблюдений шире: можно начинать за 60–90 минут до рассвета.

Будет ли видно парад планет в России и Европе

Для жителей России и большей части Европы этот парад будет непростым испытанием. Проблема в том, что весной в Северном полушарии эклиптика проходит под пологим углом к горизонту — и планеты оказываются очень низко, в зоне яркой предрассветной дымки.

Вот ориентировочное время начала наблюдений для российских городов (18 апреля):

Москва — около 04:47 (восход в 05:17)

Санкт-Петербург — около 05:04 (восход в 05:34)

Сочи — около 05:04 (восход в 05:34)

Владивосток — около 05:57 (восход в 06:27)

Лучшие шансы в России — на юге страны, в местах с открытым восточным горизонтом: без зданий, деревьев и холмов. Меркурий и Марс, скорее всего, будут самыми доступными целями. Сатурн можно попытаться разглядеть при идеально прозрачном воздухе, а про Нептун без телескопа можно даже не думать.

Астроном Московского планетария Людмила Кошман в комментарии ТАСС и вовсе назвала это событие «невидимым малым парадом планет» — все его участники окажутся в ярких лучах Солнца, что сделает наблюдение крайне затруднительным для большинства российских широт.

В Европе ситуация похожая: чем южнее, тем лучше. У наблюдателей в Испании, Италии или Греции шансов больше, чем в Скандинавии или Великобритании, но даже на юге Европы это событие потребует терпения и удачи с погодой.

Где наблюдать парад планет чтобы точно его увидеть

Как сообщает Star Walk, лидер по условиям наблюдения — Южное полушарие. В Австралии, Южной Африке и южной части Южной Америки планеты поднимаются по более крутой траектории и оказываются заметно выше над горизонтом ещё до того, как небо станет слишком светлым. Это даёт более длинное окно наблюдений и гораздо лучшие шансы увидеть сразу три планеты невооружённым глазом.

Меркурий из южных широт может оказаться неожиданно высоко на небе — его будет легко заметить. Марс и Сатурн тоже, как правило, видны без особых трудностей. Даже Нептун в Южном полушарии расположен выше остальных участников парада, поэтому меньше страдает от дымки — хотя для него всё равно понадобится бинокль или телескоп.

Главное правило для любой широты: ищите место с максимально открытым восточным горизонтом. Пляж, берег озера, поле, пустыня, крыша высотки — всё, что убирает препятствия между вами и рассветной стороной неба. И помните: никогда не направляйте бинокль или телескоп в сторону Солнца. Если до восхода осталось всего несколько минут, отложите оптику — солнечный свет может мгновенно и необратимо повредить глаза.

Комета PanSTARRS во время парада планет в апреле 2026 года

В те же апрельские дни на предрассветном небе можно попробовать увидеть ещё один интересный объект — комету C/2025 R3 (PanSTARRS), одну из самых заметных комет 2026 года. Она проходит перигелий (ближайшую точку к Солнцу) 19 апреля и находится примерно в 15° от группы планет.

Эта комета была открыта 8 сентября 2025 года телескопом Pan-STARRS на Гавайях. Она прилетела из облака Оорта — далёкой окраины Солнечной системы — и, возможно, покидает нашу звёздную систему навсегда: после гравитационного «пинка» от Юпитера её орбита стала гиперболической. Если расчёты верны, апрель 2026-го — единственный шанс для человечества её увидеть.

К середине апреля яркость кометы уже перешла порог +5, а к 18–19 апреля она может достичь примерно +4 звёздной величины. В идеальном сценарии комета способна стать заметно ярче — до уровня планет. Но кометы славятся непредсказуемостью, поэтому гарантий нет.

До перигелия комета лучше видна из Северного полушария утром; после 19 апреля видимость на севере быстро ухудшается, зато улучшается на юге, где PanSTARRS станет вечерним объектом.

Апрельский парад планет — событие не уникальное, но по-своему ценное. Это шанс невооружённым глазом увидеть сразу три планеты в одном небольшом участке неба, проследить, как их конфигурация меняется день ото дня, и заодно попытаться поймать комету, которая, возможно, больше никогда не вернётся. Даже если из вашей широты наблюдение окажется трудным — попробовать стоит: иногда самые скромные по яркости события на небе запоминаются лучше всего, именно потому что за ними пришлось «поохотиться».